CHFPLN: Swiss Franc vs Zloty

4.56225 PLN 0.00185 (0.04%)
Sektor: Währung Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Zloty

Der Wechselkurs von CHFPLN hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.54664 bis zu einem Hoch von 4.56744 gehandelt.

Verfolgen Sie die Swiss Franc vs Zloty-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.54664 4.56744
Jahresspanne
4.30625 4.71903
Vorheriger Schlusskurs
4.5604 0
Eröffnung
4.5506 4
Bid
4.5622 5
Ask
4.5625 5
Tief
4.5466 4
Hoch
4.5674 4
Volumen
36.222 K
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.34%
6-Monatsänderung
4.64%
Jahresänderung
0.63%
