Diskussion zum Artikel "Markttheorie" - Seite 3
Der in dem Artikel beschriebene Ansatz funktioniert meines Erachtens nur bei großen Zeitintervallen und erheblichen Preisänderungen. Er wird uns, den kleinen Händlern, nicht dabei helfen, Preisniveaus in den für uns interessanten Größenordnungen zu bestimmen.
In dem Thread "Von der Theorie zur Praxis" war die Situation ähnlich - die Analyse basierte auf großen Stichproben der Preisreihen, und das Ergebnis der Trades hing von viel kleineren Stichproben ab. Es stellte sich heraus, dass die Preisausreißer aus der Analyse herausfielen, aber die Ergebnisse des realen Handels stark beeinflussten.
Zur Begründung möchte ich einen Auszug aus dem Handbuch "Exchange rate and international finance" von A.G. Shulgin anführen:
Bekanntlich gibt es zwei Ansätze zur Betrachtung von Devisen (im Prinzip widersprechen sich beide Ansätze nicht: der erste untersucht einen eher langfristigen Zeitraum, der zweite beschäftigt sich mit der kurzfristigen Dynamik des Wechselkurses).
1. Die Währung als Ware. Betrachtet man Devisen als Ware, so ist es notwendig, Angebot und Nachfrage nach dieser Ware anhand von Elastizitäten der Angebots- und Nachfragekurven zu analysieren. Eine solche Betrachtung der Währung war in der Vergangenheit weit verbreitet, als der Kapitalverkehr zwischen den Ländern praktisch unmöglich war und der Hauptgrund für den Kauf/Verkauf von Devisen die Export-Import-Transaktionen waren. Wir werden die Hauptgedanken dieses Ansatzes unter dem Thema "Kaufkraftparität" untersuchen.
2. Die Währung als Vermögenswert. Wenn wir Devisen als finanzielle Vermögenswerte betrachten, können wir den Elastizitätsansatz nicht anwenden, da die Elastizität von Angebot und Nachfrage bei finanziellen Vermögenswerten sehr instabil ist, d. h. sie ist für die Analyse nicht geeignet. Um eine Währung als Vermögenswert zu analysieren, müssen wir die Instrumente der Rendite- und Risikoanalyse verwenden. Moderne Studien zeigen, dass in Ländern mit hoher Kapitalmobilität und frei schwankenden Wechselkursen (das sind praktisch alle entwickelten Länder Europas, Amerikas und in naher Zukunft auch Russland) die Volatilität der Devisenkurse in der Nähe der Volatilität der wichtigsten Finanzmarktinstrumente (Aktien und Anleihen) liegt. Das Volumen des Kaufs/Verkaufs von Devisen zum Erwerb ausländischer Finanzanlagen übersteigt bei weitem das Volumen der Export-Import-Transaktionen. Mit der Berücksichtigung dieses Ansatzes beginnen wir unsere Darstellung der Wechselkurstheorie.
Hallo zusammen, ich bin wie von der "Jeder für sich"-Sektion, ich lese gerne "open interest" in der "Quickstrike"-Anwendung von CME, ich berechne den optimalen günstigen Preis für den Händler, es gibt Kontrakte von "small speculator" und "large speculator", mir ist aufgefallen, dass der Händler immer den optimalen Preis zwischen Put- und Call-Kontrakten von kleinen Spekulanten sucht, anscheinend um weniger Geld zu zahlen, aber wenn ein Kontrakt von einem großen Spekulanten kommt, drückt er ihn tief "ins Geld",der Händler sucht immer nach dem optimalen Preis zwischen Put- und Call-Kontrakten von Kleinspekulanten, scheinbar um weniger Geld zu zahlen, aber wenn ein Kontrakt von einem Großspekulanten kommt, drückt er ihn tief "ins Geld", ich meine in den Bereich, in dem die Kontrakte von Kleinspekulanten konzentriert sind,und bei der Berechnung ihres Terminpreises und ihrer Prämien und wenn ein Kontrakt eines großen Spekulanten auftaucht, bilden sich sogenannte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Unterstützung bedeutet, dass sie einen kleinen Spekulanten nicht "ins Geld" drücken, Widerstand bedeutet, dass der Kontrakt eines großen Spekulanten den Preis nicht höher steigen lässt und wir unter dem Verfall abstürzen werden, ich bemerke eine gute Volatilität auf dem Markt gerade unter dem Verfall von wöchentlichen und monatlichen Kontrakten, hier habe ich eine Frage an alle, die hier sind, naiv, naiv, rede ich hier Unsinn und Unsinnigkeit? Oder sind Sie im falschen Wald unterwegs?
