Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
159
Gewinntrades:
62 (38.99%)
Verlusttrades:
97 (61.01%)
Bester Trade:
13.91 EUR
Schlechtester Trade:
-10.86 EUR
Bruttoprofit:
139.90 EUR (230 694 pips)
Bruttoverlust:
-210.78 EUR (595 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (27.04 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.73 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
35.72%
Max deposit load:
100.08%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
143
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
123 (77.36%)
Short-Positionen:
36 (22.64%)
Profit-Faktor:
0.66
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.45 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.26 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.17 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-37.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.80 EUR (13)
Wachstum pro Monat :
-8.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
80.90 EUR
Maximaler:
102.37 EUR (24.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.34% (102.37 EUR)
Kapital:
1.73% (13.27 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 68
BTCUSD 60
US30 26
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -65
BTCUSD -48
US30 34
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -834
BTCUSD -370K
US30 6.2K
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.91 EUR
Schlechtester Trade: -11 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.04 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.91 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

Keine Bewertungen
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
