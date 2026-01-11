Indonesian Member - page 585

New comment
 
Bondan Sebastian #:

Sudah, sempat di respon tapi masih belum ada solusi (Hanya di share link ke forum2 seperti ini). Dan jawabnya lama sekali, terakhir saya kirim message  2023.01.28 08:40 masih belum dibalas sampai skrg :(

Yg ada pengalaman kontak CS apa memang respon nya lama seperti ini ya biasanya?

perasaan saya isg wd ngk ada verifikasi sms dah..lsg wd deiik itu juga masuk ke akun saya..tapi mungkin karena pake paypal kale.

kalau cs memang lama.musti sabar...

 
pertama kali wd atau mendaftarkan akun baru baik pp atau pun kartu memang begitu harus verifikasi dulu... jaman dulu ada sms dan telegram... yang sms gak dikirim2 tapi pas nyoba telegram lancar...
 
grobogan hadir mari kita membuat forum di telegram bang
 
bagian admin mql5 perlu ngambil orang yang bahasa Indonesia
kayaknya masalah sudah terlalu banyak sehingga respon memang agak lama
:D
padahal sudah di bantu bot untuk beberapa masalah kecil
 
Kalo mau top up mql5 lewat mana ya selain Paypal masih newbie ini 
 
Apakah forum disini masih aktif dan ramai?
 
Rahman Walker #:
Kalo mau top up mql5 lewat mana ya selain Paypal masih newbie ini 

Ada bbrp pilihan pak :


 
Yudha Satria Pinandhita #:
Apakah forum disini masih aktif dan ramai?

silakan diramaikan pak :)

 
1225113 #:

he he .... kalau ngga punya dana anda bisa berlaku seperti swing trader

setelah equitynya nambah baru dipakai untuk scalper he he

seperti ini on present moment... ciluk baaaaa... !!

yang pertama untuk sangu (long term)

yang ke dua untuk scalper on the range ,, he he


yang ketiga harus diwidrawl hasil scalpernya tiap minggu ....

ojo kesuwen nanti wajah dan body istri malam2 berubah jadi mak lampir

harus ngebul tuh dapur ... kwkwkw

Tumpang tanya ada link atau dimana bole dapat indikator ni ya ,saya mencari tak jumpa 😥
Files:
0.png  53 kb
 

maaf izin bertanya   dapat notif begini makksudnya apa ya ? apakah sedang MTC atau akun saya bermasalah


Withdrawal unavailable: 
  1. We need to perform additional verification of your account. This is a standard procedure meant to ensure the security of all MQL5.community members.
    Currently, no action is required from you. Please wait till the verification is complete. Until then, the ability to withdraw funds is limited.
    Sorry for inconvenience.
1...578579580581582583584585586587588589590591592...614
New comment