Códigos Fontes de gerador de gráfico Renko que possibilite abertura de ordens/posições no mesmo gráfico.

Preciso de códigos fontes para integrar ao meu E.A. de negociações. Seriam para gerar gráfico Renko que possibilite abertura de ordens/posições no mesmo gráfico. Na inicialização do E.A. teria a opção de gráfico Candle ou Renko e faria a conversão automática.

Budget
30 - 60 USD

Customer

Placed orders2
Arbitrage count0