Diskussion zum Artikel "Markttheorie" - Seite 3

Der in dem Artikel beschriebene Ansatz funktioniert meines Erachtens nur bei großen Zeitintervallen und erheblichen Preisänderungen. Er wird uns, den kleinen Händlern, nicht dabei helfen, Preisniveaus in den für uns interessanten Größenordnungen zu bestimmen.

In dem Thread "Von der Theorie zur Praxis" war die Situation ähnlich - die Analyse basierte auf großen Stichproben der Preisreihen, und das Ergebnis der Trades hing von viel kleineren Stichproben ab. Es stellte sich heraus, dass die Preisausreißer aus der Analyse herausfielen, aber die Ergebnisse des realen Handels stark beeinflussten.

Zur Begründung möchte ich einen Auszug aus dem Handbuch "Exchange rate and international finance" von A.G. Shulgin anführen:

Bekanntlich gibt es zwei Ansätze zur Betrachtung von Devisen (im Prinzip widersprechen sich beide Ansätze nicht: der erste untersucht einen eher langfristigen Zeitraum, der zweite beschäftigt sich mit der kurzfristigen Dynamik des Wechselkurses).

1. Die Währung als Ware. Betrachtet man Devisen als Ware, so ist es notwendig, Angebot und Nachfrage nach dieser Ware anhand von Elastizitäten der Angebots- und Nachfragekurven zu analysieren. Eine solche Betrachtung der Währung war in der Vergangenheit weit verbreitet, als der Kapitalverkehr zwischen den Ländern praktisch unmöglich war und der Hauptgrund für den Kauf/Verkauf von Devisen die Export-Import-Transaktionen waren. Wir werden die Hauptgedanken dieses Ansatzes unter dem Thema "Kaufkraftparität" untersuchen.

2. Die Währung als Vermögenswert. Wenn wir Devisen als finanzielle Vermögenswerte betrachten, können wir den Elastizitätsansatz nicht anwenden, da die Elastizität von Angebot und Nachfrage bei finanziellen Vermögenswerten sehr instabil ist, d. h. sie ist für die Analyse nicht geeignet. Um eine Währung als Vermögenswert zu analysieren, müssen wir die Instrumente der Rendite- und Risikoanalyse verwenden. Moderne Studien zeigen, dass in Ländern mit hoher Kapitalmobilität und frei schwankenden Wechselkursen (das sind praktisch alle entwickelten Länder Europas, Amerikas und in naher Zukunft auch Russland) die Volatilität der Devisenkurse in der Nähe der Volatilität der wichtigsten Finanzmarktinstrumente (Aktien und Anleihen) liegt. Das Volumen des Kaufs/Verkaufs von Devisen zum Erwerb ausländischer Finanzanlagen übersteigt bei weitem das Volumen der Export-Import-Transaktionen. Mit der Berücksichtigung dieses Ansatzes beginnen wir unsere Darstellung der Wechselkurstheorie.

 
Hallo zusammen, ich bin wie von der "Jeder für sich"-Sektion, ich lese gerne "open interest" in der"Quickstrike"-Anwendung von CME, ich berechne den optimalen günstigen Preis für den Händler, es gibt Kontrakte von "small speculator" und "large speculator", mir ist aufgefallen, dass der Händler immer den optimalen Preis zwischen Put- und Call-Kontrakten von kleinen Spekulanten sucht, anscheinend um weniger Geld zu zahlen, aber wenn ein Kontrakt von einem großen Spekulanten kommt, drückt er ihn tief "ins Geld",der Händler sucht immer nach dem optimalen Preis zwischen Put- und Call-Kontrakten von Kleinspekulanten, scheinbar um weniger Geld zu zahlen, aber wenn ein Kontrakt von einem Großspekulanten kommt, drückt er ihn tief "ins Geld", ich meine in den Bereich, in dem die Kontrakte von Kleinspekulanten konzentriert sind,und bei der Berechnung ihres Terminpreises und ihrer Prämien und wenn ein Kontrakt eines großen Spekulanten auftaucht, bilden sich sogenannte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Unterstützung bedeutet, dass sie einen kleinen Spekulanten nicht "ins Geld" drücken, Widerstand bedeutet, dass ein Kontrakt eines großen Spekulanten den Preis nicht höher steigen lässt und wir unter dem Verfall abstürzen werden, ich bemerke eine gute Volatilität auf dem Markt gerade unter dem Verfall von wöchentlichen und monatlichen Kontrakten, hier habe ich eine Frage an alle, die hier sind, naiv, naiv, rede ich hier Unsinn und Unsinnigkeit? Oder irren Sie im falschen Wald herum?
 
MihailGradov:
Es ist kein Blödsinn und Unsinn. Und wie geht es Ihnen mit der CME? Oder ist das noch Theorie?
 
Es gibt die Makroebene des Devisenmarktes, den Markt der Staaten und ihrer Währungen. Das Geld eines Staates kann als "Vorrat" dieses Staates und für einen rein merkantilen Zweck als Tausch- und Steuereinheit für andere Märkte betrachtet werden. Spekulative Kursziele sind auf dieser Ebene schwach, mehr politische oder wirtschaftliche, Nachrichten, fundamentale Komponente. Die Vorhersagbarkeit dieses Teils des Marktes, der auf der Handelsgeschichte des Instruments beruht, ist sehr gering. Diese Komponente ist diskret, sie hat Kursziele unabhängig vom Zustand des Marktes im Moment, die Entwicklung der Handelsereignisse in der Vorgeschichte. Es ist unmöglich, die Kursziele der fundamentalen Komponente durch technische Analyse vorherzusagen, es sei denn, man verfügt über Insiderinformationen. Je tiefer wir von der Makroebene auf die Mikroebene vordringen, desto größer wird die spezielle Komponente, desto mehr ändert sich das Umfeld der Händler, das Instrument ist dasselbe, die Kursziele sind unterschiedlich. Es gibt eine technische Unterteilung in Handelssitzungen. Der Devisenmarkt ist ein Markt von Tauschern, großen, großen und kleinen. Ebene der Banken. Lose (Beträge) von Banken. Während die obere Makroebene das Klima bestimmt und es eine Reihe von Kurszielen gibt, macht die Ebene darunter - die Market Maker - das Wetter. Neben der Lösung technischer Probleme - dem Währungsumtausch - werden auf dieser Ebene auch spekulative Probleme gelöst. Market Maker sind Liquiditätsanbieter für Kunden. Kunden können sowohl von ihrer Ebene als auch von kleineren Ebenen sein. Unter anderem Maklerfirmen. Hier gibt es unterschiedliche langfristige und kurzfristige Kursziele. Teilnehmer auf dieser Ebene können nur über Kursziele auf der oberen Makroebene spekulieren. Die Teilnehmer dieser Ebene können nur über Kursziele auf der oberen Makroebene spekulieren, ebenso wie über Kursziele für den Zeitraum auf ihrer Ebene, da es eine Vielzahl und eine ausreichende Vielfalt an Liquidität gibt, die für die Aktivitäten der Teilnehmer dieser Ebene verwendet wird. Es gibt eine Vielzahl vernünftiger Preisziele, und alle, die sie festlegen, versuchen, sie zu erreichen. Eine andere Ebene sind die Makler, die Liquiditätsanbieter für Händler, die auf spekulative Weise Geld verdienen wollen. Und wenn der Markt nach oben tendiert und ein Händler kauft, verkauft jemand an ihn. Wer ihm beim Anstieg des Kurses verkauft, geht gegen den Markt und macht mit dem Aufwärtstrend immer mehr Verlust. Da er über beträchtliche Geldsummen verfügt, beginnt er, den Markt zu seinem Vorteil zu gestalten, indem er Kursziele auf lokaler, unterer, tieferer, kurzfristiger Ebene festlegt und erreicht, die sich von den Gesetzen der oberen Makroebene stark unterscheiden. Es gibt auch eine Ebene von Händlern, die in der Lage sind, die Kursbildung durch eine organisierte Masse zu beeinflussen. Die Londoner Börsensitzung nimmt von der Eröffnung an erhebliche Anpassungen an den Kurszielen vor der Eröffnung vor. Dies gilt auch für die amerikanische Sitzung. Die Möglichkeiten der Beeinflussung der Preisbildung durch große Lose bestehen entweder in der Verwendung von Geschäften mit großen, riesigen Losen oder in der Verheißung von Geld mit Hilfe von Fechtaufträgen mit einem bedeutenden Los, so genannten Vogelscheuchen oder Einladungen, die eine Saat schaffen, die entweder eine "kritische Masse" von Losen in die gewünschte Richtung wachsen lässt oder nicht. Wenn die kritische Masse zusammenkommt, bildet sich eine Lawine, ein Impuls, der in der Nähe des zu erreichenden Kursziels geschickt gestoppt wird. Die Arbeit bei der Bildung von Bewegungen mit großen Losen ist ständig in der Nähe des Spreads. Das Ziel der Market Maker der lokalen Ebene, die Stopps und die Aufträge der Trader. Etwas anderes sehen sie nicht. Sie sind nicht an TRs interessiert.
 

Yusuf - guten Tag! Wie sieht es mit den Geboten aus? Irgendwelche Ergebnisse?

Sind Sie am Leben? Auf dem Markt?

 
Roman Shiredchenko #:

Yusuf - guten Tag! Wie sieht es mit den Geboten aus? Irgendwelche Ergebnisse?

Sind Sie am Leben? Auf dem Markt?

Nehmen Sie den Kurs


 
Vitaly Muzichenko #:

Besuchen Sie den Kurs


manchmal scheint es, als ob Sie nicht derjenige sind, der schreibt....)

mit solch "dummen" Einträgen.... )


download the theme!!!

 
Roman Shiredchenko #:

Manchmal scheint es so, als ob du nicht derjenige bist, der schreibt....)

mit solch "dummen" Einträgen.... )


download the theme!!!

Sammeln Sie alle nutzlosen Threads im Forum ...

Sie haben nichts zu tun, eine Menge zusätzlicher Zeit und Mangel an Aufmerksamkeit? Heiraten Sie, und Sie werden nicht der Aufmerksamkeit und überschüssige Zeit beraubt werden.

 
Vitaly Muzichenko #:

Bringen Sie all die sinnlosen Threads im Forum hoch ...

Sie haben nichts zu tun, eine Menge zusätzliche Zeit und nicht genug Aufmerksamkeit? Heiraten Sie, und Sie werden nicht von Aufmerksamkeit und überschüssige Zeit beraubt werden.

es schien, dass das Thema nicht abgeschlossen ist!!! )

Ich habe gelacht! )

Danke! )

PS bereits geschieden (oder geschieden )), ausgeatmet, zahlen Alimente, danke wieder - so weit habe ich genug!

