Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
62 (39.24%)
損失トレード:
96 (60.76%)
ベストトレード:
13.91 EUR
最悪のトレード:
-10.86 EUR
総利益:
139.90 EUR (230 694 pips)
総損失:
-208.97 EUR (585 233 pips)
最大連続の勝ち:
13 (27.04 EUR)
最大連続利益:
27.73 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
39.60%
最大入金額:
100.03%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
159
平均保有時間:
27 分
リカバリーファクター:
-0.67
長いトレード:
122 (77.22%)
短いトレード:
36 (22.78%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-0.44 EUR
平均利益:
2.26 EUR
平均損失:
-2.18 EUR
最大連続の負け:
18 (-37.91 EUR)
最大連続損失:
-45.80 EUR (13)
月間成長:
-8.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
80.90 EUR
最大の:
102.37 EUR (24.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.34% (102.37 EUR)
エクイティによる:
1.73% (13.27 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 68
BTCUSD 59
US30 26
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -65
BTCUSD -46
US30 34
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -834
BTCUSD -360K
US30 6.2K
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.91 EUR
最悪のトレード: -11 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +27.04 EUR
最大連続損失: -37.91 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

レビューなし
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Daximus
99 USD/月
-9%
0
0
USD
746
EUR
1
0%
158
39%
40%
0.66
-0.44
EUR
12%
1:30
コピー

