Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
158
Negociações com lucro:
62 (39.24%)
Negociações com perda:
96 (60.76%)
Melhor negociação:
13.91 EUR
Pior negociação:
-10.86 EUR
Lucro bruto:
139.90 EUR (230 694 pips)
Perda bruta:
-208.97 EUR (585 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (27.04 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
27.73 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
41.96%
Depósito máximo carregado:
99.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
158
Tempo médio de espera:
27 minutos
Fator de recuperação:
-0.67
Negociações longas:
122 (77.22%)
Negociações curtas:
36 (22.78%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.44 EUR
Lucro médio:
2.26 EUR
Perda média:
-2.18 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-37.91 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-45.80 EUR (13)
Crescimento mensal:
-8.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
80.90 EUR
Máximo:
102.37 EUR (24.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.34% (102.37 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.73% (13.27 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 68
BTCUSD 59
US30 26
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -65
BTCUSD -46
US30 34
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -834
BTCUSD -360K
US30 6.2K
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.91 EUR
Pior negociação: -11 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +27.04 EUR
Máxima perda consecutiva: -37.91 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

Sem comentários
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
