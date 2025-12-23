SegnaliSezioni
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 2%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
23 (60.52%)
Loss Trade:
15 (39.47%)
Best Trade:
10.45 EUR
Worst Trade:
-4.08 EUR
Profitto lordo:
42.01 EUR (150 110 pips)
Perdita lorda:
-26.48 EUR (107 793 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.54 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.54 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
84.44%
Massimo carico di deposito:
91.02%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
28 (73.68%)
Short Trade:
10 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.41 EUR
Profitto medio:
1.83 EUR
Perdita media:
-1.77 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-5.94 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.94 EUR (4)
Crescita mensile:
1.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 EUR
Massimale:
5.94 EUR (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (5.94 EUR)
Per equità:
0.38% (3.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 19
US30 9
EURUSD 5
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 10
US30 5
EURUSD 5
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 42K
US30 427
EURUSD 51
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.45 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.54 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.94 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

Non ci sono recensioni
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Daximus
99USD al mese
2%
0
0
USD
820
EUR
1
0%
38
60%
84%
1.58
0.41
EUR
1%
1:30
