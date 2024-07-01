Ich benötige einen Programmierer der mir einen EA für MT4 erstellt aber auch Kenntnisse in MT5 hat und mir diesen EA später auch in MT5 umschreiben kann.

Der EA muss an festgelegten Hochpunkten oder Tiefpunkten die durch einen fraktalen Indikator ermittelt werden eine Position eröffnen, sobald der Hochpunkt oder Tiefpunkt erreicht wird. Die Positionseröffnung erfolgt in einem kleineren Timeframe mittels festgelegter Regeln. der EA soll bei Eröffnung die Positionsgröße eigenständig berechnen können.

