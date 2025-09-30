KurseKategorien
Währungen / BC-PA
Zurück zum Aktien

BC-PA: Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048

24.9400 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BC-PA hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9400 bis zu einem Hoch von 25.1012 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BC-PA heute?

Die Aktie von Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 (BC-PA) notiert heute bei 24.9400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.9100 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BC-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BC-PA Dividenden?

Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 wird derzeit mit 24.9400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BC-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich BC-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 (BC-PA) zum aktuellen Kurs von 24.9400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.9400 oder 24.9430 platziert, während 2 und -0.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BC-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BC-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 müssen die jährliche Spanne 22.6000 - 25.4100 und der aktuelle Kurs 24.9400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und 4.57%, bevor sie Orders zu 24.9400 oder 24.9430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BC-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?

Der höchste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.4100. Innerhalb von 22.6000 - 25.4100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.9100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?

Der niedrigste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PA) im Laufe des Jahres betrug 22.6000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.9400 und der Spanne 22.6000 - 25.4100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BC-PA statt?

Brunswick Corporation 6.500% Senior Notes due 2048 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.9100 und 0.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.9400 25.1012
Jahresspanne
22.6000 25.4100
Vorheriger Schlusskurs
24.9100
Eröffnung
25.1012
Bid
24.9400
Ask
24.9430
Tief
24.9400
Hoch
25.1012
Volumen
2
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
4.57%
Jahresänderung
0.61%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4