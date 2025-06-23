在您的项目中加入 "PrintXYZ "库后，无论您在何处输入 "Print"，上述功能都将出现在 MetaEditor 的自动完成框中。您可以快速编译项目文件，将 MQL5 函数的结果打印到 "专家 "选项卡中，然后决定哪种 MQL 函数/枚举值组合最适合您的要求。

#include "PrintXYZ.mqh" void OnStart () { PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL( 0 ); PrintMQLInfo(); PrintChart( 0 ); PrintObject( 0 , "Horizontal Line 54478" ); PrintSymbol( _Symbol ); PrintSeries( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); PrintPosition( PositionGetTicket ( 0 )); PrintOrder( OrderGetTicket ( 0 )); HistorySelect ( 0 , INT_MAX ); PrintDeal( HistoryDealGetTicket ( 0 )); PrintHistoryOrder( HistoryOrderGetTicket ( 0 )); PrintEnum< ENUM_TIMEFRAMES >(); MqlDateTime dt; TimeToStruct ( TimeCurrent (), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( (( int ) 1 << 16 ) | 0xFFF ); }