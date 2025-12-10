FreelanceKategorien

Ich suche einen einfachen EA, der für mich nur das Order-Handling übernimmt – keine automatische Strategie, sondern nur die Ausführung meiner Vorgaben.

Grundfunktion

Der EA soll:

  • nur dann einen Trade eröffnen, wenn ich ihm die Parameter vorgebe

  • keine eigenen Signale berechnen

  • auf jedem Symbol laufen können (Forex, Indizes, Gold etc.)

Ich möchte folgende Werte manuell im EA einstellen können:

  • Trade-Richtung: Buy oder Sell

  • Einstieg:

    • Entweder: Sofortiger Markteinstieg

    • Oder: Einstieg bei einem von mir definierten Preisniveau (z.B. 1.25580)

  • Stop-Loss: fixer Abstand in Punkten oder Preis

  • Take-Profit: fixer Abstand in Punkten oder Preis

  • Positionsgröße: Lotzahl oder Risiko in % vom Kontostand

  • Magic Number: zur eindeutigen Zuordnung der Trades

Der EA soll dann automatisch:

  • die Order wie eingestellt eröffnen

  • SL und TP direkt mitsetzen

  • sonst nichts „Eigenes“ machen (kein Trailing Stop, kein Nachkaufen, kein Martingale etc. – nur wenn später gewünscht, optional).

News-Filter / Wirtschaftsnachrichten

Der EA soll einen News-Filter integriert haben.

Anforderung:

  • Der EA soll 3-Sterne-/High-Impact-Nachrichten erkennen (z.B. vom Wirtschaftskalender wie Forex Factory, Investing oder dem Broker-Kalender – genaue Quelle nach Absprache mit dem Programmierer).

  • Der EA soll mich vor solchen News warnen.

Gewünschtes Verhalten:

  • Der EA soll mich informieren, wenn 3-Sterne-News anstehen, z.B.:

    • Popup-Fenster im Terminal

    • optional Push-Nachricht aufs Handy (MetaTrader-Push)

    • optional E-Mail-Benachrichtigung

  • Die Warnung soll X Minuten vor den News erscheinen (z.B. 30 Minuten vorher – als einstellbarer Parameter).

Optional (kannst du dazunehmen, wenn du willst):

  • Möglichkeit, dass der EA keine neuen Trades eröffnet

    • z.B. von X Minuten vor bis Y Minuten nach 3-Sterne-News

    • Parameter: NewsFilterOnOff , MinutesBeforeNews , MinutesAfterNews

Parameterübersicht (Inputs)

Beispielhafte Inputs, die einstellbar sein sollen:

  • TradeDirection = Buy / Sell

  • EntryMode = Market / Pending @ Price

  • EntryPrice = 1.25580 (falls Pending)

  • StopLossPips oder StopLossPrice

  • TakeProfitPips oder TakeProfitPrice

  • LotSize oder RiskPercent

  • MagicNumber

  • UseNewsFilter = true/false

  • HighImpactOnly = true (3-Sterne-News)

  • NewsAlertMinutesBefore = 30

  • (Optional) BlockTradingBeforeNewsMinutes

  • (Optional) BlockTradingAfterNewsMinutes


Projektdetails

Budget
50 - 150 USD
Ausführungsfristen
von 3 bis 10 Tag(e)

Kunde

Veröffentlichte Aufträge1
Anzahl der Schlichtungen0