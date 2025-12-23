SeñalesSecciones
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
158
Transacciones Rentables:
62 (39.24%)
Transacciones Irrentables:
96 (60.76%)
Mejor transacción:
13.91 EUR
Peor transacción:
-10.86 EUR
Beneficio Bruto:
139.90 EUR (230 694 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.97 EUR (585 233 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (27.04 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
27.73 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
41.96%
Carga máxima del depósito:
99.79%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.67
Transacciones Largas:
122 (77.22%)
Transacciones Cortas:
36 (22.78%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-0.44 EUR
Beneficio medio:
2.26 EUR
Pérdidas medias:
-2.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-37.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.80 EUR (13)
Crecimiento al mes:
-8.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.90 EUR
Máxima:
102.37 EUR (24.29%)
Reducción relativa:
De balance:
12.34% (102.37 EUR)
De fondos:
1.73% (13.27 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 68
BTCUSD 59
US30 26
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -65
BTCUSD -46
US30 34
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -834
BTCUSD -360K
US30 6.2K
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +13.91 EUR
Peor transacción: -11 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +27.04 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -37.91 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
