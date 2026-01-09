Die Ausgangslage:

Ich bin leidenschaftlicher Trader und habe in den letzten Monaten mein Herzblut in einen MetaTrader 5 Expert Advisor gesteckt. Die Basis steht, die Logik ist solide und der "Puls" meines Systems schlägt bereits. Doch ich weiß: Um an den Märkten von heute wirklich zu dominieren, reicht ein "gutes" System nicht aus – es muss herausragend sein. Deshalb suche ich einen Code-Magier, der meinen EA auf die nächste Evolutionsstufe hebt.

Meine Vision:

Ich habe einen Rohdiamanten geschaffen, der nun seinen finalen Schliff braucht. Ich möchte meinen EA nicht nur reparieren oder ein bisschen anpassen – ich will ihn ausbauen, veredeln und zu einem hochperformanten, algorithmischen Präzisionswerkzeug machen.

Was ich von dir brauche:

Deinen Scharfsinn: Du tauchst tief in meinen bestehenden Code ein, findest Performance-Fresser und optimierst die Struktur mit chirurgischer Präzision.

Deine Kreativität: Ich habe konkrete Ideen für neue Module – von intelligentem Risk-Management bis hin zu adaptiven Filtern. Ich brauche jemanden, der diese Visionen in sauberen, effizienten MQL5-Code übersetzt.

Deine Expertise: Du kennst die Tücken des MT5 (Slippage, Latenz, Memory-Management) und baust Sicherungen ein, die den EA "bulletproof" machen.

Wer du bist:

Du programmierst MQL5 nicht nur, du beherrscht die Sprache wie deine Muttersprache. Du bist kein bloßer Befehlsempfänger, sondern ein Sparringspartner. Wenn du eine bessere, elegantere Lösung für ein Problem siehst, sagst du es mir. Du liebst die Herausforderung, komplexe Handelslogik in mathematische Eleganz zu verwandeln.

Warum wir zusammenarbeiten sollten:

Ich biete dir kein trockenes 08/15-Projekt. Du arbeitest an einem System mit echtem Potenzial und klarer Strategie. Ich schätze Qualität über Quantität und bin bereit, technische Brillanz und echte Mitarbeit entsprechend zu honorieren. Für mich ist sauberer Code eine Kunstform – und ich suche den passenden Künstler dazu.

Wichtige Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit:

Damit unser Projekt ein voller Erfolg wird, sind mir folgende Punkte besonders wichtig:

Sprache: Die gesamte Kommunikation und Dokumentation findet ausschließlich in Deutsch statt.

Direktkontakt: Ich suche eine persönliche Zusammenarbeit mit einem Experten. Angebote von Agenturen oder Vermittlern sind ausdrücklich nicht erwünscht .

Persönliches Kennenlernen: Vertrauen ist die Basis für diesen sensiblen Bereich. Ein persönliches Treffen (oder ein ausführlicher Video-Call, je nach Distanz) vor Beginn der Zusammenarbeit ist für mich unabdingbar, um die Details und die Chemie zu prüfen.

Bist du bereit, mit mir die Charts zu erobern? Wenn du Lust hast, an einem Projekt mit echter Tiefe zu arbeiten und deine Handschrift in einem professionellen EA zu hinterlassen, dann melde dich bei mir. Erzähl mir kurz von deinen bisherigen „Meisterwerken“ im MT5-Bereich – ich freue mich darauf, dich kennenzulernen!



























