problems with installing MT5 under Linux 64-bit

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Hi,

I am trying to install MT5 under Manjaro Linux 64-bit but it is not successful.

I am making it as it is described in a MQL5 article but there is an error as bellow and the installation stops ( only some MT5 files and directories are created).

$ wine mt5setup.exe
fixme:winediag:start_process Wine Staging 2.16 is a testing version containing experimental patches.
fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing bug reports on winehq.org.
err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl returning zero-filled buffer for IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 74080 (device=7 access=1 func=20 method=0)
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 2d1400 (device=2d access=0 func=500 method=0)
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 2d0c10 (device=2d access=0 func=304 method=0)
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl returning zero-filled buffer for IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 2d1400 (device=2d access=0 func=500 method=0)
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 74080 (device=7 access=1 func=20 method=0)
fixme:mountmgr:harddisk_ioctl Unsupported ioctl 2d0c10 (device=2d access=0 func=304 method=0)
fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x80e998 (nil)): stub
fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x80d468, PhyAddrLen 0x80d458): stub
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
err:winhttp:netconn_secure_connect send failed
[26253:26289:0918/234617.466639:ERROR:browser_gpu_channel_host_factory.cc(103)] Failed to launch GPU process.
err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:heap:RtlSetHeapInformation 0x270000 0 0x23f1d0 4 stub
fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread.
wine: Unhandled exception 0x80000003 in thread 4c at address 0x1402b1a53 (thread 004c), starting debugger...
err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:heap:RtlSetHeapInformation 0x270000 0 0x23f1d0 4 stub
fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread.
wine: Unhandled exception 0x80000003 in thread 5a at address 0x1402b1a53 (thread 005a), starting debugger...


I installed winhttp.dll file with winetricks ( as it was suggested here ) but I still get errors as above. 

Do you know how to solve this problem ?

Or maybe the current MT5 installation file for PC is buggy under Linux ? Could someone check it under Linux ?

Thanks in advance.

MetaTrader 5 on Linux
MetaTrader 5 on Linux
  • 2013.01.18
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Linux is a Unix-like computer operating system assembled under the model of free and open source software development and distribution. Linux systems are widely used in smartphones and server hardware. Many home PC users prefer it to MS Windows series. In this article, you will find out how to work in MetaTrader 5 via one of the Linux versions - Ubuntu.
 

I am not a specialist on linux sorry but as no one replied so I can add my 2 links which I collected related to the linux here:

---------------- 

MT5 with Linux:  "a debugger has been found running in your system" error fixing.
Read this post for more information. 

---------------- 

and this post/thread:

MT5 with Linux
https://www.mql5.com/en/forum/39117/page3#comment_2658482  

---------------- 

How to Start with Metatrader 5
How to Start with Metatrader 5
  • 2017.02.01
  • www.mql5.com
I decided to create this thread to help to myself and to the others to start with Metatrader 5...
 

MT5 on linux can be problematic.

Please write to servicedesk.

 

It seams that the problem is with Metatrader 5 64-bit version.

I managed to install Metatrader 5 32-bit on Playonlinux ( by the way - I installed it using an option "Install a non-listed program", but now I see MT5 is listed on "Other" tab too).


But I do not see Market Depth's volumes column (checked on Alpari Demo and Metatrader server). It looks as shown belove:

Market Depth (Alpari Demo)

And it should be as on this picture : https://www.metatrader5.com/c/2/0/trading_orders.png

So my question: Do you see Market Depth's Volumes on your MT5 ? And if Yes, then how to activated it ?

 

When you start MT5 from a terminal window it will show you the errors.

wine terminal.exe
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32e46c, 0x32e47c 0x32e470
fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32e46c 0x32e47c 0x32e470) returning a dummy value (current locale)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
fixme:shell:InitNetworkAddressControl stub
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x3a65970)
fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x6a0cb608, context 0x48684e0, init_notify 0, handle 0x528e7b4): stub
fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x4090409, (nil), 0): semi stub
fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x4090409, 0xfc45120, 9): semi stub
fixme:imm:ImmGetOpenStatus (0x572e6a8): semi-stub
fixme:imm:ImmReleaseContext (0x20338, 0x572e6a8): stub
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x3b1c028 0x329e58
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x3a65a3c)->(0x329e2c)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x5735e88)->(0x329698)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5735e88)->(0x328dec)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x3a65a3c)->(0x32abdc)
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32a264,0x00000000), stub!
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x573d018)
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x573d930 0x329df8
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x573d0e4)->(0x329dcc)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x573f6d0)->(0x329638)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x573f6d0)->(0x328d8c)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x573d0e4)->(0x32ab7c)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5740d38)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5744028)
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x5744968 0x329208
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x57440f4)->(0x3291dc)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x5746708)->(0x328a48)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5746708)->(0x32819c)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x57440f4)->(0x329f8c)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5749358)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x3a65a3c)
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x573d0e4)
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x57440f4)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x3b1d518)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x573e708)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x5745740)->(0x180e40)
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x69edfc08, 0x10531778, {509962e0-406b-46f4-99ba-5a009f8d2225}, 3, 0x105318d8, (null), (null), 0x105317a8): stub
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW   register trace class {a3da04e0-57d7-482a-a1c1-61da5f95bacb}
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW   register trace class {917b96b1-ecad-4dab-a760-8d49027748ae}
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW   register trace class {26d1e091-0ae7-4f49-a554-4214445c505c}
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x3b1d518)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x573e708)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x5745740)->(0x180e40)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032e7b8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032e7b8
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x3a65970)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x3a65a3c)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x3b1d518)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x573d018)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x573d0e4)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x573e708)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5740d38)
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5744028)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x57440f4)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x5745740)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5749358)

 

I had similar problems because, while installing MT5 on 64-bit Linux with wine, it was automatically installed as MT5 64-bit and than there was an error during installation and there was another error when I wanted to start  terminal64.exe  (a MT5 64-bit file)

But now, during installing MT5 under Playonlinux, I created so called virtual disk 32-bit under Playonlinux and then the installation of MT5 was in 32-bit mode. 

This installation created a MT5 directory: ~/.PlayOnLinux/wineprefix/sys32/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/  .

Now I can start MT5 ( from terminal.exe file inside above directory) both from wine and from q4wine and it runs without any error.

 

Are you sure ? because i dont think that is possible.

Maybe you dont check for errors, but they are there.

 

OK. You are right. I was not starting form linux terminal and not tracing errors.

When I start from linux terminal, there are some minor errors in linux terminal but MT5 starts as usual and everything seams to function properly (quotes, charts, orders etc.)

It looks as shown belove: 

MT5

$ wine terminal.exe

err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found

err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.

fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread.

fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32e424, 0x32e434 0x32e428

fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32e424 0x32e434 0x32e428) returning a dummy value (current locale)

fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)

fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)

fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x2cde998 (nil)): stub

fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x2fde998 (nil)): stub

err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found

fixme:module:load_dll Loader redirect from L"wined3d.dll" to L"wined3d-csmt.dll"

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0

fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread.

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0

fixme:shell:InitNetworkAddressControl stub

fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x368e998 (nil)): stub

fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x6146628)

fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61638a8)

fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61652e0)

fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x6166590)

fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61675c0)

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0xe8fe5d8, PhyAddrLen 0xe8fe5c8): stub

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x111ae5d8, PhyAddrLen 0x111ae5c8): stub

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x112ce5d8, PhyAddrLen 0x112ce5c8): stub

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)

fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x113ee5d8, PhyAddrLen 0x113ee5c8): stub

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940

err:ole:CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from multi-threaded to apartment threaded

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

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err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90

fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x6146628)

fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61638a8)

fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61652e0)

fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x6166590)

fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61675c0)

Last 5 lines were generated when I closed MT5.

(And by the way, when I start MT4 from linux terminal I get some minor errors too, but MT4 starts and works as usual. )


 

Yeah i have seen the same.

I just hope it will not get worse and so we can keep using it.

Also from tomorrow and on the wine configuration has to be changed to windows 7 sp1 or later.

Default is XP but that wont work for newer builds.

 

And do you see Market Depth's Volumes on your MT5 ? And if Yes, then do you know how to activate it ?

 

It's just working... Out of the box.


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