SCE-PN: SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co

22.03 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCE-PN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.00 bis zu einem Hoch von 22.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

What is SCE-PN stock price today?

SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PN) stock is priced at 22.03 today. It trades within 0.00%, yesterday's close was 22.03, and trading volume reached 23.

Does SCE-PN stock pay dividends?

SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co is currently valued at 22.03. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 1.80% and USD.

How to buy SCE-PN stock?

You can buy SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PN) shares at the current price of 22.03. Orders are usually placed near 22.03 or 22.33, while 23 and -0.23% show market activity.

How to invest into SCE-PN stock?

Investing in SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co involves considering the yearly range 20.95 - 22.72 and current price 22.03. Many compare 0.14% and 1.80% before placing orders at 22.03 or 22.33.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?

The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PN) in the past year was 22.72. Within 20.95 - 22.72, the stock fluctuated notably, and comparing with 22.03 helps spot resistance levels.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?

The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PN) over the year was 20.95. Comparing it with the current 22.03 and 20.95 - 22.72 shows potential long-term entry points.

When did SCE-PN stock split?

SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 22.03, and 1.80% after corporate actions.

Tagesspanne
22.00 22.18
Jahresspanne
20.95 22.72
Vorheriger Schlusskurs
22.03
Eröffnung
22.08
Bid
22.03
Ask
22.33
Tief
22.00
Hoch
22.18
Volumen
23
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.14%
6-Monatsänderung
1.80%
Jahresänderung
1.80%
28 September, Sonntag