Dies sind die wesentlichen Eckpunkte des gewünschten EA. Konkrete Arbeitsanweisungen und die Logik des EA werden nach Auftragsvergabe in einem persönlichen Gespräch erläutert. Mit dem oder den Entwickler(n) möchte ich einen intensiven Austausch, daher ist deutsch als Muttersprache verpflichtend.

Du bringst mit:

Wie lange das Projekt geht, kann ich derzeit nicht einschätzen. Es dürfen von meiner Seite aus KI als Unterstützung zur Programmierung verwendet werden, solange der Code sauber programmiert und an den wichtigen Stellen dokumentiert ist, habe ich damit kein Problem! Ich wäre auch bereit das Abo für die entsprechende KI zu bezahlen.

Bitte nur bewerben, wenn du dir sicher bist, dass das Projekt für dich spannend klingt und du der Ansicht bist, dass du das Projekt gemeinsam mit mir zum Erfolg bringen kannst. Das Projektbudget ist verhandelbar! Ich bin bereit 1000€ und mehr dafür auszugeben, die 30€ hier sind nur um die Anzeige einzustellen.

Ich freue mich auf eure aussagekräftigen Bewerbungen!

Alles Gute fürs Neue Jahr 2026.