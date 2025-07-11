Währungen / STN
STN: Stantec Inc
108.70 USD 0.68 (0.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STN hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.70 bis zu einem Hoch von 110.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stantec Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STN News
- Stantec Stock: A Hidden Gem Is Uncovered (NYSE:STN)
- Legence Corp.: An Installer Operating In An Interesting Space (NASDAQ:LGN)
- Is Stantec (STN) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Stantec (STN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Stantec Q2 2025 presentation: Revenue up 6.9%, raises full-year targets
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- NEXN Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- COHR Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in the Offing?
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Information Services Group (III) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stantec (STN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Hackett Group (HCKT) Matches Q2 Earnings Estimates
- Duolingo Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Is Stantec (STN) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Will Top-Line Improvement Benefit Palantir in Q2 Earnings?
- Gartner Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- CRA International (CRAI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Stantec (STN) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Why Stantec (STN) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
- Booz Allen Hamilton (BAH) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Stantec's Backlog Surge Points to Revenue Acceleration Ahead
- CRA (CRAI) Surges 3.0%: Is This an Indication of Further Gains?
- ClearBridge Canadian Equity Strategy Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
108.70 110.57
Jahresspanne
73.19 112.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.38
- Eröffnung
- 109.44
- Bid
- 108.70
- Ask
- 109.00
- Tief
- 108.70
- Hoch
- 110.57
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- 31.76%
- Jahresänderung
- 35.15%
