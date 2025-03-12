Währungen / HAYW
HAYW: Hayward Holdings Inc
15.32 USD 0.21 (1.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HAYW hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.06 bis zu einem Hoch von 15.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hayward Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.06 15.40
Jahresspanne
11.10 16.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.11
- Eröffnung
- 15.24
- Bid
- 15.32
- Ask
- 15.62
- Tief
- 15.06
- Hoch
- 15.40
- Volumen
- 3.194 K
- Tagesänderung
- 1.39%
- Monatsänderung
- -3.53%
- 6-Monatsänderung
- 10.14%
- Jahresänderung
- 0.20%
