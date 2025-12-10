EA-Beschreibung (MT4/MT5)

Ich suche einen einfachen EA, der für mich nur das Order-Handling übernimmt – keine automatische Strategie, sondern nur die Ausführung meiner Vorgaben.

Grundfunktion

Der EA soll:

nur dann einen Trade eröffnen , wenn ich ihm die Parameter vorgebe

keine eigenen Signale berechnen

auf jedem Symbol laufen können (Forex, Indizes, Gold etc.)

Ich möchte folgende Werte manuell im EA einstellen können:

Trade-Richtung : Buy oder Sell

Einstieg : Entweder: Sofortiger Markteinstieg Oder: Einstieg bei einem von mir definierten Preisniveau (z.B. 1.25580)

Stop-Loss : fixer Abstand in Punkten oder Preis

Take-Profit : fixer Abstand in Punkten oder Preis

Positionsgröße : Lotzahl oder Risiko in % vom Kontostand

Magic Number: zur eindeutigen Zuordnung der Trades

Der EA soll dann automatisch:

die Order wie eingestellt eröffnen

SL und TP direkt mitsetzen

sonst nichts „Eigenes“ machen (kein Trailing Stop, kein Nachkaufen, kein Martingale etc. – nur wenn später gewünscht, optional).

News-Filter / Wirtschaftsnachrichten

Der EA soll einen News-Filter integriert haben.

Anforderung:

Der EA soll 3-Sterne-/High-Impact-Nachrichten erkennen (z.B. vom Wirtschaftskalender wie Forex Factory, Investing oder dem Broker-Kalender – genaue Quelle nach Absprache mit dem Programmierer).

Der EA soll mich vor solchen News warnen.

Gewünschtes Verhalten:

Der EA soll mich informieren, wenn 3-Sterne-News anstehen , z.B.: Popup-Fenster im Terminal optional Push-Nachricht aufs Handy (MetaTrader-Push) optional E-Mail-Benachrichtigung

Die Warnung soll X Minuten vor den News erscheinen (z.B. 30 Minuten vorher – als einstellbarer Parameter).

Optional (kannst du dazunehmen, wenn du willst):

Möglichkeit, dass der EA keine neuen Trades eröffnet z.B. von X Minuten vor bis Y Minuten nach 3-Sterne-News Parameter: NewsFilterOnOff , MinutesBeforeNews , MinutesAfterNews



Parameterübersicht (Inputs)

Beispielhafte Inputs, die einstellbar sein sollen: