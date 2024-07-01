Expert Advisor für MT4 der bei erreichen eines fraktalen Hochpunktes oder Tiefpunktes eine Position eröffnet
Spezifikation
Ich benötige einen Programmierer der mir einen EA für MT4 erstellt aber auch Kenntnisse in MT5 hat und mir diesen EA später auch in MT5 umschreiben kann.
Der EA muss an festgelegten Hochpunkten oder Tiefpunkten die durch einen fraktalen Indikator ermittelt werden eine Position eröffnen, sobald der Hochpunkt oder Tiefpunkt erreicht wird. Die Positionseröffnung erfolgt in einem kleineren Timeframe mittels festgelegter Regeln. der EA soll bei Eröffnung die Positionsgröße eigenständig berechnen können.
Projektdetails
Budget
100 - 200 USD
MwSt (19%): 19 - 38 USD
Insgesamt: 119 - 238 USD
Für die Entwickler90 - 180 USD
Ausführungsfristen
von 1 bis 5 Tag(e)
Kunde
Veröffentlichte Aufträge4
Anzahl der Schlichtungen0