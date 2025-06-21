Indikatoren: Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw:

Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale und es ertönt ein Signal wenn sich die Werte für eine überkaufte oder überverkaufte Situation des Stochastic Oscillator schneiden.

Autor: Nikolay Kositsin

 

Vielen Dank für Ihre Arbeit !!! Ich war lange auf der Suche nach einem Signalindikator auf Stochastik unter MT5 !!!!

Nochmals DANKE !!! :)

 

Ich würde gerne wissen, wie ich die Größe des Pfeilabstands des Indikators zu den Kursbalken ändern kann?

Die Pfeile sind zu nah an den Candlesticks:

 
10937:

In der Zeile:

 Range=AvgRange/10;

zehn zu verkleinern! Zum Beispiel:

 Range=AvgRange/3;
 
Herzlichen Dank
 
Hallo. Ist es möglich, die Fähigkeit, Push-Benachrichtigungen auf Smartphone hinzufügen?
 

Aus irgendeinem Grund habe ich keine OK-Taste . Wie kann ich den Indikator auf dem Chart installieren?

stoch

