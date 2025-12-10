Spezifikation
EA-Beschreibung (MT4/MT5)
Ich suche einen einfachen EA, der für mich nur das Order-Handling übernimmt – keine automatische Strategie, sondern nur die Ausführung meiner Vorgaben.
Grundfunktion
Der EA soll:
-
nur dann einen Trade eröffnen, wenn ich ihm die Parameter vorgebe
-
keine eigenen Signale berechnen
-
auf jedem Symbol laufen können (Forex, Indizes, Gold etc.)
Ich möchte folgende Werte manuell im EA einstellen können:
-
Trade-Richtung: Buy oder Sell
-
Einstieg:
-
Entweder: Sofortiger Markteinstieg
-
Oder: Einstieg bei einem von mir definierten Preisniveau (z.B. 1.25580)
-
-
Stop-Loss: fixer Abstand in Punkten oder Preis
-
Take-Profit: fixer Abstand in Punkten oder Preis
-
Positionsgröße: Lotzahl oder Risiko in % vom Kontostand
-
Magic Number: zur eindeutigen Zuordnung der Trades
Der EA soll dann automatisch:
-
die Order wie eingestellt eröffnen
-
SL und TP direkt mitsetzen
-
sonst nichts „Eigenes“ machen (kein Trailing Stop, kein Nachkaufen, kein Martingale etc. – nur wenn später gewünscht, optional).
News-Filter / Wirtschaftsnachrichten
Der EA soll einen News-Filter integriert haben.
Anforderung:
-
Der EA soll 3-Sterne-/High-Impact-Nachrichten erkennen (z.B. vom Wirtschaftskalender wie Forex Factory, Investing oder dem Broker-Kalender – genaue Quelle nach Absprache mit dem Programmierer).
-
Der EA soll mich vor solchen News warnen.
Gewünschtes Verhalten:
-
Der EA soll mich informieren, wenn 3-Sterne-News anstehen, z.B.:
-
Popup-Fenster im Terminal
-
optional Push-Nachricht aufs Handy (MetaTrader-Push)
-
optional E-Mail-Benachrichtigung
-
-
Die Warnung soll X Minuten vor den News erscheinen (z.B. 30 Minuten vorher – als einstellbarer Parameter).
Optional (kannst du dazunehmen, wenn du willst):
-
Möglichkeit, dass der EA keine neuen Trades eröffnet
-
z.B. von X Minuten vor bis Y Minuten nach 3-Sterne-News
-
Parameter: NewsFilterOnOff , MinutesBeforeNews , MinutesAfterNews
-
Parameterübersicht (Inputs)
Beispielhafte Inputs, die einstellbar sein sollen:
-
TradeDirection = Buy / Sell
-
EntryMode = Market / Pending @ Price
-
EntryPrice = 1.25580 (falls Pending)
-
StopLossPips oder StopLossPrice
-
TakeProfitPips oder TakeProfitPrice
-
LotSize oder RiskPercent
-
MagicNumber
-
UseNewsFilter = true/false
-
HighImpactOnly = true (3-Sterne-News)
-
NewsAlertMinutesBefore = 30
-
(Optional) BlockTradingBeforeNewsMinutes
-
(Optional) BlockTradingAfterNewsMinutes