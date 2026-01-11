Códigos Fontes de gerador de gráfico Renko que possibilite abertura de ordens/posições no mesmo gráfico. MQL5 Consultation

Specification

Preciso de códigos fontes para integrar ao meu E.A. de negociações. Seriam para gerar gráfico Renko que possibilite abertura de ordens/posições no mesmo gráfico. Na inicialização do E.A. teria a opção de gráfico Candle ou Renko e faria a conversão automática.