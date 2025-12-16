Indikatoren: Three Screen Elder Arrows
Der Indikator wird nicht geladen!
Funktioniert nicht in MT5
Beim Kompilieren ist ein Fehler aufgetreten. ! 10 Fehler !
Beim Kompilieren ist ein Fehler aufgetreten. ! 10 Fehler !
Beim Kompilieren ist ein Fehler aufgetreten. ! 10 Fehler !
Guten abend!
Dieses aus dem russischen Bereich gibt keinen Kompilierungsfehler, wenn Sie es sich ansehen wollen...
Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.
Der Indikator gibt keine Signale. Was soll diese Täuschung?
Kann nicht kompiliert werden, eine Reihe von Fehlern.
Three Screen Elder Arrows:
Ein Indikator in Form von Pfeilen auf der Grundlage von Elders Handelssystem.
Autor: sigma7i