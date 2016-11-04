Gewinn / verlust im chart

Neuer Kommentar
 

hey mql community,

 

wenn ich einen trade aus der historie in den chart ziehe, sehe ich: 1. den einstieg, 2. den weg, 3. den auststieg

 

gibt es die möglichkeit das sich beim reinziehen in den chart sofort ein textfeld einfügt was den entsprechenden gewinn oder verlust mit visualisiert?

 

ich danke euch! 

 
Ich denke nicht.
 
Carl Schreiber:
Ich denke nicht.
danke
 
Carl Schreiber:
Ich denke nicht.
das ding nennt sich orders indikator
 
lindholt:

gibt es die möglichkeit das sich beim reinziehen in den chart sofort ein textfeld einfügt was den entsprechenden gewinn oder verlust mit visualisiert?

Sie können eigene Text in der Beshreibung einfügen


 

und Option "Beshreibungen von Objekten anzeigen" einschalten



Neuer Kommentar