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Print massive information (PrintXYZ) from the terminal - MetaTrader 5程序库

amrali
amrali

amrali

45 代码 10 主题 1056 评论
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PrintXYZ() 库

一个小型 函数，用于将大量信息从终端打印到专家选项卡。

这对于打印（和调试）交易账户规格、 客户端属性、OpenCL 设备、 特定图表或符号、mql 程序信息或打印交易历史中的特定仓位/交易/订单最有用。在测试器的 OnTester() 或 OnDeinit() 中可以打印所有测试器统计信息。

通过 PrintEnum<T>()，其中 T 是枚举类型，如 ENUM_TIMEFRAMES，MQL5 语言中所有枚举类型的定义也可以 通过 通用方式漂亮地打印出来（没有硬编码的枚举，以确保打印所有新添加到 MQL5 的值）。

PrintStruct(var) 函数 用于漂亮地打印结构变量（显示其所有字段名称和值）。

PrintExpr(x) 类似函数的宏可以打印一个字符串表达式及其值和类型。该脚本的输出可以发送给远程支持人员或自由开发人员，以帮助检测和修复终端上的问题。

功能：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 'PrintXYZ'库中的函数。|
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintAccount();
void PrintTerminal();
void PrintMQLInfo();

void PrintChart( long chart_id );
void PrintObject( long chart_id, string name );
void PrintSymbol( string symbol );
void PrintSeries( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe );

void PrintPosition( ulong pos_ticket );
void PrintOrder( ulong order_ticket );
void PrintDeal( ulong deal_ticket );
void PrintHistoryOrder( ulong order_ticket );

void PrintOpenCL( int device );
void PrintTesterStatistics();

void PrintEnum<T> ();
void PrintStruct<T> (T& struct_var);
PrintExpr(x); // 宏


元编辑器提示：

在您的项目中加入 "PrintXYZ "库后，无论您在何处输入 "Print"，上述功能都将出现在 MetaEditor 的自动完成框中。您可以快速编译项目文件，将 MQL5 函数的结果打印到 "专家 "选项卡中，然后决定哪种 MQL 函数/枚举值组合最适合您的要求。


测试脚本：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 测试脚本|
//+------------------------------------------------------------------+
#include "PrintXYZ.mqh"

void OnStart()
  {
//-- 打印大量信息以便调试
   PrintAccount();
   PrintTerminal();
   PrintOpenCL(0);                       // 按系统中 OpenCL 设备的索引排列
   //PrintOpenCL(CL_USE_GPU_ONLY); // 按 OpenCL 设备类型分列

//--- 打印有关运行程序、特定图表、符号或序列的信息。
   PrintMQLInfo();
   PrintChart(0);
   PrintObject(0,"Horizontal Line 54478");
   PrintSymbol(_Symbol);
   PrintSeries(_Symbol, PERIOD_CURRENT);

//--- 打印特定仓位或挂单。
   //PrintPosition(925571424); // 按位置票打印
   PrintPosition(PositionGetTicket(0));  // 按位置索引 [ 额外添加 PositionGetTicket(index) ]
   PrintOrder(OrderGetTicket(0));

//--- 打印特定的历史交易或订单。
   HistorySelect(0,INT_MAX);
   PrintDeal(HistoryDealGetTicket(0));   // 按交易指数
   PrintHistoryOrder(HistoryOrderGetTicket(0));

//--- 打印枚举定义、结构变量或表达式。
   PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>();

   MqlDateTime dt;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
   PrintStruct(dt);

   PrintExpr( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) );
   PrintExpr( _Point );
   PrintExpr( ((int)1 << 16) | 0xFFF );
  }

输出示例：

/*
 输出示例：

 ACCOUNT INFORMATION <<==============================
 AccountInfoInteger(ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER):
 account_login = 51986913
 account_trade_mode = account_trade_mode_demo(0)
 account_trade_allowed = 1
 account_trade_expert = 1
 account_leverage = 1000
 account_margin_so_mode = account_stopout_mode_percent(0)
 account_limit_orders = 200
 account_margin_mode = account_margin_mode_retail_hedging(2)
 ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 2
 ACCOUNT_FIFO_CLOSE = 0
 ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED = 1
 AccountInfoDouble(ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE)：
 Account_balance = 199.96
 account_credit = 0.0
 account_profit = -0.38
 account_equity = 199.58
 account_margin = 1.05
 account_margin_free = 198.53
 account_margin_level = 19007.619047619046
 account_margin_so_call = 100.0
 account_margin_so_so = 0.0
 account_margin_initial = 0.0
 account_margin_maintenance = 0.0
 account_assets = 0.0
 account_liabilities = 0.0
 account_commission_blocked = 0.0
 AccountInfoString(ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING)：
 ACCOUNT_NAME = Amr
 ACCOUNT_COMPANY = Raw Trading Ltd
 ACCOUNT_SERVER = ICMarketsSC-Demo
 ACCOUNT_CURRENCY = USD
 SymbolsTotal(true) = 2 [int]
 SymbolsTotal(false) = 2061 [int]
 PositionsTotal() = 1 [int]
 OrdersTotal() = 0 [int]
 HistoryDealsTotal() = 2 [int]
 HistoryOrdersTotal() = 1 [int]
 Terminal INFORMATION <<==============================
 TerminalInfoInteger(ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER):
 terminal_build = 4755
 terminal_connected = 1
 terminal_dlls_allowed = 0
 terminal_trade_allowed = 0
 terminal_email_enabled = 0
 terminal_ftp_enabled = 0
 terminal_maxbars = 500000
 terminal_codepage = 0
 terminal_memory_physical = 32609
 terminal_memory_total = 65218
 terminal_memory_available = 64457
 terminal_memory_used = 761
 terminal_x64 = 1
 terminal_opencl_support = 65538
 terminal_disk_space = 109612
 terminal_cpu_cores = 24
 terminal_mqid = 0
 terminal_community_account = 0
 terminal_community_connection = 0
 terminal_notifications_enabled = 0
 terminal_screen_dpi = 96
 terminal_ping_last = 181490
 terminal_screen_left = 0
 terminal_screen_top = 0
 terminal_screen_width = 1920
 terminal_screen_height = 1080
 terminal_left = 476
 terminal_top = 74
 terminal_right = 1793
 terminal_bottom = 876
 terminal_vps = 0
 terminal_keystate_tab = 0
 terminal_keystate_enter = 0
 terminal_keystate_shift = 0
 terminal_keystate_control = 0
 terminal_keystate_menu = 0
 terminal_keystate_capslock = 0
 terminal_keystate_escape = 0
 terminal_keystate_pageup = 0
 terminal_keystate_pagedown = 0
 terminal_keystate_end = 0
 terminal_keystate_home = 0
 terminal_keystate_left = 0
 terminal_keystate_up = 0
 terminal_keystate_right = 0
 terminal_keystate_down = 0
 terminal_keystate_insert = 0
 terminal_keystate_delete = 0
 TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK = 1
 TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK = 0
 TerminalInfoDouble(ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE)：
 Terminal_community_balance = 0.0
 terminal_retransmission = 26.699029126213592
 TerminalInfoString(ENUM_TERMINAL_INFO_STRING):
 TERMINAL_COMPANY = Raw Trading Ltd
 TERMINAL_NAME = MetaTrader 5 IC Markets (SC)
 TERMINAL_PATH = C.C.D.C：\Program Files\MetaTrader 5 IC Markets (SC)
 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED
 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C：\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
 TERMINAL_LANGUAGE = English
 TERMINAL_CPU_NAME = 13th Gen Intel Core i7-13700KF
 TERMINAL_OS_VERSION = Windows 11 build 22631
 TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE = AVX2 + FMA3
 时区信息 <<==============================
 TimeTradeServer() = 2025.02.22 22:04:33 [datetime]
 TimeCurrent() = 2025.02.21 23:56:59 [datetime]
 TimeGMT() = 2025.02.22 20:04:33 [datetime]
 TimeLocal() = 2025.02.22 23:04:33 [datetime]
 TimeGMTOffset() = -10800 [int]
 TimeDaylightSavings() = 0 [int]
 OpenCL INFORMATION <<==============================
 CLGetInfoInteger(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER)：
 cl_last_error = 0
 cl_device_count = 1
 cl_device_type = cl_device_gpu(4)
 cl_device_vendor_id = 4098
 cl_device_max_compute_units = 16
 cl_device_max_work_item_dimensions = 3
 cl_device_max_work_group_size = 256
 cl_device_max_work_item_sizes = -1
 cl_device_max_clock_frequency = 1050
 cl_device_global_mem_size = 3221225472
 cl_device_local_mem_size = 32768
 cl_device_double_fp_config = 63
 CL_BUFFER_SIZE = 0
 CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE = -1
 CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE = -1
 CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE = -1
 CLGetInfoString(cl_ctx,ENUM_OPENCL_PROPERTY_STRING)：
 CL_PLATFORM_PROFILE = FULL_PROFILE
 CL_PLATFORM_VERSION = OpenCL 2.1 AMD-APP (3075.13)
 CL_PLATFORM_NAME = AMD 加速并行处理
 CL_PLATFORM_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
 CL_PLATFORM_EXTENSIONS = cl_khr_icd cl_khr_d3d10_sharing cl_khr_d3d11_sharing cl_khr_dx9_media_sharing cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices
 CL_ERROR_DESCRIPTION = unknown OpenCL error 65536
 CL_DEVICE_NAME = Pitcairn
 CL_DEVICE_VENDOR = Advanced Micro Devices, Inc.
 CL_DRIVER_VERSION = 3075.13
 CL_DEVICE_PROFILE = FULL_PROFILE
 CL_DEVICE_VERSION = OpenCL 1.2 AMD-APP (3075.13)
 CL_DEVICE_EXTENSIONS = cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics .....
 CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION = OpenCL C 1.2
 CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS =
 程序信息 <<==============================
 编译器版本：4755 (__MQLBUILD__), X64 常规 (__CPU_ARCHITECTURE__)
 MQLInfoInteger(ENUM_MQL_INFO_INTEGER)：
 mql_program_type = program_script(1)
 mql_dlls_allowed = 0
 mql_trade_allowed = 0
 mql_debug = 0
 mql_tester = 0
 mql_optimization = 0
 mql_visual_mode = 0
 mql_license_type = license_free(0)
 mql_profiler = 0
 mql_memory_used = 1
 mql_frame_mode = 0
 mql_memory_limit = 8388608
 mql_signals_allowed = 0
 mql_codepage = 0
 MQL_FORWARD = 0
 MQL_HANDLES_USED = 0
 MQL_STARTED_FROM_CONFIG = 0
 MQL_GLOBAL_COUNTER = 15
 MQLInfoString(ENUM_MQL_INFO_STRING)：
 MQL_PROGRAM_NAME = PrintXYZ_demo
 MQL_PROGRAM_PATH = C:\Users\Amr\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1640F6577B1C4EC659BF41EA9F6C38ED\MQL5\Scripts\PrintXYZ\PrintXYZ_demo.ex5
 图表信息 <<==============================
 Chart(EURUSD,H1)
 ChartGetInteger(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)：
 chart_mode = chart_candles(1)
 chart_foreground = 0
 chart_shift = 1
 chart_autoscroll = 1
 chart_scale = 4
 chart_scalefix = 0
 chart_scalefix_11 = 0
 chart_scale_pt_per_bar = 0
 chart_show_ohlc = 0
 chart_show_bid_line = 1
 chart_show_ask_line = 0
 chart_show_last_line = 0
 chart_show_period_sep = 0
 CHART_SHOW_GRID = 0
 CHART_SHOW_VOLUMES = CHART_VOLUME_TICK(1)
 CHART_SHOW_OBJECT_DESCR = 0
 CHART_COLOR_BACKGROUND = clrBlack
 CHART_COLOR_FOREGROUND = clrWhite
 CHART_COLOR_GRID = clrLightSlateGray
 CHART_COLOR_VOLUME = clrLimeGreen
 CHART_COLOR_CHART_UP = clrLime
 CHART_COLOR_CHART_DOWN = clrLime
 CHART_COLOR_CHART_LINE = clrLime
 CHART_COLOR_CANDLE_BULL = clrBlack
 CHART_COLOR_CANDLE_BEAR = clrWhite
 CHART_COLOR_BID = clrLightSlateGray
 CHART_COLOR_ASK = clrRed
 CHART_COLOR_LAST = 0,192,0
 CHART_COLOR_STOP_LEVEL = clrRed
 CHART_SHOW_TRADE_LEVELS = 1
 CHART_BRING_TO_TOP = 1
 CHART_SHOW_DATE_SCALE = 1
 chart_show_price_scale = 1
 chart_event_object_create = 0
 chart_event_object_delete = 0
 chart_event_mouse_move = 1
 chart_mouse_scroll = 1
 chart_drag_trade_levels = 1
 chart_show_one_click = 1
 chart_quick_navigation = 1
 chart_show = 1
 chart_keyboard_control = 1
 chart_event_mouse_wheel = 0
 chart_crosshair_tool = 1
 chart_context_menu = 1
 chart_is_docked = 1
 chart_float_left = 0
 chart_float_top = 0
 chart_float_right = 0
 chart_float_bottom = 0
 chart_show_trade_history = 1
 chart_visible_bars = 76
 chart_windows_total = 1
 chart_window_is_visible = 1
 chart_window_handle = 8981358
 chart_first_visible_bar = 75
 chart_width_in_bars = 95
 chart_width_in_pixels = 1506
 chart_height_in_pixels = 431
 chart_window_ydistance = 0
 chart_is_object = 0
 CHART_IS_OFFLINE = 0
 CHART_IS_MAXIMIZED = 1
 CHART_IS_MINIMIZED = 0
 CHART_SHOW_TICKER = 1
 ChartGetDouble(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)：
 chart_shift_size = 20.371599203715988
 chart_fixed_max = 1.051
 chart_fixed_min = 1.0387
 chart_points_per_bar = 1.0
 chart_fixed_position = 0.0
 chart_price_min = 1.0387
 chart_price_max = 1.051
 ChartGetString(chart_id,ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)：
 CHART_COMMENT =
 CHART_EXPERT_NAME =
 CHART_SCRIPT_NAME = PrintXYZ_demo
 ChartIndicatorName(0,0) = "iForexSessions"
 ChartIndicatorName(0,1) = "MA(10)
 "OBJECT INFORMATION <<==============================
 ObjectGetInteger(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER):
 OBJPROP_COLOR = clrRed
 OBJPROP_STYLE = STYLE_SOLID(0)
 OBJPROP_WIDTH = 1
 objprop_back = 0
 objprop_selected = 0
 objprop_type = obj_hline(1)
 objprop_time = 1970.01.01 00:00:00
 objprop_selectable = 1
 objprop_createtime = 1970.01.01 00:00:00
 OBJPROP_TIMEFRAMES = OBJ_ALL_PERIODS(2097151)
 OBJPROP_LEVELS = 0
 OBJPROP_LEVELCOLOR = clrBlack
 OBJPROP_LEVELSTYLE = STYLE_SOLID(0)
 objprop_levelwidth = 0
 objprop_zorder = 0
 objprop_hidden = 0
 objprop_fontsize = 0
 objprop_ray_left = 0
 objprop_ray_right = 0
 objprop_ellipse = 0
 objprop_arrowcode = 0
 objprop_anchor = 0
 objprop_xdistance = 0
 objprop_ydistance = 0
 objprop_direction = gann_up_trend(0)
 objprop_degree = elliott_grand_supercycle(0)
 objprop_drawlines = 0
 objprop_state = 0
 objprop_xsize = 0
 objprop_ysize = 0
 objprop_period = period_current(0)
 objprop_date_scale = 0
 OBJPROP_PRICE_SCALE = 0
 OBJPROP_BGCOLOR = clrBlack
 OBJPROP_CORNER = CORNER_LEFT_UPPER(0)
 OBJPROP_CHART_SCALE = 0
 OBJPROP_READONLY = 0
 objprop_border_type = border_flat(0)
 objprop_chart_id = 0
 objprop_fill = 0
 objprop_ray = 0
 objprop_xoffset = 0
 OBJPROP_YOFFSET = 0
 OBJPROP_BORDER_COLOR = clrBlack
 OBJPROP_ALIGN = ALIGN_RIGHT(0)
 ObjectGetDouble(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE)：
 objprop_price = 1.04291
 objprop_levelvalue = 0.0
 objprop_scale = 0.0
 objprop_angle = 0.0
 objprop_deviation = 0.0
 ObjectGetString(chart_id,objname,ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING)：
 OBJPROP_NAME = 水平线 54478
 OBJPROP_TEXT =
 OBJPROP_LEVELTEXT =
 OBJPROP_TOOLTIP =
 OBJPROP_FONT =
 OBJPROP_BMPFILE =
 OBJPROP_SYMBOL =
 符号信息 <<==============================
 EURUSD，欧元对美元
 SymbolInfoInteger(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER)：
 symbol_select = 1
 symbol_volume = 0
 symbol_volumehigh = 0
 symbol_volumelow = 0
 symbol_time = 2025.02.21 23:56:59
 symbol_digits = 5
 symbol_spread = 60
 symbol_ticks_bookdepth = 10
 symbol_trade_calc_mode = symbol_calc_mode_forex(0)
 symbol_trade_mode = symbol_trade_mode_full(4)
 symbol_trade_stops_level = 0
 symbol_trade_freeze_level = 0
 symbol_trade_exemode = symbol_trade_execution_market(2)
 symbol_swap_mode = symbol_swap_mode_points(1)
 symbol_swap_rollover3days = wednesday(3)
 symbol_spread_float = 1
 symbol_expiration_mode = symbol_expiration_all(15)
 symbol_filling_mode = symbol_filling_ioc(2)
 symbol_start_time = 1970.01.01 00:00:00
 symbol_expiration_time = 1970.01.01 00:00:00
 symbol_session_deals = 0
 symbol_session_buy_orders = 0
 symbol_session_sell_orders = 0
 symbol_order_mode = symbol_all_orders(127)
 symbol_option_right = symbol_option_right_call(0)
 symbol_option_mode = symbol_option_mode_european(0)
 symbol_visible = 1
 symbol_custom = 0
 symbol_background_color = 255,255,81
 symbol_chart_mode = symbol_chart_mode_bid(0)
 symbol_order_gtc_mode = symbol_orders_gtc(0)
 symbol_margin_hedged_use_leg = 0
 symbol_exist = 1
 symbol_time_msc = 2025.02.21 23:56:59.637
 SYMBOL_SECTOR = SECTOR_CURRENCY(12)
 SYMBOL_INDUSTRY = INDUSTRY_UNDEFINED(0)
 SYMBOL_SUBSCRIPTION_DELAY = 0
 SymbolInfoDouble(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE)：
 symbol_bid = 1.04572
 symbol_bidhigh = 1.05057
 symbol_bidlow = 1.04494
 symbol_ask = 1.04632
 symbol_askhigh = 1.05058
 symbol_asklow = 1.04495
 symbol_last = 0.0
 symbol_lastthigh = 0.0
 symbol_lastlow = 0.0
 symbol_volume_real = 0.0
 symbol_volumehigh_real = 0.0
 symbol_volumelow_real = 0.0
 symbol_point = 0.00001
 symbol_trade_tick_value = 1.0
 symbol_trade_tick_size = 0.00001
 symbol_trade_contract_size = 100000.0
 symbol_volume_min = 0.01
 symbol_volume_max = 200.0
 symbol_volume_step = 0.01
 symbol_swap_long = -6.25
 symbol_swap_short = 2.56
 symbol_margin_initial = 100000.0
 symbol_margin_maintenance = 0.0
 symbol_margin_long = 0.0
 symbol_margin_short = 0.0
 symbol_margin_limit = 0.0
 symbol_margin_stop = 0.0
 symbol_margin_stoplimit = 0.0
 symbol_trade_tick_value_profit = 1.0
 symbol_trade_tick_value_loss = 1.0
 symbol_volume_limit = 0.0
 symbol_session_volume = 0.0
 symbol_session_turnover = 0.0
 symbol_session_interest = 0.0
 symbol_session_buy_orders_volume = 0.0
 symbol_session_sell_orders_volume = 0.0
 symbol_session_open = 1.05008
 symbol_session_close = 1.05012
 symbol_session_aw = 0.0
 symbol_session_price_settlement = 0.0
 symbol_session_price_limit_min = 0.0
 symbol_session_price_limit_max = 0.0
 symbol_option_strike = 0.0
 symbol_margin_hedged = 0.0
 symbol_trade_liquidity_rate = 0.0
 symbol_trade_face_value = 0.0
 symbol_trade_accrued_interest = 0.0
 symbol_price_change = -0.419
 symbol_price_volatility = 0.0
 symbol_price_theoretical = 0.0
 symbol_price_delta = 0.0
 symbol_price_theta = 0.0
 symbol_price_gamma = 0.0
 symbol_price_vega = 0.0
 symbol_price_rho = 0.0
 symbol_price_omega = 0.0
 symbol_price_sensitivity = 0.0
 symbol_swap_sunday = 0.0
 symbol_swap_monday = 1.0
 symbol_swap_tuesday = 1.0
 symbol_swap_wednesday = 3.0
 symbol_swap_thursday = 1.0
 symbol_swap_friday = 1.0
 symbol_swap_saturday = 0.0
 SymbolInfoString(symbol,ENUM_SYMBOL_INFO_STRING)：
 SYMBOL_BANK =
 SYMBOL_DESCRIPTION = Euro vs US Dollar
 SYMBOL_PATH = Forex\Majors\EURUSD
 symbol_currency_base = eur
 symbol_currency_profit = usd
 symbol_currency_margin = eur
 symbol_isin =
 symbol_basis =
 symbol_page =
 symbol_formula =
 symbol_category =
 symbol_exchange =
 SYMBOL_COUNTRY =
 SYMBOL_SECTOR_NAME = 货币
 SYMBOL_INDUSTRY_NAME = 未定义
 SymbolInfoSessionTrade()：符号交易时段
 SUNDAY:
 MONDAY: 00:01-23:59
 TUESDAY: 00：01-23:59
 星期三: 00:01-23:59
 星期四: 00:01-23:59
 星期五: 00:01-23:57
 星期六：
 OrderCalcMargin(Buy, 1.0 Lot) = 104.63 USD
 SymbolIsSynchronized(symbol) = true [bool]
 SERIES INFORMATION <<==============================
 SeriesInfoInteger(symbol,timeframe,ENUM_SERIES_INFO_INTEGER):
 SERIES_BARS_COUNT = 169468
 SERIES_FIRSTDATE = 1971.01.04 00:00:00
 Series_server_firstdate = 1971.01.04 00:00:00
 series_terminal_firstdate = 1971.01.04 00:00:00
 series_synchronized = 1
 series_lastbar_date = 2025.02.21 23:00:00
 POSITION INFORMATION <<==============================
 PositionGetInteger(ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER):
 POSITION_TIME = 2025.02.14 06:54:15
 position_type = position_type_sell(1)
 position_magic = 0
 position_identifier = 925571424
 position_time_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 position_time_update = 2025.02.14 06:54:15
 position_time_update_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 POSITION_TICKET = 925571424
 POSITION_REASON = POSITION_REASON_CLIENT(0)
 PositionGetDouble(ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE):
 POSITION_VOLUME = 0.01
 position_price_open = 1.04571
 position_price_current = 1.04632
 position_sl = 0.0
 position_tp = 0.0
 position_swap = 0.23
 position_profit = -0.61
 PositionGetString(ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING)：
 POSITION_SYMBOL = EURUSD
 POSITION_COMMENT =
 POSITION_EXTERNAL_ID =
 DEAL INFORMATION <<==============================
 HistoryDealGetInteger(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER)：
 deal_order = 0
 deal_time = 2024.10.06 23:42:08
 deal_type = deal_type_balance(2)
 deal_entry = deal_entry_in(0)
 deal_magic = 0
 deal_position_id = 0
 deal_time_msc = 2024.10.06 23:42:08.966
 DEAL_TICKET = 609261076
 DEAL_REASON = DEAL_REASON_CLIENT(0)
 HistoryDealGetDouble(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE):
 DEAL_VOLUME = 0.0
 deal_price = 0.0
 deal_commission = 0.0
 deal_swap = 0.0
 deal_profit = 200.0
 deal_fee = 0.0
 deal_sl = 0.0
 deal_tp = 0.0
 HistoryDealGetString(deal_ticket,ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING)：
 DEAL_SYMBOL =
 DEAL_COMMENT = Demo deposit
 DEAL_EXTERNAL_ID =
 历史订单信息 <<==============================
 HistoryOrderGetInteger(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER)：
 order_time_setup = 2025.02.14 06:54:15
 order_time_expiration = 1970.01.01 00:00:00
 order_time_done = 2025.02.14 06:54:15
 order_type = order_type_sell(1)
 order_type_filling = order_filling_ioc(1)
 order_type_time = order_time_gtc(0)
 order_state = order_state_filled(4)
 order_magic = 0
 order_position_id = 925571424
 order_time_setup_msc = 2025.02.14 06:54:15.389
 order_time_done_msc = 2025.02.14 06:54:15.641
 ORDER_POSITION_BY_ID = 0
 ORDER_TICKET = 925571424
 ORDER_REASON = ORDER_REASON_CLIENT(0)
 HistoryOrderGetDouble(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE)：
 order_volume_initial = 0.01
 order_volume_current = 0.0
 order_price_open = 0.0
 order_price_current = 1.04571
 order_price_stoplimit = 0.0
 order_sl = 0.0
 order_tp = 0.0
 HistoryOrderGetString(order_ticket,ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING)：
 ORDER_SYMBOL = EURUSD
 ORDER_COMMENT =
 ORDER_EXTERNAL_ID =
 enum ENUM_TIMEFRAMES
 {
 PERIOD_CURRENT = 0,
 period_m1 = 1,
 period_m2 = 2,
 period_m3 = 3,
 period_m4 = 4,
 period_m5 = 5,
 period_m6 = 6,
 period_m10 = 10,
 period_m12 = 12,
 period_m15 = 15,
 period_m20 = 20,
 period_m30 = 30,
 period_h1 = 16385,
 period_h2 = 16386,
 period_h3 = 16387,
 period_h4 = 16388,
 period_h6 = 16390,
 period_h8 = 16392,
 period_h12 = 16396,
 period_d1 = 16408,
 PERIOD_W1 = 32769，
 PERIOD_MN1 = 49153，
 };
 [年] [月] [日] [时] [分] [秒] [周日] [年日]
 [0]2025 2 21 23 56 595 51
 AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) = 51986913 [long]
 _Point = 0.00001 [double]
 ((int)1 << 16)| 0xFFF = 69631 [uint]

*/

更新

2025.02.15 - v.1.20 : 首次发布。

2025.02.17 - v.1.30 : 新增 PrintTesterStatistics() 函数。从现有函数中输出更多信息。

2025.02.20 - v.1.40 :新增函数 PrintOpenCL() - 在专家选项卡中打印 OpenCL 设备属性。

2025.02.21 - v.1.50 : 新增类函数宏 PrintExpr() - 打印字符串表达式及其值和类型。

2025.02.22 - v.1.52 : 在函数信息输出中打印枚举参数。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56055

Collect Data (Date, Time and Close Price) Collect Data (Date, Time and Close Price)

一个简单的起点脚本，用于收集数据并按最新最旧顺序发送到 CSV。本例只收集收盘价数据。

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