problems with installing MT5 under Linux 64-bit
I am not a specialist on linux sorry but as no one replied so I can add my 2 links which I collected related to the linux here:
----------------
MT5 with Linux: "a debugger has been found running in your system" error fixing.
Read this post for more information.
----------------
and this post/thread:
MT5 with Linux
https://www.mql5.com/en/forum/39117/page3#comment_2658482
----------------
- 2017.02.01
- www.mql5.com
MT5 on linux can be problematic.
Please write to servicedesk.
It seams that the problem is with Metatrader 5 64-bit version.
I managed to install Metatrader 5 32-bit on Playonlinux ( by the way - I installed it using an option "Install a non-listed program", but now I see MT5 is listed on "Other" tab too).
But I do not see Market Depth's volumes column (checked on Alpari Demo and Metatrader server). It looks as shown belove:
And it should be as on this picture : https://www.metatrader5.com/c/2/0/trading_orders.png
So my question: Do you see Market Depth's Volumes on your MT5 ? And if Yes, then how to activated it ?
When you start MT5 from a terminal window it will show you the errors.
|wine terminal.exe
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32e46c, 0x32e47c 0x32e470
fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32e46c 0x32e47c 0x32e470) returning a dummy value (current locale)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cd8c
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cd8c
fixme:shell:InitNetworkAddressControl stub
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x3a65970)
fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x6a0cb608, context 0x48684e0, init_notify 0, handle 0x528e7b4): stub
fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x4090409, (nil), 0): semi stub
fixme:imm:ImmGetDescriptionW (0x4090409, 0xfc45120, 9): semi stub
fixme:imm:ImmGetOpenStatus (0x572e6a8): semi-stub
fixme:imm:ImmReleaseContext (0x20338, 0x572e6a8): stub
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x3b1c028 0x329e58
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x3a65a3c)->(0x329e2c)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x5735e88)->(0x329698)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5735e88)->(0x328dec)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x3a65a3c)->(0x32abdc)
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32a264,0x00000000), stub!
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x573d018)
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x573d930 0x329df8
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x573d0e4)->(0x329dcc)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x573f6d0)->(0x329638)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x573f6d0)->(0x328d8c)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x573d0e4)->(0x32ab7c)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5740d38)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5744028)
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x5744968 0x329208
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x57440f4)->(0x3291dc)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x5746708)->(0x328a48)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5746708)->(0x32819c)
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x57440f4)->(0x329f8c)
fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x5749358)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000800)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d9e8
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x3a65a3c)
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x573d0e4)
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x57440f4)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x3b1d518)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x573e708)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x5745740)->(0x180e40)
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW (0x69edfc08, 0x10531778, {509962e0-406b-46f4-99ba-5a009f8d2225}, 3, 0x105318d8, (null), (null), 0x105317a8): stub
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {a3da04e0-57d7-482a-a1c1-61da5f95bacb}
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {917b96b1-ecad-4dab-a760-8d49027748ae}
fixme:ntdll:EtwRegisterTraceGuidsW register trace class {26d1e091-0ae7-4f49-a554-4214445c505c}
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ed18
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x3b1d518)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x573e708)->(0x180e40)
fixme:mshtml:OleInPlaceActiveObject_TranslateAccelerator (0x5745740)->(0x180e40)
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032e7b8
err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032e7b8
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x3a65970)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x3a65a3c)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x3b1d518)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x573d018)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x573d0e4)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x573e708)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5740d38)
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5744028)
fixme:ieframe:ControlSite_OnFocus (0x57440f4)->(0)
fixme:ieframe:InPlaceSite_OnInPlaceDeactivateEx fNoRedraw (1) ignored
fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x5745740)->((nil))
fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5749358)
I had similar problems because, while installing MT5 on 64-bit Linux with wine, it was automatically installed as MT5 64-bit and than there was an error during installation and there was another error when I wanted to start terminal64.exe (a MT5 64-bit file)
But now, during installing MT5 under Playonlinux, I created so called virtual disk 32-bit under Playonlinux and then the installation of MT5 was in 32-bit mode.
This installation created a MT5 directory: ~/.PlayOnLinux/wineprefix/sys32/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/ .
Now I can start MT5 ( from terminal.exe file inside above directory) both from wine and from q4wine and it runs without any error.
OK. You are right. I was not starting form linux terminal and not tracing errors.
When I start from linux terminal, there are some minor errors in linux terminal but MT5 starts as usual and everything seams to function properly (quotes, charts, orders etc.)
It looks as shown belove:
$ wine terminal.exe err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution. fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread. fixme:nls:GetThreadPreferredUILanguages 00000038, 0x32e424, 0x32e434 0x32e428 fixme:nls:get_dummy_preferred_ui_language (0x38 0x32e424 0x32e434 0x32e428) returning a dummy value (current locale) fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060) fixme:module:load_library unsupported flag(s) used (flags: 0x00000060) fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x2cde998 (nil)): stub fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x2fde998 (nil)): stub err:module:import_dll Library webio.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\WINHTTP.dll") not found fixme:module:load_dll Loader redirect from L"wined3d.dll" to L"wined3d-csmt.dll" err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0 fixme:thread:create_user_shared_data_thread Creating user shared data update thread. err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032cce0 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0466 wp=00000000 lp=0032cce0 fixme:shell:InitNetworkAddressControl stub fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x368e998 (nil)): stub fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x6146628) fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61638a8) fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61652e0) fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x6166590) fixme:ieframe:PersistStreamInit_InitNew (0x61675c0) fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0xe8fe5d8, PhyAddrLen 0xe8fe5c8): stub fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x111ae5d8, PhyAddrLen 0x111ae5c8): stub fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x112ce5d8, PhyAddrLen 0x112ce5c8): stub fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0) fixme:iphlpapi:SendARP (DestIP 0x0108a8c0, SrcIP 0x00000000, pMacAddr 0x113ee5d8, PhyAddrLen 0x113ee5c8): stub err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032d940 err:ole:CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from multi-threaded to apartment threaded err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 err:toolbar:ToolbarWindowProc unknown msg 0465 wp=00000000 lp=0032ec90 fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x6146628) fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61638a8) fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61652e0) fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x6166590) fixme:ieframe:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x61675c0)
Last 5 lines were generated when I closed MT5.
(And by the way, when I start MT4 from linux terminal I get some minor errors too, but MT4 starts and works as usual. )
Yeah i have seen the same.
I just hope it will not get worse and so we can keep using it.
Also from tomorrow and on the wine configuration has to be changed to windows 7 sp1 or later.
Default is XP but that wont work for newer builds.
And do you see Market Depth's Volumes on your MT5 ? And if Yes, then do you know how to activate it ?
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
You agree to website policy and terms of use
Hi,
I am trying to install MT5 under Manjaro Linux 64-bit but it is not successful.
I am making it as it is described in a MQL5 article but there is an error as bellow and the installation stops ( only some MT5 files and directories are created).
I installed winhttp.dll file with winetricks ( as it was suggested here ) but I still get errors as above.
Do you know how to solve this problem ?
Or maybe the current MT5 installation file for PC is buggy under Linux ? Could someone check it under Linux ?
Thanks in advance.