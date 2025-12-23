SignauxSections
Catia Almeida Gomes Correia Pereira

Daximus

Catia Almeida Gomes Correia Pereira
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
23 (60.52%)
Perte trades:
15 (39.47%)
Meilleure transaction:
10.45 EUR
Pire transaction:
-4.08 EUR
Bénéfice brut:
42.01 EUR (150 110 pips)
Perte brute:
-26.48 EUR (107 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (11.54 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.54 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
84.44%
Charge de dépôt maximale:
91.02%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
2.61
Longs trades:
28 (73.68%)
Courts trades:
10 (26.32%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.41 EUR
Bénéfice moyen:
1.83 EUR
Perte moyenne:
-1.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5.94 EUR (4)
Croissance mensuelle:
1.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.40 EUR
Maximal:
5.94 EUR (1.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.72% (5.94 EUR)
Par fonds propres:
0.38% (3.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 19
US30 9
EURUSD 5
US500 2
GER40 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 10
US30 5
EURUSD 5
US500 0
GER40 0
USDCAD -2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 42K
US30 427
EURUSD 51
US500 55
GER40 -17
USDCAD -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.45 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.54 EUR
Perte consécutive maximale: -5.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.50 × 10
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Tradingstil & Strategie

Dieses Signal basiert auf kurzfristigem, aktivem Trading mit klar definiertem Risk- und Money-Management.
Die typische Haltedauer liegt zwischen ca. 2 und 60 Minuten. Jeder Trade wird konsequent mit Stop-Loss abgesichert. Offene Positionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf manuell angepasst oder geschlossen.

Gehandelte Märkte:

  • Indizes: DAX, Dow Jones, S&P 500

  • Forex Majors

  • Krypto Majors

Overnight-Positionen werden grundsätzlich vermieden. Sie kommen nur in absoluten Ausnahmefällen vor – ausschließlich dann, wenn ein Trade bereits deutlich im Gewinn liegt und durch einen nachgezogenen Stop-Loss abgesichert ist.
Overweekend-Positionen werden konsequent vermieden, um Gap-Risiken und unkontrollierbare Marktbewegungen auszuschließen.

Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Glückstreffern, sondern auf Disziplin, Wiederholbarkeit und Risikokontrolle.


Risiko- & Money-Management

  • Jeder Trade ist mit einem vordefinierten Stop-Loss versehen

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen verlustreicher Positionen

  • Positionsgrößen werden dem Risiko angepasst

  • Kapitalerhalt hat stets Priorität vor aggressivem Wachstum

Dieses Signal ist kein Hochrisiko-Scalping, sondern strukturiertes Intraday-Trading mit klaren Regeln.


Broker-Hinweis (wichtig für Kopierer)

Für bestmögliche Vergleichbarkeit der Ausführung wird empfohlen, das Signal über Pepperstone zu kopieren.
Ein identischer Broker sorgt für ähnliche Spreads, Slippage-Charakteristik und Ausführungsbedingungen, was insbesondere bei kurz laufenden Trades entscheidend ist.


Steuerlicher Hinweis (relevant für Ergebnisvergleiche)

Dieses Signal wird über einen deutschen Account gehandelt.
Das bedeutet: Nach jedem realisierten Gewinn werden in meinem Konto automatisch Steuern einbehalten(Abgeltungssteuer zzgl. Soli/Kirchensteuer, sofern zutreffend).

Bei ausländischen Accounts (z. B. ohne automatischen Steuerabzug) können die angezeigten Profite daher abweichen, obwohl exakt dieselben Trades kopiert werden.
Dies ist kein Performance-Unterschied der Strategie, sondern ein steuerlicher Effekt.


Wichtiger Disclaimer

⚠️ Risikohinweis:
Der Handel mit CFDs, Forex und Kryptowährungen ist mit hohem Risiko verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Das Abonnieren und Kopieren dieses Signals erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung für seine finanzielle Situation zu prüfen und die Positionsgrößen entsprechend anzupassen.

Aucun avis
2025.12.23 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Daximus
99 USD par mois
2%
0
0
USD
820
EUR
1
0%
38
60%
84%
1.58
0.41
EUR
1%
1:30
Copier

