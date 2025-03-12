KurseKategorien
Währungen / HAYW
Zurück zum Aktien

HAYW: Hayward Holdings Inc

15.32 USD 0.21 (1.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HAYW hat sich für heute um 1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.06 bis zu einem Hoch von 15.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hayward Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HAYW News

Tagesspanne
15.06 15.40
Jahresspanne
11.10 16.86
Vorheriger Schlusskurs
15.11
Eröffnung
15.24
Bid
15.32
Ask
15.62
Tief
15.06
Hoch
15.40
Volumen
3.194 K
Tagesänderung
1.39%
Monatsänderung
-3.53%
6-Monatsänderung
10.14%
Jahresänderung
0.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K