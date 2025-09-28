KurseKategorien
SCE-PM: SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities

23.73 USD 0.04 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCE-PM hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.60 bis zu einem Hoch von 23.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

What is SCE-PM stock price today?

SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities (SCE-PM) stock is priced at 23.73 today. It trades within 0.17%, yesterday's close was 23.69, and trading volume reached 54.

Does SCE-PM stock pay dividends?

SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities is currently valued at 23.73. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.72% and USD.

How to buy SCE-PM stock?

You can buy SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities (SCE-PM) shares at the current price of 23.73. Orders are usually placed near 23.73 or 24.03, while 54 and 0.30% show market activity.

How to invest into SCE-PM stock?

Investing in SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities involves considering the yearly range 22.04 - 24.05 and current price 23.73. Many compare 2.06% and 3.72% before placing orders at 23.73 or 24.03.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock highest prices?

The highest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PM) in the past year was 24.05. Within 22.04 - 24.05, the stock fluctuated notably, and comparing with 23.69 helps spot resistance levels.

What are SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co stock lowest prices?

The lowest price of SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co (SCE-PM) over the year was 22.04. Comparing it with the current 23.73 and 22.04 - 24.05 shows potential long-term entry points.

When did SCE-PM stock split?

SCE Trust VII 7.50% Trust Preference Securities has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 23.69, and 3.72% after corporate actions.

Tagesspanne
23.60 23.73
Jahresspanne
22.04 24.05
Vorheriger Schlusskurs
23.69
Eröffnung
23.66
Bid
23.73
Ask
24.03
Tief
23.60
Hoch
23.73
Volumen
54
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
2.06%
6-Monatsänderung
3.72%
Jahresänderung
3.72%
28 September, Sonntag