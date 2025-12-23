SignalsSections
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 reviews
1 week
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
67
Profit Trades:
29 (43.28%)
Loss Trades:
38 (56.72%)
Best trade:
10.53 EUR
Worst trade:
-6.63 EUR
Gross Profit:
66.11 EUR (170 653 pips)
Gross Loss:
-94.75 EUR (169 432 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (11.54 EUR)
Maximal consecutive profit:
13.99 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading activity:
91.19%
Max deposit load:
97.98%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
67
Avg holding time:
23 minutes
Recovery Factor:
-0.54
Long Trades:
45 (67.16%)
Short Trades:
22 (32.84%)
Profit Factor:
0.70
Expected Payoff:
-0.43 EUR
Average Profit:
2.28 EUR
Average Loss:
-2.49 EUR
Maximum consecutive losses:
13 (-45.80 EUR)
Maximal consecutive loss:
-45.80 EUR (13)
Monthly growth:
-3.57%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
31.94 EUR
Maximal:
53.41 EUR (12.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.49% (53.41 EUR)
By Equity:
0.79% (6.11 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 27
BTCUSD 23
US30 12
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -40
BTCUSD 6
US30 3
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -195
BTCUSD 1.2K
US30 209
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +10.53 EUR
Worst trade: -7 EUR
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +11.54 EUR
Maximal consecutive loss: -45.80 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PepperstoneUK-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

No reviews
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
