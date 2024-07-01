FreelanceKategorien

Expert Advisor für MT4 der bei erreichen eines fraktalen Hochpunktes oder Tiefpunktes eine Position eröffnet

MQL4 Experten Forex Debugging eines Roboters/Indikators Optimierung von Strategien Panels und Dialoge Benutzerdefinierte Grafik Produktdesign Übersetzung vonTexten

Spezifikation

Ich benötige einen Programmierer der mir einen EA für MT4 erstellt aber auch Kenntnisse in MT5 hat und mir diesen EA später auch in MT5 umschreiben kann.

Der EA muss an festgelegten Hochpunkten oder Tiefpunkten die durch einen fraktalen Indikator ermittelt werden eine Position eröffnen, sobald der Hochpunkt oder Tiefpunkt erreicht wird. Die Positionseröffnung erfolgt in einem kleineren Timeframe mittels festgelegter Regeln. der EA soll bei Eröffnung die Positionsgröße eigenständig berechnen können.

Bewerbungen

1
Entwickler 1
Bewertung
(312)
Projekte
521
47%
Schlichtung
29
10% / 45%
Frist nicht eingehalten
139
27%
Arbeitet
2
Entwickler 2
Bewertung
(1267)
Projekte
1687
49%
Schlichtung
52
71% / 12%
Frist nicht eingehalten
37
2%
Frei
3
Entwickler 3
Bewertung
(32)
Projekte
49
73%
Schlichtung
4
50% / 0%
Frist nicht eingehalten
0
Frei
4
Entwickler 4
Bewertung
(436)
Projekte
688
34%
Schlichtung
33
70% / 9%
Frist nicht eingehalten
22
3%
Arbeitet
5
Entwickler 5
Bewertung
(2282)
Projekte
2876
63%
Schlichtung
121
45% / 26%
Frist nicht eingehalten
428
15%
Arbeitet
6
Entwickler 6
Bewertung
(511)
Projekte
549
53%
Schlichtung
13
69% / 15%
Frist nicht eingehalten
3
1%
Frei
7
Entwickler 7
Bewertung
(539)
Projekte
619
33%
Schlichtung
36
36% / 53%
Frist nicht eingehalten
11
2%
Beschäftigt
8
Entwickler 8
Bewertung
(1120)
Projekte
1807
61%
Schlichtung
14
64% / 7%
Frist nicht eingehalten
84
5%
Frei
9
Entwickler 9
Bewertung
(294)
Projekte
469
39%
Schlichtung
102
40% / 24%
Frist nicht eingehalten
77
16%
Beschäftigt
Veröffentlicht: 2 Beispiele
10
Entwickler 10
Bewertung
(54)
Projekte
102
23%
Schlichtung
12
25% / 17%
Frist nicht eingehalten
13
13%
Frei
11
Entwickler 11
Bewertung
(2)
Projekte
2
50%
Schlichtung
0
Frist nicht eingehalten
0
Frei
Ähnliche Aufträge
MT5 Mobile iOS Replay / Backtest Tool (Live-Look, Manual Trading, Delayed Data) 3000 - 5000 USD
I am looking for an experienced iS developer to build a replay/backtest tool for MT5 Mobile on iOS, or alternatively, a separate iOS app that looks and functions exactly like MT5 Mobile. The goal is to replay historical market data (XAUUSD+, Gold) while allowing manual trading exactly like a live account, for strategy testing and trading video creation. The chart must look identical to a live MT chart, with no
MT5 Mobile iOS Replay / Backtest Tool (Live-Look, Manual Trading, Delayed Data) 3000 - 5000 USD
I am looking for an experienced iOS developer to build a replay/backtest tool for MT5 Mobile on iOS, or alternatively, a separate iOS app that looks and functions exactly like MT5 Mobile. The goal is to replay historical market data (XAUUSD+, Gold) while allowing manual trading exactly like a live account, for strategy testing and trading video creation. The chart must look identical to a live MT5 chart, with no

Projektdetails

Budget
100 - 200 USD
MwSt (19%): 19 - 38 USD
Insgesamt: 119 - 238 USD
Für die Entwickler
90 - 180 USD
Ausführungsfristen
von 1 bis 5 Tag(e)

Kunde

(2)
Veröffentlichte Aufträge4
Anzahl der Schlichtungen0