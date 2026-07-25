CR7Structure

CR7 结构——市场结构解码。

价格波动并非随机，而是取决于决策。CR7 Structure旨在精准地向您展示这些决策的制定过程，以及其中一项决策失败的瞬间。

大多数结构分析工具会用几十条线淹没图表，让你自己去猜测哪些线才是关键。CR7 则恰恰相反。它的自适应过滤引擎会持续评估市场波动，只保留当前价格实际遵循的水平。其他所有信息在显示到你的屏幕之前就被舍弃了。

当这些价位之一真正被突破时，CR7 指标会标记突破点，反转趋势状态，并按照市场既定方向重新绘制K线图。你会在突破真正发生的那一刻就看到这种转变——而不是三根K线之后，也不是在一个原本就无关紧要的价位上。

图表上显示的内容

清晰的结构水平线，并以自适应发光效果突出显示当前最重要的两个水平线。活跃结构上实时显示价格标签。突破结构标记采用波动率感知间距，确保它们不会与K线重叠。趋势状态K线颜色有两种可选模式。实时仪表盘显示当前趋势、活跃结构价格、区间宽度、结构强度以及最近一次确认的突破。四款精心调校的专业主题——Aurum、Neon、Carbon和完全自定义。

专为真实交易环境而设计

已确认的K线结构不会改变。无需回溯调整，信号不会消失，也无需事后完美截图。适用于所有交易品种和所有时间周期，从M1短线交易到D1持仓操作，只需一个灵敏度调节旋钮即可匹配您的交易风格。K线渲染会随缩放级别自动调整。仅在确认突破时发出弹出窗口、声音和移动推送提醒。

适用人群

对于那些已经明确入场策略，需要可靠、清晰地了解市场背景的交易者而言，这款产品尤为实用：它能清晰地展现哪一方占据主导地位、双方的底线在哪里，以及底线是否已经突破。它既可以作为独立的结构图使用，也可以叠加在现有的订单流、供需关系或信息通信技术（ICT）工作流程中。

关键输入

结构灵敏度 ——只需一个旋钮即可定义多少波动才能被视为结构。较低的值追踪日内细节；较高的值则仅突出显示主要转折点。 显示深度 ——结构绘制的范围，可选择简洁图表或完整映射图表。 主题 ——四个预设主题，或自定义每种颜色。 标记模式 ——标记每个已确认的突破，或仅标记真正的趋势反转。K 线模式 ——显示连续趋势，或仅突出显示突破K线。 仪表盘和警报 ——完全控制位置、大小和通知渠道。

常问问题

Does it repaint? Structure confirmed on a closed bar is final. The current forming bar is optional and clearly separated in the settings. Is this a complete trading system? No, and it is not sold as one. It is a context and decision-framework tool. Entries, sizing, and risk remain yours. Which markets? Any symbol with clean price data — FX, metals, indices, crypto, futures.

Trading involves substantial risk. This product is an analytical tool. No indicator can predict future prices, and past behavior does not guarantee future results.