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Print massive information (PrintXYZ) from the terminal - MetaTrader 5程序库
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PrintXYZ() 库
一个小型 函数 集 ，用于将大量信息从终端打印到专家选项卡。
这对于打印（和调试）交易账户规格、 客户端属性、OpenCL 设备、 特定图表或符号、mql 程序信息或打印交易历史中的特定仓位/交易/订单最有用。在测试器的 OnTester() 或 OnDeinit() 中可以打印所有测试器统计信息。
通过 PrintEnum<T>()，其中 T 是枚举类型，如 ENUM_TIMEFRAMES，MQL5 语言中所有枚举类型的定义也可以 通过 通用方式漂亮地打印出来（没有硬编码的枚举，以确保打印所有新添加到 MQL5 的值）。
PrintStruct(var) 函数 用于漂亮地打印结构变量（显示其所有字段名称和值）。
PrintExpr(x) 类似函数的宏可以打印一个字符串表达式及其值和类型。该脚本的输出可以发送给远程支持人员或自由开发人员，以帮助检测和修复终端上的问题。
功能：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 'PrintXYZ'库中的函数。| //+------------------------------------------------------------------+ void PrintAccount(); void PrintTerminal(); void PrintMQLInfo(); void PrintChart( long chart_id ); void PrintObject( long chart_id, string name ); void PrintSymbol( string symbol ); void PrintSeries( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe ); void PrintPosition( ulong pos_ticket ); void PrintOrder( ulong order_ticket ); void PrintDeal( ulong deal_ticket ); void PrintHistoryOrder( ulong order_ticket ); void PrintOpenCL( int device ); void PrintTesterStatistics(); void PrintEnum<T> (); void PrintStruct<T> (T& struct_var); PrintExpr(x); // 宏
元编辑器提示：
在您的项目中加入 "PrintXYZ "库后，无论您在何处输入 "Print"，上述功能都将出现在 MetaEditor 的自动完成框中。您可以快速编译项目文件，将 MQL5 函数的结果打印到 "专家 "选项卡中，然后决定哪种 MQL 函数/枚举值组合最适合您的要求。
测试脚本：
//+------------------------------------------------------------------+ //| 测试脚本| //+------------------------------------------------------------------+ #include "PrintXYZ.mqh" void OnStart() { //-- 打印大量信息以便调试 PrintAccount(); PrintTerminal(); PrintOpenCL(0); // 按系统中 OpenCL 设备的索引排列 //PrintOpenCL(CL_USE_GPU_ONLY); // 按 OpenCL 设备类型分列 //--- 打印有关运行程序、特定图表、符号或序列的信息。 PrintMQLInfo(); PrintChart(0); PrintObject(0,"Horizontal Line 54478"); PrintSymbol(_Symbol); PrintSeries(_Symbol, PERIOD_CURRENT); //--- 打印特定仓位或挂单。 //PrintPosition(925571424); // 按位置票打印 PrintPosition(PositionGetTicket(0)); // 按位置索引 [ 额外添加 PositionGetTicket(index) ] PrintOrder(OrderGetTicket(0)); //--- 打印特定的历史交易或订单。 HistorySelect(0,INT_MAX); PrintDeal(HistoryDealGetTicket(0)); // 按交易指数 PrintHistoryOrder(HistoryOrderGetTicket(0)); //--- 打印枚举定义、结构变量或表达式。 PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>(); MqlDateTime dt; TimeToStruct(TimeCurrent(), dt); PrintStruct(dt); PrintExpr( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) ); PrintExpr( _Point ); PrintExpr( ((int)1 << 16) | 0xFFF ); }
输出示例：
/*
输出示例：
ACCOUNT INFORMATION <<==============================
AccountInfoInteger(ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER):
account_login = 51986913
account_trade_mode = account_trade_mode_demo(0)
account_trade_allowed = 1
account_trade_expert = 1
account_leverage = 1000
account_margin_so_mode = account_stopout_mode_percent(0)
account_limit_orders = 200
account_margin_mode = account_margin_mode_retail_hedging(2)
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 2
ACCOUNT_FIFO_CLOSE = 0
ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED = 1
AccountInfoDouble(ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE)：
Account_balance = 199.96
account_credit = 0.0
account_profit = -0.38
account_equity = 199.58
account_margin = 1.05
account_margin_free = 198.53
account_margin_level = 19007.619047619046
account_margin_so_call = 100.0
account_margin_so_so = 0.0
account_margin_initial = 0.0
account_margin_maintenance = 0.0
account_assets = 0.0
account_liabilities = 0.0
account_commission_blocked = 0.0
AccountInfoString(ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING)：
ACCOUNT_NAME = Amr
ACCOUNT_COMPANY = Raw Trading Ltd
ACCOUNT_SERVER = ICMarketsSC-Demo
ACCOUNT_CURRENCY = USD
SymbolsTotal(true) = 2 [int]
SymbolsTotal(false) = 2061 [int]
PositionsTotal() = 1 [int]
OrdersTotal() = 0 [int]
HistoryDealsTotal() = 2 [int]
HistoryOrdersTotal() = 1 [int]
Terminal INFORMATION <<==============================
TerminalInfoInteger(ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER):
terminal_build = 4755
terminal_connected = 1
terminal_dlls_allowed = 0
terminal_trade_allowed = 0
terminal_email_enabled = 0
terminal_ftp_enabled = 0
terminal_maxbars = 500000
terminal_codepage = 0
terminal_memory_physical = 32609
terminal_memory_total = 65218
terminal_memory_available = 64457
terminal_memory_used = 761
terminal_x64 = 1
terminal_opencl_support = 65538
terminal_disk_space = 109612
terminal_cpu_cores = 24
terminal_mqid = 0
terminal_community_account = 0
terminal_community_connection = 0
terminal_notifications_enabled = 0
terminal_screen_dpi = 96
terminal_ping_last = 181490
terminal_screen_left = 0
terminal_screen_top = 0
terminal_screen_width = 1920
terminal_screen_height = 1080
terminal_left = 476
terminal_top = 74
terminal_right = 1793
terminal_bottom = 876
terminal_vps = 0
terminal_keystate_tab = 0
terminal_keystate_enter = 0
terminal_keystate_shift = 0
terminal_keystate_control = 0
terminal_keystate_menu = 0
terminal_keystate_capslock = 0
terminal_keystate_escape = 0
terminal_keystate_pageup = 0
terminal_keystate_pagedown = 0
terminal_keystate_end = 0
terminal_keystate_home = 0
terminal_keystate_left = 0
terminal_keystate_up = 0
terminal_keystate_right = 0
terminal_keystate_down = 0
terminal_keystate_insert = 0
terminal_keystate_delete = 0
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK = 1
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK = 0
TerminalInfoDouble(ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE)：
Terminal_community_balance = 0.0
terminal_retransmission = 26.699029126213592
TerminalInfoString(ENUM_TERMINAL_INFO_STRING):
TERMINAL_COMPANY = Raw Trading Ltd
TERMINAL_NAME = MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_PATH = C.C.D.C：\Program Files\MetaTrader 5 IC Markets (SC)
TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED
TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C：\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
TERMINAL_LANGUAGE = English
TERMINAL_CPU_NAME = 13th Gen Intel Core i7-13700KF
TERMINAL_OS_VERSION = Windows 11 build 22631
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE = AVX2 + FMA3
时区信息 <<==============================
TimeTradeServer() = 2025.02.22 22:04:33 [datetime]
TimeCurrent() = 2025.02.21 23:56:59 [datetime]
TimeGMT() = 2025.02.22 20:04:33 [datetime]
TimeLocal() = 2025.02.22 23:04:33 [datetime]
TimeGMTOffset() = -10800 [int]
TimeDaylightSavings() = 0 [int]
OpenCL INFORMATION <<==============================
CLGetInfoInteger(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER)：
cl_last_error = 0
cl_device_count = 1
cl_device_type = cl_device_gpu(4)
cl_device_vendor_id = 4098
cl_device_max_compute_units = 16
cl_device_max_work_item_dimensions = 3
cl_device_max_work_group_size = 256
cl_device_max_work_item_sizes = -1
cl_device_max_clock_frequency = 1050
cl_device_global_mem_size = 3221225472
cl_device_local_mem_size = 32768
cl_device_double_fp_config = 63
CL_BUFFER_SIZE = 0
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE = -1
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE = -1
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE = -1
CLGetInfoString(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING)：
CL_PLATFORM_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_PLATFORM_VERSION = OpenCL 2.1 AMD-APP (3075.13)
CL_PLATFORM_NAME = AMD 加速并行处理
CL_PLATFORM_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_PLATFORM_EXTENSIONS = cl_khr_icd cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices
CL_ERROR_DESCRIPTION = unknown OpenCL error 65536
CL_DEVICE_NAME = Pitcairn
CL_DEVICE_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
CL_DRIVER_VERSION = 3075.13
CL_DEVICE_PROFILE = FULL_PROFILE
CL_DEVICE_VERSION = OpenCL 1.2 AMD-APP (3075.13)
CL_DEVICE_EXTENSIONS = cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics .....
CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION = OpenCL C 1.2
CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS =
程序信息 <<==============================
编译器版本：4755 (__MQLBUILD__), X64 常规 (__CPU_ARCHITECTURE__)
MQLInfoInteger(ENUM_MQL_INFO_INTEGER)：
mql_program_type = program_script(1)
mql_dlls_allowed = 0
mql_trade_allowed = 0
mql_debug = 0
mql_tester = 0
mql_optimization = 0
mql_visual_mode = 0
mql_license_type = license_free(0)
mql_profiler = 0
mql_memory_used = 1
mql_frame_mode = 0
mql_memory_limit = 8388608
mql_signals_allowed = 0
mql_codepage = 0
MQL_FORWARD = 0
MQL_HANDLES_USED = 0
MQL_STARTED_FROM_CONFIG = 0
MQL_GLOBAL_COUNTER = 15
MQLInfoString(ENUM_MQL_INFO_STRING)：
MQL_PROGRAM_NAME = PrintXYZ_demo
MQL_PROGRAM_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED\MQL5\Scripts\PrintXYZ\PrintXYZ_demo.ex5
图表信息 <<==============================
Chart(EURUSD,H1)
ChartGetInteger(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)：
chart_mode = chart_candles(1)
chart_foreground = 0
chart_shift = 1
chart_autoscroll = 1
chart_scale = 4
chart_scalefix = 0
chart_scalefix_11 = 0
chart_scale_pt_per_bar = 0
chart_show_ohlc = 0
chart_show_bid_line = 1
chart_show_ask_line = 0
chart_show_last_line = 0
chart_show_period_sep = 0
CHART_SHOW_GRID = 0
CHART_SHOW_VOLUMES = CHART_VOLUME_TICK(1)
CHART_SHOW_OBJECT_DESCR = 0
CHART_COLOR_BACKGROUND = clrBlack
CHART_COLOR_FOREGROUND = clrWhite
CHART_COLOR_GRID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_VOLUME = clrLimeGreen
CHART_COLOR_CHART_UP = clrLime
CHART_COLOR_CHART_DOWN = clrLime
CHART_COLOR_CHART_LINE = clrLime
CHART_COLOR_CANDLE_BULL = clrBlack
CHART_COLOR_CANDLE_BEAR = clrWhite
CHART_COLOR_BID = clrLightSlateGray
CHART_COLOR_ASK = clrRed
CHART_COLOR_LAST = 0,192,0
CHART_COLOR_STOP_LEVEL = clrRed
CHART_SHOW_TRADE_LEVELS = 1
CHART_BRING_TO_TOP = 1
CHART_SHOW_DATE_SCALE = 1
chart_show_price_scale = 1
chart_event_object_create = 0
chart_event_object_delete = 0
chart_event_mouse_move = 1
chart_mouse_scroll = 1
chart_drag_trade_levels = 1
chart_show_one_click = 1
chart_quick_navigation = 1
chart_show = 1
chart_keyboard_control = 1
chart_event_mouse_wheel = 0
chart_crosshair_tool = 1
chart_context_menu = 1
chart_is_docked = 1
chart_float_left = 0
chart_float_top = 0
chart_float_right = 0
chart_float_bottom = 0
chart_show_trade_history = 1
chart_visible_bars = 76
chart_windows_total = 1
chart_window_is_visible = 1
chart_window_handle = 8981358
chart_first_visible_bar = 75
chart_width_in_bars = 95
chart_width_in_pixels = 1506
chart_height_in_pixels = 431
chart_window_ydistance = 0
chart_is_object = 0
CHART_IS_OFFLINE = 0
CHART_IS_MAXIMIZED = 1
CHART_IS_MINIMIZED = 0
CHART_SHOW_TICKER = 1
ChartGetDouble(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)：
chart_shift_size = 20.371599203715988
chart_fixed_max = 1.051
chart_fixed_min = 1.0387
chart_points_per_bar = 1.0
chart_fixed_position = 0.0
chart_price_min = 1.0387
chart_price_max = 1.051
ChartGetString(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)：
CHART_COMMENT =
CHART_EXPERT_NAME =
CHART_SCRIPT_NAME = PrintXYZ_demo
ChartIndicatorName(0,0) = "iForexSessions"
ChartIndicatorName(0,1) = "MA(10)
"OBJECT INFORMATION <<==============================
ObjectGetInteger(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER):
OBJPROP_COLOR = clrRed
OBJPROP_STYLE = STYLE_SOLID(0)
OBJPROP_WIDTH = 1
objprop_back = 0
objprop_selected = 0
objprop_type = obj_hline(1)
objprop_time = 1970.01.01 00:00:00
objprop_selectable = 1
objprop_createtime = 1970.01.01 00:00:00
OBJPROP_TIMEFRAMES = OBJ_ALL_PERIODS(2097151)
OBJPROP_LEVELS = 0
OBJPROP_LEVELCOLOR = clrBlack
OBJPROP_LEVELSTYLE = STYLE_SOLID(0)
objprop_levelwidth = 0
objprop_zorder = 0
objprop_hidden = 0
objprop_fontsize = 0
objprop_ray_left = 0
objprop_ray_right = 0
objprop_ellipse = 0
objprop_arrowcode = 0
objprop_anchor = 0
objprop_xdistance = 0
objprop_ydistance = 0
objprop_direction = gann_up_trend(0)
objprop_degree = elliott_grand_supercycle(0)
objprop_drawlines = 0
objprop_state = 0
objprop_xsize = 0
objprop_ysize = 0
objprop_period = period_current(0)
objprop_date_scale = 0
OBJPROP_PRICE_SCALE = 0
OBJPROP_BGCOLOR = clrBlack
OBJPROP_CORNER = CORNER_LEFT_UPPER(0)
OBJPROP_CHART_SCALE = 0
OBJPROP_READONLY = 0
objprop_border_type = border_flat(0)
objprop_chart_id = 0
objprop_fill = 0
objprop_ray = 0
objprop_xoffset = 0
OBJPROP_YOFFSET = 0
OBJPROP_BORDER_COLOR = clrBlack
OBJPROP_ALIGN = ALIGN_RIGHT(0)
ObjectGetDouble(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE)：
objprop_price = 1.04291
objprop_levelvalue = 0.0
objprop_scale = 0.0
objprop_angle = 0.0
objprop_deviation = 0.0
ObjectGetString(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING)：
OBJPROP_NAME = 水平线 54478
OBJPROP_TEXT =
OBJPROP_LEVELTEXT =
OBJPROP_TOOLTIP =
OBJPROP_FONT =
OBJPROP_BMPFILE =
OBJPROP_SYMBOL =
符号信息 <<==============================
EURUSD，欧元对美元
SymbolInfoInteger(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER)：
symbol_select = 1
symbol_volume = 0
symbol_volumehigh = 0
symbol_volumelow = 0
symbol_time = 2025.02.21 23:56:59
symbol_digits = 5
symbol_spread = 60
symbol_ticks_bookdepth = 10
symbol_trade_calc_mode = symbol_calc_mode_forex(0)
symbol_trade_mode = symbol_trade_mode_full(4)
symbol_trade_stops_level = 0
symbol_trade_freeze_level = 0
symbol_trade_exemode = symbol_trade_execution_market(2)
symbol_swap_mode = symbol_swap_mode_points(1)
symbol_swap_rollover3days = wednesday(3)
symbol_spread_float = 1
symbol_expiration_mode = symbol_expiration_all(15)
symbol_filling_mode = symbol_filling_ioc(2)
symbol_start_time = 1970.01.01 00:00:00
symbol_expiration_time = 1970.01.01 00:00:00
symbol_session_deals = 0
symbol_session_buy_orders = 0
symbol_session_sell_orders = 0
symbol_order_mode = symbol_all_orders(127)
symbol_option_right = symbol_option_right_call(0)
symbol_option_mode = symbol_option_mode_european(0)
symbol_visible = 1
symbol_custom = 0
symbol_background_color = 255,255,81
symbol_chart_mode = symbol_chart_mode_bid(0)
symbol_order_gtc_mode = symbol_orders_gtc(0)
symbol_margin_hedged_use_leg = 0
symbol_exist = 1
symbol_time_msc = 2025.02.21 23:56:59.637
SYMBOL_SECTOR = SECTOR_CURRENCY(12)
SYMBOL_INDUSTRY = INDUSTRY_UNDEFINED(0)
SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY = 0
SymbolInfoDouble(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE)：
symbol_bid = 1.04572
symbol_bidhigh = 1.05057
symbol_bidlow = 1.04494
symbol_ask = 1.04632
symbol_askhigh = 1.05058
symbol_asklow = 1.04495
symbol_last = 0.0
symbol_lastthigh = 0.0
symbol_lastlow = 0.0
symbol_volume_real = 0.0
symbol_volumehigh_real = 0.0
symbol_volumelow_real = 0.0
symbol_point = 0.00001
symbol_trade_tick_value = 1.0
symbol_trade_tick_size = 0.00001
symbol_trade_contract_size = 100000.0
symbol_volume_min = 0.01
symbol_volume_max = 200.0
symbol_volume_step = 0.01
symbol_swap_long = -6.25
symbol_swap_short = 2.56
symbol_margin_initial = 100000.0
symbol_margin_maintenance = 0.0
symbol_margin_long = 0.0
symbol_margin_short = 0.0
symbol_margin_limit = 0.0
symbol_margin_stop = 0.0
symbol_margin_stoplimit = 0.0
symbol_trade_tick_value_profit = 1.0
symbol_trade_tick_value_loss = 1.0
symbol_volume_limit = 0.0
symbol_session_volume = 0.0
symbol_session_turnover = 0.0
symbol_session_interest = 0.0
symbol_session_buy_orders_volume = 0.0
symbol_session_sell_orders_volume = 0.0
symbol_session_open = 1.05008
symbol_session_close = 1.05012
symbol_session_aw = 0.0
symbol_session_price_settlement = 0.0
symbol_session_price_limit_min = 0.0
symbol_session_price_limit_max = 0.0
symbol_option_strike = 0.0
symbol_margin_hedged = 0.0
symbol_trade_liquidity_rate = 0.0
symbol_trade_face_value = 0.0
symbol_trade_accrued_interest = 0.0
symbol_price_change = -0.419
symbol_price_volatility = 0.0
symbol_price_theoretical = 0.0
symbol_price_delta = 0.0
symbol_price_theta = 0.0
symbol_price_gamma = 0.0
symbol_price_vega = 0.0
symbol_price_rho = 0.0
symbol_price_omega = 0.0
symbol_price_sensitivity = 0.0
symbol_swap_sunday = 0.0
symbol_swap_monday = 1.0
symbol_swap_tuesday = 1.0
symbol_swap_wednesday = 3.0
symbol_swap_thursday = 1.0
symbol_swap_friday = 1.0
symbol_swap_saturday = 0.0
SymbolInfoString(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_STRING)：
SYMBOL_BANK =
SYMBOL_DESCRIPTION = Euro vs US Dollar
SYMBOL_PATH = Forex\Majors\EURUSD
symbol_currency_base = eur
symbol_currency_profit = usd
symbol_currency_margin = eur
symbol_isin =
symbol_basis =
symbol_page =
symbol_formula =
symbol_category =
symbol_exchange =
SYMBOL_COUNTRY =
SYMBOL_SECTOR_NAME = 货币
SYMBOL_INDUSTRY_NAME = 未定义
SymbolInfoSessionTrade()：符号交易时段
SUNDAY:
MONDAY: 00:01-23:59
TUESDAY: 00：01-23:59
星期三: 00:01-23:59
星期四: 00:01-23:59
星期五: 00:01-23:57
星期六：
OrderCalcMargin(Buy, 1.0 Lot) = 104.63 USD
SymbolIsSynchronized(symbol) = true [bool]
SERIES INFORMATION <<==============================
SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,ENUM_SERIES_INFO_INTEGER):
SERIES_BARS_COUNT = 169468
SERIES_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
Series_server_firstdate = 1971.01.04 00:00:00
series_terminal_firstdate = 1971.01.04 00:00:00
series_synchronized = 1
series_lastbar_date = 2025.02.21 23:00:00
POSITION INFORMATION <<==============================
PositionGetInteger(ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):
POSITION_TIME = 2025.02.14 06:54:15
position_type = position_type_sell(1)
position_magic = 0
position_identifier = 925571424
position_time_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
position_time_update = 2025.02.14 06:54:15
position_time_update_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
POSITION_TICKET = 925571424
POSITION_REASON = POSITION_REASON_CLIENT(0)
PositionGetDouble(ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE):
POSITION_VOLUME = 0.01
position_price_open = 1.04571
position_price_current = 1.04632
position_sl = 0.0
position_tp = 0.0
position_swap = 0.23
position_profit = -0.61
PositionGetString(ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING)：
POSITION_SYMBOL = EURUSD
POSITION_COMMENT =
POSITION_EXTERNAL_ID =
DEAL INFORMATION <<==============================
HistoryDealGetInteger(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER)：
deal_order = 0
deal_time = 2024.10.06 23:42:08
deal_type = deal_type_balance(2)
deal_entry = deal_entry_in(0)
deal_magic = 0
deal_position_id = 0
deal_time_msc = 2024.10.06 23:42:08.966
DEAL_TICKET = 609261076
DEAL_REASON = DEAL_REASON_CLIENT(0)
HistoryDealGetDouble(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE):
DEAL_VOLUME = 0.0
deal_price = 0.0
deal_commission = 0.0
deal_swap = 0.0
deal_profit = 200.0
deal_fee = 0.0
deal_sl = 0.0
deal_tp = 0.0
HistoryDealGetString(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING)：
DEAL_SYMBOL =
DEAL_COMMENT = Demo deposit
DEAL_EXTERNAL_ID =
历史订单信息 <<==============================
HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER)：
order_time_setup = 2025.02.14 06:54:15
order_time_expiration = 1970.01.01 00:00:00
order_time_done = 2025.02.14 06:54:15
order_type = order_type_sell(1)
order_type_filling = order_filling_ioc(1)
order_type_time = order_time_gtc(0)
order_state = order_state_filled(4)
order_magic = 0
order_position_id = 925571424
order_time_setup_msc = 2025.02.14 06:54:15.389
order_time_done_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
ORDER_POSITION_BY_ID = 0
ORDER_TICKET = 925571424
ORDER_REASON = ORDER_REASON_CLIENT(0)
HistoryOrderGetDouble(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE)：
order_volume_initial = 0.01
order_volume_current = 0.0
order_price_open = 0.0
order_price_current = 1.04571
order_price_stoplimit = 0.0
order_sl = 0.0
order_tp = 0.0
HistoryOrderGetString(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING)：
ORDER_SYMBOL = EURUSD
ORDER_COMMENT =
ORDER_EXTERNAL_ID =
enum ENUM_TIMEFRAMES
{
PERIOD_CURRENT = 0,
period_m1 = 1,
period_m2 = 2,
period_m3 = 3,
period_m4 = 4,
period_m5 = 5,
period_m6 = 6,
period_m10 = 10,
period_m12 = 12,
period_m15 = 15,
period_m20 = 20,
period_m30 = 30,
period_h1 = 16385,
period_h2 = 16386,
period_h3 = 16387,
period_h4 = 16388,
period_h6 = 16390,
period_h8 = 16392,
period_h12 = 16396,
period_d1 = 16408,
PERIOD_W1 = 32769，
PERIOD_MN1 = 49153，
};
[年] [月] [日] [时] [分] [秒] [周日] [年日]
[0]2025 2 21 23 56 595 51
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) = 51986913 [long]
_Point = 0.00001 [double]
((int)1 << 16)| 0xFFF = 69631 [uint]
*/
更新：
2025.02.15 - v.1.20 : 首次发布。
2025.02.17 - v.1.30 : 新增 PrintTesterStatistics() 函数。从现有函数中输出更多信息。
2025.02.20 - v.1.40 :新增函数 PrintOpenCL() - 在专家选项卡中打印 OpenCL 设备属性。
2025.02.21 - v.1.50 : 新增类函数宏 PrintExpr() - 打印字符串表达式及其值和类型。
2025.02.22 - v.1.52 : 在函数信息输出中打印枚举参数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56055
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