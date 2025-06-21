Indikatoren: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
Vielen Dank für Ihre Arbeit !!! Ich war lange auf der Suche nach einem Signalindikator auf Stochastik unter MT5 !!!!
Nochmals DANKE !!! :)
Ich würde gerne wissen, wie ich die Größe des Pfeilabstands des Indikators zu den Kursbalken ändern kann?
Die Pfeile sind zu nah an den Candlesticks:
10937:
In der Zeile:
Range=AvgRange/10;
zehn zu verkleinern! Zum Beispiel:
Range=AvgRange/3;
GODZILLA:Herzlichen Dank
Hallo. Ist es möglich, die Fähigkeit, Push-Benachrichtigungen auf Smartphone hinzufügen?
Aus irgendeinem Grund habe ich keine OK-Taste . Wie kann ich den Indikator auf dem Chart installieren?
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:
Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale und es ertönt ein Signal wenn sich die Werte für eine überkaufte oder überverkaufte Situation des Stochastic Oscillator schneiden.
Autor: Nikolay Kositsin