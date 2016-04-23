Automatisches Anzeigen der Logfiles
Problem ist gelöst.
Ich möchte euch das natürlich mitteilen. Jeder soll ja was davon haben.
Momentane Situation:
2 dedizierte Rechner mit Windows 10 im privatem Netz . Auf denen ca 40 Instanzen MT4/MT5 laufen.
1 Rechner als Entwicklung + Überwachung (PTRG) .
Problem: Wie bekomme ich die Kontrolle über die ca 80 Log Dateien die der Metatrader generiert (+ die eigenen aus dem Code erzeugten)
Benachrichtigung per Push scheidet aus , da das Ding den ganzen Tag am klingeln wäre . Und man nur die Nachrichten lesen kann aber keine Aktionen daraus erzeugen.
Ich nutze nun das kleine aber feine Programm SnakeTail ist unter GNU GPL License v3 entwickelt und somit frei zu nutzen.
http://snakenest.com/snaketail/
Konfiguration :
Lade alle Log dateien vom 1. Rechner und zeige sie live im Fenster an. Suche nach bestimmten Wörter und Sende eine Email auf das Handy. Markiere bestimmte Zeilen farbig
Der Clou ist die Wildcard Funktion . Über den File Link "\\X1-SERVER\Metatrader Logs\58F16B8C9F18D6DD6A5DAC862FC9CB62\logs\*2016*.log" ,hier als Beispiel meiner ,läd
Snaketail immer den aktuellen Log von heute. Nützlich ist auch die Tail Funktion . Falls eine Datei sich ändert (Abtastung bis runter in den msec Bereich) wird der Tab farbig markiert.
Bei mir sieht das für den 1. Rechner so aus ( Ich habe die Tabs mit den Konten versehen)
Oben in der Fenster Leiste ist auch der Alarm Zähler .
mit einer Größe von nur 450 kb ein sehr kleines Programm. Wer möchte und der Sprache c# mächtig ist kann es natürlich für sich persönlich anpassen .
Gruß Christian
Mich würde mal interessieren wie ihr eure Log Files anseht, egal woher , ob aus dem Editor, Agent oder dem EA selbst.
Momentane Situation sieht wie folgt aus.
Ich nutze LogExpert um mir diverse Log Dateien Live anzuzeigen. Das bedeutet ich hab in Logexpert alle momentan Erzeugten Logdateien eingetragen .
Funktioniert soweit gut , bis auf die Tatsache das neu erstellte Dateinen die ja mit einem neuem Datum generiert werden nicht automatisiert angehängt / angezeigt werden.
Das bedeutet jeden Tag : Alle Logfiles neu eintragen.
Was ich suche ist ein Log-Server der egal woher Dateien stammen ,Netzwerk Lokal oder Web, einsammelt und live darstellt ,automatisch neue Log Dateien über einen Filter hinzufügt und mit die diversen Auslösefunktionen bei bestimmten Textstücken.
Kennt jemand etwas komfortables ? Gerne auch kommerziell