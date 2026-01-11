Indonesian Member - page 22
hehe ^_^
sepertinya ybs dah hubungi via email Bu.
silahkan di lanjut :)
trims, ya pak :)
sama sama bu
:)
masih terima
tapi mq4, untuk mq5 saya belum belajar. karena job mq4 masih banyak, dan belum ada waktu untuk belajar
hehehe
dari pada pelanggan saya menunggu dan yang dia butuhkan tidak terpenuhi, mending saya berikan pada yang ahli
hajat pelanggan terpenuhi
teman coder mq5 dapat job
semua senang
:)
Sip pak, bagi bagi rejeki
hahaha..
nggak pak
rejeki saya dah ada
bagi bagi senang aja pak
hahaha..
hehe ^_^
algorithma aja biar puyeng ^_^
hehe ... nti malah pada mumet *_*
ini aja minggu dpn ngamati EURUSD, pada level Support :
Sell @ Resistance:
Semoga market nya baik hati ya hehe :)
R nya ngeri nih ...
:D