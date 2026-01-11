Indonesian Member - page 22

Yohana Parmi:
hehe ^_^
bagus nya diramaikan dg diskusi ttg apa ya..

sepertinya ybs dah hubungi via email Bu.
silahkan di lanjut :)
 
Umar Ismail:

trims, ya pak :)

 
Yohana Parmi:


trims, ya pak :)


sama sama bu 

:)

 
Umar Ismail:

masih terima
tapi mq4, untuk mq5 saya belum belajar. karena job mq4 masih banyak, dan belum ada waktu untuk belajar
hehehe

dari pada pelanggan saya menunggu dan yang dia butuhkan tidak terpenuhi, mending saya berikan pada yang ahli

hajat pelanggan terpenuhi

teman coder mq5 dapat job
semua senang
:)
Sip pak, bagi bagi rejeki 
 
Biantoro Kunarto:
:) 
 
Yohana Parmi:
Achmad Wijaya:
algorithma  aja biar puyeng ^_^


hehe ... nti malah pada mumet *_*

ini aja minggu dpn ngamati EURUSD, pada level Support :

Sell @ Resistance:

Semoga market nya baik hati ya hehe :)

 
Yohana Parmi:


R nya ngeri nih ...


 
terlanjur sell bu 
:D

