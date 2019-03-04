CustomRatesUpdate and CustomRatesReplace causes flickering on chart screen
It looks like interference due to constant repainting.
Marco vd Heijden:Yes, it does. But when i set the refresh to 1 second only, it still flickers. Less, but still.
It looks like interference due to constant repainting.
It looks like interference due to constant repainting.
resolved?
Try this code
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2019.03.02 13:23Библиотека расширила функционал из-за определенных событий. Пример его использования
// Пример создания "живого" символа. #include <Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855 const bool Init = EventSetMillisecondTimer(20); // С такой частотой будем пробрасывать тики void OnTimer() { static bool FirstRun = true; static const SYMBOL Symb("CUSTOM_" + _Symbol); // Создали символ static MqlTick Ticks[]; static int Pos = 0; if (FirstRun) { Symb.DeleteHistory(); // Мало ли что-то было в истории - грохнули Symb.Delete(true); // Символ тоже прибьем, чтобы исключить наличие тика в Обзоре рынка Symb.Create(NULL, _Symbol); // Воскресили девственно чистым. if (Symb.IsExist() && Symb.On()) // Если все отлично { ChartOpen(Symb.Name, PERIOD_M1); // Открыли чарт CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, (ulong)D'2019.02.01' * 1000); // Взяли тики для проброса } FirstRun = false; } else if (Pos < ArraySize(Ticks)) Symb += Ticks[Pos++]; // Пробрасываем по тику }
На таком символе Вы можете вести отладку индикаторов даже в выходные дни, когда котиры стоят.
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
I developed a non trading expert that generates Renko bars in 1 minute time frame.
Renko 2.0 Offline at https://www.mql5.com/en/code/20254
The custom symbol depends on the events generated by the original symbol to update its rates. Depending on how much the symbol is updated, on-screen flickering increases.
Normal
Flickering