Erstellen eines Expert Advisors mit 5 Indikatoren in 5 Zeiteinheiten







EINSTIEG FÜR SHORT-HANDEL:

WENN DER SH- INDIKATOR EINEN „ROSA“ PUNKT ODER DER PS INDIKATOR EINEN „PURPLE“ PFEIL NACH UNTEN ANGEZEIGT WIRD ÜBER DEM 1- UND VORHER ÜBER DEM 5- UND ÜBER DEM 15-, 30- UND 60 MINUTEN-CHART ANZEIGT UND WENN EVENTUELL EIN „GRÜNER“ P-PUNKT ÜBER DEM 1- UND EVENTUELL 5 MINUTEN-CHART ANGEZEIGT WIRD UND WENN IM TPL - INDIKATOR DIE LINIE IM ROTEN BEREICH IM 1- UND EVENTUELL IM 5 MINUTEN-CHART ANGEZEIGT WIRD, DANN SHORT-POSITIONEN HANDELN.







UND IMMER MIT STOPP-LOSS VON Z.B. 50 ( 5000 ) BIS100 ( 10000 ) PUNKTEN UND AUCH TRAILING STOPPS IM ABSTAND VON Z.B. 25 ( 2500 ) BIS 50 ( 5000 ) HANDELN.







WENN SHORT-POSITIONEN IM GEWINN KOMMEN, DANN DIE GEWINNPOSITIONEN MIT STOPP-LOSS UND TRAILING-STOPP IM ABSTAND VON Z.B. 5 (500), 10 (1000), 15 (1500), 25 (2500), 50 (5000) BIS 100 (10000) PUNKTEN (PIPS) ABSICHERN ( SOLL IM EA EINSTELLBAR SEIN) UND DIE SHORT-GEWINNPOSITIONEN LAUFEN LASSEN BIS DIESE DURCH DEN VORHER FESTGELEGTEN TRAILING-STOPP VON SELBER GESCHLOSSEN WERDEN.







AUSSTIEG FÜR SHORT-HANDEL: (EINE HÄLFTE DER POSITIONEN NACH 1), ANDERE HÄLFTE NACH 2) GLATTSTELLEN)







1) MIT TRAILING-STOPP ÜBER DEN KURSEN IM ABSTAND VON Z.B. 5 (500), 10 (1000), 15 (1500), 25 (2500), 50 (5000) BIS 100 (10000) PUNKTEN Z.B. BEIM DAX 30 , NQ100, DJI30 INDEX, EURUSD UND ANDEREN DEVISEN HANDELN.







WENN DER SH-INDIKATOR EINEN „GRÜNEN“ PUNKT ODER DER PS INDIKATOR EINEN „DARK BLUE“ PFEIL NACH OBEN ANZEIGT UNTER DEM 1- UND EVENTUELL AUCH UNTER DEM 5 MINUTEN-CHART ANZEIGT UND WENN EVENTUELL DER S-L- INDIKATOR BEGINNT EINE „GRÜNE“ LINIE IM 1 MINUTEN-CHART ANZUZEIGEN, DANN SHORT-POSITIONEN GLATTSTELLEN.







EINSTIEG FÜR LONG-HANDEL:

WENN DER SH- INDIKATOR EINEN „GRÜNEN“ PUNKT ODER DER PS INDIKATOR EINEN „DARK BLUE“ PFEIL NACH OBEN ANZEIGT UNTER DEM 1- UND VORHER UNTER DEM 5- UND UNTER DEM 15-, 30- UND 60 MINUTEN-CHART ANZEIGT UND WENN EVENTUELL EIN „GRÜNER“ P-PUNKT UNTER DEM 1- UND EVENTUELL IM 5 MINUTEN-CHART ANGEZEIGT WIRD UND WENN IM TPL- INDIKATOR DIE LINIE IM GRÜNEN BEREICH IM 1- UND EVENTUELL IM 5 MINUTEN-CHART ANGEZEIGT WIRD, DANN LONG-POSITIONEN HANDELN.













UND IMMER MIT STOPP-LOSS VON Z.B. 50 ( 5000 ) BIS100 ( 10000 ) PUNKTEN UND AUCH TRAILING STOPPS IM ABSTAND VON Z.B. 25 ( 2500 ) BIS 50 ( 5000 ) HANDELN.







WENN LONG-POSITIONEN IM GEWINN KOMMEN, DANN DIE GEWINNPOSITIONEN MIT STOPP-LOSS UND TRAILING-STOPP IM ABSTAND VON Z.B. 5 (500), 10 (1000), 15 (1500), 25 (2500), 50 (5000) BIS 100 (10000) PUNKTEN (PIPS) ABSICHERN ( SOLL IM EA EINSTELLBAR SEIN) UND DIE LONG-GEWINNPOSITIONEN LAUFEN LASSEN BIS DIESE DURCH DEN VORHER FESTGELEGTEN TRAILING-STOPP VON SELBER GESCHLOSSEN WERDEN.







AUSSTIEG FÜR LONG-HANDEL:(EINE HÄLFTE DER POSITIONEN NACH 1) , ANDERE HÄLFTE NACH 2) GLATTSTELlEN)







1) MIT TRAILING-STOPP UNTER DEN KURSEN IM ABSTAND VON 5 (500), 10 (1000), 15 (1500), 25 (2500), 50 (5000) BIS 100 (10000) PUNKTEN Z.B. BEIM DAX 30 ,NQ100, DJI30 INDEX, EURUSD UND ANDEREN DEVISEN HANDELN.







2) WENN DER SH-INDIKATOR EINEN „ROSA“ PUNKT ODER DER PS INDIKATOR EINEN „PURPLE“ PFEIL NACH UNTEN ANZEIGT ÜBER DEM 1- UND EVENTUELL AUCH ÜBER DEM 5 MINUTEN-CHART ANZEIGT UND WENN EVENTUELL DER S-L INDIKATOR BEGINNT EINE „ROTE“ LINIE IM 1 MINUTEN-CHART ANZUZEIGEN, DANN LONG-POSITIONEN GLATTSTELLEN.













Zudem bitte ich Dich noch folgende Einstellungen im Expert Advisor ( EA ) zu beachten:

Beim EA möchte ich die Einstellungen mit Stopp-Loss, Trailing-Stopp und Trailing-Steps mit Kommazahlen haben.

Zudem möchte ich, dass die Einstellungen des Quick-Trailing EAs mit in den EA eingefügt werden.

Es ist mir auch wichtig, dass die Ausstiegsregeln 2) mit dem SH-Indikator und mit dem S-L Indikator im EA einzustellen ist.

Die Einstellungen für ALLE Indikatoren und ALLE Zeiten möchte ich im EA ein- und ausschalten können, so wie beim EA mit 3 Indikatoren.







Zudem möchte ich, dass die Zeiteinheiten für jeden Handelstag mit jeweils zwei Uhrzeiten im 1 Minuten-Chart und , einer Pausenzeit und die Zeiteinheiten für die Indikatoren auch auf alle andere Zeiteinheiten wie z.B. 5-, 15-, 30- Minuten-Chart und 1-, 4 Stunden-Chart, Tages-, Wochen-Chart eingestellt werden können.

Beim Expert Advisor sollen auch die Lotgrößen und die Lotanzahl einstellt werden, z.B. 0.01 oder 0.02 oder z.B. 0.1 oder 0.2 Lots bis zu ganzen Lotgrößen wie z.B. 1.0 oder 2.0 Lots und andere Lotgrößen sollen im EA eingestellt werden können.

Zudem sollen für den Handel die Tageszeiten wie z.B. Handel von 23:10 Uhr abends bis 09:30 Uhr morgens und für die Wochentagzeiten von z.B. Sonntag ab 23:30 Uhr bis Freitag 20:30 Uhr für den Handel im EA eingestellt werden können.







Zudem möchte ich, dass optische Signale ( z.B. mit einem roten Pfeil für Short-Signale und mit einem grünen Pfeil für Long-Signale, groß zu sehen sind, besser mit Schriftgröße 24 angezeigt werden.

Und auch akustische Alarme in einem Fenster generiert werden können, sobald die Indikatoren Signale für ein Short-Signal oder Long-Signal anzeigen und diese akustische Alarme bei Bedarf auch ausgeschaltet werden können.

Zudem benötige ich für die angezeigten Pfeile der Kauf- und Verkaufsignale unterschiedliche Farbdarstellungen, damit ich besser erkennen kann von welchem Indikator die Kauf- und Verkaufsignale im Chart zu sehen sind.







Die Verkaufsignale mit dem SH- Indikator möchte ich die Pfeile für Verkaufsignale in der Farbe Magenta angezeigt haben und und die Pfeile für Kaufsignale in der Farbe Deep sky blue angezeigt haben.







Die Verkaufsignale mit dem PS- Indikator möchte ich die Pfeile für Verkaufsignale in der Farbe PURPLE angezeigt haben und und die Pfeile für Kaufsignale in der Farbe DARK BLUE angezeigt haben.







Die Verkaufsignale mit dem P- Indikator möchte ich die Pfeile für Verkaufsignale in der Farbe Dark Violet angezeigt haben und und die Pfeile für Kaufsignale in der Farbe Medium Blue angezeigt haben.







Die Verkaufsignale mit dem TPL-Indikator möchte ich auch die Pfeile für Verkaufsignale in der Farbe rot angezeigt haben und die Pfeile für Kaufsignale in der Farbe grün angezeigt haben.







Die Verkaufsignale mit dem S-L Indikator möchte ich die Pfeile für Verkaufsignale in der Farbe Dark Orange angezeigt haben und und die Pfeile für Kaufsignale in der Farbe Lime angezeigt haben.







Ich denke dieses ist sinnvoll, damit die Verkauf- und Kaufsignale der Indikatoren gut zu erkennen sind.







Zudem möchte ich, wenn es technisch möglich ist, dass vom EA akustische und visuelle Alarme auf ein Smartphone übertragen werden können, wenn Kauf- oder Verkauf-Signale erzeugt werden, eventuell über die Meta Trader 4 App oder einer anderen App oder eine andere Möglichkeit der Datenübertragung auf ein Smatphone.







Alle Pfeile für Verkaufs- und Kaufsignale sollen mit der Größe 24 angezeigt werden.

Wenn Du meinen Auftrag angenommen hast, werde ich Dir noch Screenshots für Beispiele für Einstieg für Short-Signale und Long-Signale zusenden, damit Dir meine Handelsregeln verständlicher und klarer werden.

Wenn Du Fragen dazu hast, dann schreibe mir diese bitte hier oder später nach Auftragsannahme über z.B. Whats-App. oder Skype.

Den EA möchte ich für Meta Trader 4 entwickelt haben.

Ich werde bei meinem Auftrag eine Preisvorstellung schreiben, bitte schreibe mir auch welchen Preis Du für die Erstellung des Expert Advisors ( EAs ) haben möchtest.

Zudem bitte ich Dich mir mitzuteilen, wie viele Arbeitstage Du ungefähr benötigst, um den EA zu entwickeln.

Die Programm-Dateien der Indikatoren werde ich Dir nach Auftragserteilung zusenden.

Nach Abschluss der Entwickelung des EAs möchte ich den Quell-Code gesendet haben.







Der dann durch die Arbeit entwickelte EA mit 4 Indikatoren muss dauerhaft, also für immer funktionieren.

Und nicht so wie beim entwickelten EA mit 3 Indikatoren, der eines Tages nicht mehr funktionierte.

Wenn dieses , passieren sollte, verpflichtet sich der Entwickler mit der Auftragsannahme den EA mit 4 Indikatoren kostenfrei wieder herzustellen und wieder einzustellen, so dass dieser wieder funktioniert.

Zudem ist es dem Entwickler oder einem anderen Anbietern oder Anbieterin nicht erlaubt, den EA mit 4 Indikatoren kommerziell zu vermarkten. Z.B. ist es verboten diesen auf der Webseite von MQL5 oder auf eine andere Art und Weise online oder offline im Internet zum Kauf oder als Signal-Daten-Abonnement anzubieten.

Die Person oder die Personen, die gegen diese Vereinbarungen verstößt oder versoßen, haben einen Schadenersatz in Höhe von mindestens 5.000 € für jeden bekannt gewordenen Fall an mich als Auftraggeber zu bezahlen.

Wenn Du als Entwickler meine Anfoderungsspezifikation von MQL5 bestätigt hast, werde ich Dir danach alle erforderlichen Dateien für die Entwicklung des EAs, die Indikatoren für einen Expert Advisor ( EA ) mit 3 Indikatoren und eines Experten mit Namen Quick Trailing zusenden.







Ich danke jedem Entwickler für die Bewerbung im Voraus und ich möchte mir gerne ein besseres Bild von dem Entwickler machen.

Dafür möchte ich gerne Deinen Vornamen, Familiennamen wissen und ich möchte gerne wissen wo Du ansässig bist, also in welcher Stadt und Land Du wohnst.

Zudem möchte ich wissen, ob Du damit einverstanden bist, dass wir nach meiner Auftragserteilung an Dich über WhatsApp kommunizieren können, um z.B. offene Fragen, Details oder zum Verständnis zur Bearbeitung und Entwicklung des EAs klären zu können.

Dieses ist nach den Regeln von MQL5 nach Erteilung des Auftrages auch erlaubt.

Zudem möchte ich vorher gerne wissen, ob Du Dir zutraust den EA mit 4 Indikatoren und mit 5 veränderbaren Zeiteinheiten mit der Möglichkeit zum ein- und ausschalten jedes Indikators und jeder Zeiteinheit zu entwickeln.

Es ist mir sehr wichtig, dass der EA gute und richtige Signale erzeugt und dass der EA mir somit beim Handeln gut helfen kann. Dafür kannst Du Dir auch einige Tage mehr Zeit für die Entwicklung nehmen.

Und schreibe mir bitte, welchen günstigeren Preis Du mir anbieten kannst, da ich auch noch andere Bewerber für diesen Auftrag habe.





Für Deine Beantwortung meiner Fragen, Dein Verständnis, Deine Hilfe und Mühe und für eine gute Zusammenarbeit danke ich Dir bereits im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Fleischer ( Auftraggeber )

















