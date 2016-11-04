Gewinn / verlust im chart
Ich denke nicht.
Carl Schreiber:danke
Ich denke nicht.
Ich denke nicht.
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
hey mql community,
wenn ich einen trade aus der historie in den chart ziehe, sehe ich: 1. den einstieg, 2. den weg, 3. den auststieg
gibt es die möglichkeit das sich beim reinziehen in den chart sofort ein textfeld einfügt was den entsprechenden gewinn oder verlust mit visualisiert?
ich danke euch!