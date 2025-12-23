信号部分
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -7%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
117
盈利交易:
49 (41.88%)
亏损交易:
68 (58.12%)
最好交易:
10.53 EUR
最差交易:
-10.86 EUR
毛利:
97.89 EUR (186 042 pips)
毛利亏损:
-155.25 EUR (338 851 pips)
最大连续赢利:
13 (27.04 EUR)
最大连续盈利:
27.04 EUR (13)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
43.17%
最大入金加载:
99.32%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
117
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.71
长期交易:
86 (73.50%)
短期交易:
31 (26.50%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-0.49 EUR
平均利润:
2.00 EUR
平均损失:
-2.28 EUR
最大连续失误:
13 (-45.80 EUR)
最大连续亏损:
-45.80 EUR (13)
每月增长:
-7.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
59.03 EUR
最大值:
80.50 EUR (19.10%)
相对跌幅:
结余:
9.75% (80.50 EUR)
净值:
1.73% (13.27 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 49
BTCUSD 37
US30 26
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -73
BTCUSD -24
US30 34
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -891
BTCUSD -158K
US30 6.2K
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.53 EUR
最差交易: -11 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +27.04 EUR
最大连续亏损: -45.80 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

没有评论
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
