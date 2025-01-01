DokumentationKategorien
RowState

Ändert den Zustand eines Elements der Gruppe.

bool  RowState(
   const int   index,      // Index
   const bool  select      // Zustand
   )

Parameter

index

[in]  Der Index des Elements, dessen Zustand geändert wird.

select

[in]  Der neue Zustand des Elements.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.