|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|BTCUSD
|59
|US30
|26
|US500
|2
|GER40
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-65
|BTCUSD
|-46
|US30
|34
|US500
|0
|GER40
|0
|USDCAD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-834
|BTCUSD
|-360K
|US30
|6.2K
|US500
|55
|GER40
|-17
|USDCAD
|-28
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.50 × 10
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
Tradingstil & Strategie
Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.
Gehandelte Märkte:
-
Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500
-
Forex Majors
-
Krypto Majors
Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.
Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.
Risiko- & Money-Management
-
Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen
-
Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst
-
Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum
Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.
Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)
Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.
Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)
Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).
Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.
Wichtiger Disclaimer
⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.
