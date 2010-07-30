Experts: A highly profitable Ea - page 2
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referring people to your site and then selling things. bad rating from me.
I don't think so. I know how much time it takes to program good EA, so asking 5$ is very reasonnable.
You're right about that. I'll check it out again. When the largest win match the largest loss and the average win match the average loss, it is a good sign about an EA's integrity.
But if the .mql that is freely available is an intentional bait to get people to want to buy something from you, I consider that unethical. IMO.
Cannot rate this EA, NO settings info at link provided. Please post a settings FILE not a list of settings. My broker is 5 digits, all brokers are giong that way. For the other guy, this EA is used on EUR/USD D1.
Bigby
Cannot rate this EA, NO settings info at link provided. Please post a settings FILE not a list of settings. My broker is 5 digits, all brokers are giong that way. For the other guy, this EA is used on EUR/USD D1.
Bigby
No trades forward or int he tester with these settings. Author doesnt answer pms either.
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
copy this parameter but i don't know if it's work on 5 digits
extern string rem1="//---- Definition Trend et Breakout";
extern int BreakoutPeriode=7;
extern int TrendPeriode=6;
extern string rem2="//---- Order";
extern bool OnlyShort=false;
extern bool OnlyLong=false;
extern int MaxTradesPerBar=3;
extern int StopLoss=6;
extern int BreakEven=1;
extern int SeuilSL = 6;
extern int PartialTP1=6;
extern int PartialRatio1=1;
extern int PartialTP2=6;
extern int PartialRatio2=1;
extern int TakeProfit=6;
extern int Slippage=3;
extern int MaxSpread=3;
extern int Magic=12387;
extern string rem3="//---- MM: 1.Fixed 2.Geometrical 3.Proportional 4.Smart 5.TSSF";
extern int MMType=3; if you change 3 by 1 lot size not increase so less risky
extern double FixedLots=0.1;
extern int GeometricalFactor=10;
extern int ProportionalRisk=90;
extern int LastXTrades=10;
extern double DecreaseFactor=2;
extern double TSSFTrigger1=1;
extern int TSSFRatio1=50;
extern double TSSFTrigger2=2;
extern int TSSFRatio2=75;
extern double TSSFTrigger3=3;
extern int TSSFRatio3=100;
extern string rem4="//---- Debug";
extern bool DebugMode=false;
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
copy this parameter but i don't know if it's work on 5 digits
extern string rem1="//---- Definition Trend et Breakout";
extern int BreakoutPeriode=7;
extern int TrendPeriode=6;
extern string rem2="//---- Order";
extern bool OnlyShort=false;
extern bool OnlyLong=false;
extern int MaxTradesPerBar=3;
extern int StopLoss=6;
extern int BreakEven=1;
extern int SeuilSL = 6;
extern int PartialTP1=6;
extern int PartialRatio1=1;
extern int PartialTP2=6;
extern int PartialRatio2=1;
extern int TakeProfit=6;
extern int Slippage=3;
extern int MaxSpread=3;
extern int Magic=12387;
extern string rem3="//---- MM: 1.Fixed 2.Geometrical 3.Proportional 4.Smart 5.TSSF";
extern int MMType=3; if you change 3 by 1 lot size not increase so less risky
extern double FixedLots=0.1;
extern int GeometricalFactor=10;
extern int ProportionalRisk=90;
extern int LastXTrades=10;
extern double DecreaseFactor=2;
extern double TSSFTrigger1=1;
extern int TSSFRatio1=50;
extern double TSSFTrigger2=2;
extern int TSSFRatio2=75;
extern double TSSFTrigger3=3;
extern int TSSFRatio3=100;
extern string rem4="//---- Debug";
extern bool DebugMode=false;
tornado_gr5:
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
copy this parameter but i don't know if it's work on 5 digits
extern string rem1="//---- Definition Trend et Breakout";
extern int BreakoutPeriode=7;
extern int TrendPeriode=6;
extern string rem2="//---- Order";
extern bool OnlyShort=false;
extern bool OnlyLong=false;
extern int MaxTradesPerBar=3;
extern int StopLoss=6;
extern int BreakEven=1;
extern int SeuilSL = 6;
extern int PartialTP1=6;
extern int PartialRatio1=1;
extern int PartialTP2=6;
extern int PartialRatio2=1;
extern int TakeProfit=6;
extern int Slippage=3;
extern int MaxSpread=3;
extern int Magic=12387;
extern string rem3="//---- MM: 1.Fixed 2.Geometrical 3.Proportional 4.Smart 5.TSSF";
extern int MMType=3; if you change 3 by 1 lot size not increase so less risky
extern double FixedLots=0.1;
extern int GeometricalFactor=10;
extern int ProportionalRisk=90;
extern int LastXTrades=10;
extern double DecreaseFactor=2;
extern double TSSFTrigger1=1;
extern int TSSFRatio1=50;
extern double TSSFTrigger2=2;
extern int TSSFRatio2=75;
extern double TSSFTrigger3=3;
extern int TSSFRatio3=100;
extern string rem4="//---- Debug";
extern bool DebugMode=false;
tornado_gr5:
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
copy this parameter but i don't know if it's work on 5 digits
extern string rem1="//---- Definition Trend et Breakout";
extern int BreakoutPeriode=7;
extern int TrendPeriode=6;
extern string rem2="//---- Order";
extern bool OnlyShort=false;
extern bool OnlyLong=false;
extern int MaxTradesPerBar=3;
extern int StopLoss=6;
extern int BreakEven=1;
extern int SeuilSL = 6;
extern int PartialTP1=6;
extern int PartialRatio1=1;
extern int PartialTP2=6;
extern int PartialRatio2=1;
extern int TakeProfit=6;
extern int Slippage=3;
extern int MaxSpread=3;
extern int Magic=12387;
extern string rem3="//---- MM: 1.Fixed 2.Geometrical 3.Proportional 4.Smart 5.TSSF";
extern int MMType=3; if you change 3 by 1 lot size not increase so less risky
extern double FixedLots=0.1;
extern int GeometricalFactor=10;
extern int ProportionalRisk=90;
extern int LastXTrades=10;
extern double DecreaseFactor=2;
extern double TSSFTrigger1=1;
extern int TSSFRatio1=50;
extern double TSSFTrigger2=2;
extern int TSSFRatio2=75;
extern double TSSFTrigger3=3;
extern int TSSFRatio3=100;
extern string rem4="//---- Debug";
extern bool DebugMode=false;
tornado_gr5:
Im sorry but it doesnt trade at all, can you help me. Thanks.
You should be ashamed. This EA was submitted to CodeBase back in 2009 as seen below. Your only motive is to get viewers to go to your site so that you can sell another EA.
Moderator - Please remove this submission.
Thanks,
KingHigh
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i dont know how you dealt with it to optimize it so well. i rather get empty accounts in no time...do yuo run an opti for all parameters?