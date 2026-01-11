Indonesian Member - page 585
Sudah, sempat di respon tapi masih belum ada solusi (Hanya di share link ke forum2 seperti ini). Dan jawabnya lama sekali, terakhir saya kirim message 2023.01.28 08:40 masih belum dibalas sampai skrg :(
Yg ada pengalaman kontak CS apa memang respon nya lama seperti ini ya biasanya?
perasaan saya isg wd ngk ada verifikasi sms dah..lsg wd deiik itu juga masuk ke akun saya..tapi mungkin karena pake paypal kale.
kalau cs memang lama.musti sabar...
kayaknya masalah sudah terlalu banyak sehingga respon memang agak lama
:D
padahal sudah di bantu bot untuk beberapa masalah kecil
Kalo mau top up mql5 lewat mana ya selain Paypal masih newbie ini
Ada bbrp pilihan pak :
Apakah forum disini masih aktif dan ramai?
silakan diramaikan pak :)
he he .... kalau ngga punya dana anda bisa berlaku seperti swing trader
setelah equitynya nambah baru dipakai untuk scalper he he
seperti ini on present moment... ciluk baaaaa... !!
yang pertama untuk sangu (long term)
yang ke dua untuk scalper on the range ,, he he
yang ketiga harus diwidrawl hasil scalpernya tiap minggu ....
ojo kesuwen nanti wajah dan body istri malam2 berubah jadi mak lampir
harus ngebul tuh dapur ... kwkwkw
maaf izin bertanya dapat notif begini makksudnya apa ya ? apakah sedang MTC atau akun saya bermasalah
Withdrawal unavailable:
Currently, no action is required from you. Please wait till the verification is complete. Until then, the ability to withdraw funds is limited.
Sorry for inconvenience.