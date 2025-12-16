Indikatoren: Three Screen Elder Arrows

Three Screen Elder Arrows:

Ein Indikator in Form von Pfeilen auf der Grundlage von Elders Handelssystem.

Bild 1. Der Indikator

Autor: sigma7i

 
Der Indikator wird nicht geladen!
 
Funktioniert nicht in MT5
 
Beim Kompilieren ist ein Fehler aufgetreten. ! 10 Fehler !
 
Herbert Informática #:
Guten abend!


Dieses aus dem russischen Bereich gibt keinen Kompilierungsfehler, wenn Sie es sich ansehen wollen...

Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.
 
Der Indikator gibt keine Signale. Was soll diese Täuschung?
 
Kann nicht kompiliert werden, eine Reihe von Fehlern.
 
R3forex #:
Alles funktioniert.

Dies ist für MT5
 
R3forex #:
Stimmt nicht.
