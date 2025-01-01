- Create
Crea el objeto gráfico "Canal de Fibonacci".
bool Create(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).
name
[in] Un nombre único, para el objeto que se va a crear.
window
[in] Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).
time1
[in] Coordenada temporal del primer punto de anclaje.
price1
[in] Coordenada del precio del primer punto de anclaje.
time2
[in] Coordenada temporal del segundo punto de anclaje.
price2
[in] Coordenada del precio del segundo punto de anclaje.
time3
[in] Coordenada temporal del tercer punto de anclaje.
price3
[in] Coordenada del precio del tercer punto de anclaje.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.