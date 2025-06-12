Indikatoren: Relative Strength Index (RSI) - Seite 2

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Kennen Sie einen Indikator, der diese Muster automatisch erkennt?

 
automatisch - heißt - von EA? Nein, tut mir leid. Hier geht es um den RSI-Indikator(manueller Handel und in EA zum Beispiel zu verwenden) ...
 

newdigital, 2014.04.21 17:09

How To Use The RSI Indicator

Lernen Sie die Grundlagen des Relative Strength Index in nur etwa 6 Minuten!

Der RSI-Indikator ist ein weit verbreiteter Momentum-Oszillator, der die Stärke und Geschwindigkeit der Kursbewegung eines Marktes misst, indem er den aktuellen Kurs des Wertpapiers mit seiner vergangenen Performance vergleicht. Der RSI kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bereiche, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegssignale zu identifizieren.






 
Sergey Golubev #:

Kennt jemand einen Indikator für eine lange Divergenz, der eine Warnung ausgibt, wenn die Divergenz endet und sich nicht neu malt? Danke!

Kennt jemand einen Indikator, der eine Warnung ausgibt, wenn die Divergenz endet und nicht neu gezeichnet wird? danke.


