货币 / HAYW
HAYW: Hayward Holdings Inc
15.67 USD 0.14 (0.90%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HAYW汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点15.55和高点15.75进行交易。
关注Hayward Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HAYW新闻
- Stifel重申Hayward Holdings股票买入评级，维持18美元目标价
- Stifel reiterates Buy rating on Hayward Holdings stock, maintains $18 target
- HAYW or GRMN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Hayward Holdings stock price target raised to $18 by Stifel on pricing power
- Hayward Holdings outlook revised to positive by S&P on solid performance
- Hayward Holdings: Not Ready To Buy Just Yet (NYSE:HAYW)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Hayward Holdings (HAYW) Q2 Earnings
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hayward Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HAYW)
- Hayward Q2 2025 slides: Record margins and tariff mitigation drive results
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Hayward Holdings earnings beat, revenue topped estimates
- SIGMA LITHIUM (SGML) Soars 6.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Hayward Holdings, Inc. Investor Alert (NYSE: HAYW): Schubert Jonckheer & Kolbe LLP Investigating Potential Shareholder Claims Against the Company’s Officers and Directors for Possible False Statem
- American Century Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Kuehn Law Encourages Investors of Hayward Holdings, Inc. to Contact Law Firm
- Hayward Holdings at William Blair Conference: Strategic Growth and Innovation
- Hayward Holdings to Participate in the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Hayward Holdings announces board election results
- McIntyre Partnerships Q4 2024 Partners Letter
- Hayward Holdings: A Deserved Downgrade After Shares Dipped (NYSE:HAYW)
- CSW Industrials: When Quality And Growth Justify A Premium (NASDAQ:CSWI)
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
日范围
15.55 15.75
年范围
11.10 16.86
- 前一天收盘价
- 15.53
- 开盘价
- 15.56
- 卖价
- 15.67
- 买价
- 15.97
- 最低价
- 15.55
- 最高价
- 15.75
- 交易量
- 313
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- -1.32%
- 6个月变化
- 12.65%
- 年变化
- 2.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值