Diskussion zum Artikel "Schnellhandel meistern: Überwindung der Umsetzungslähmung"
MetaQuotes:Äußerst nützlich Eugene, großartige Anpassung, primo Zusammenfluss
Sehen Sie sich den neuen Artikel an: Mastering Quick Trades: Überwindung der Ausführungslähmung.
Autor: Eugene Mmene
Großer Artikel, ive gebaut etwas ganz ähnlich mit Pinescript, im nicht so groß mit MQL5. Ich habe versucht, es zu laden und testen auf XAUUSD 1mTF und 15mTF, aber es scheint nicht auf Backtesting zu arbeiten
Stuart Backtesting zu arbeitenIch danke Ihnen,
Aah sehr schön gut für Sie versucht Sie den Indikator zu testen?! Es ist in erster Linie ein Indikator, den ich auch eine Herausforderung gefunden, um es zu testen, aber Sie können es auf einem Diagramm anwenden und sehen, ob die Signale generiert waren actuall gut und gültig Handel bewegt, dass Sie ausgeführt haben würde.seine mehr einfacher
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Schnellhandel meistern: Überwindung der Umsetzungslähmung :
Eine dieser bedeutenden mentalen Barrieren und Probleme besteht darin, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Händler, die die Kursentwicklung verfolgen, irgendwann mit diesem bekannten Problem konfrontiert werden: Sie verfolgen, antizipieren, analysieren und erkennen schließlich eine Handelsmöglichkeit und sind sich sicher, dass es sich um einen profitablen Handel handeln würde, aber im Hinterkopf haben sie diese Stimme, die ihnen sagt: Was ist, wenn es ein Irrtum ist? Was ist, wenn es zum Verlust führt? Und schließlich werden sie von ihren Selbstzweifeln und ihrem mangelnden Selbstvertrauen überwältigt und leiden unter einer Ausführungslähmung, sodass sie nicht in den Handel einsteigen, und natürlich bewegt sich der Handel schließlich in ihre Richtung, aber ohne sie. Dies führt zu einer Reihe von Bedauern und Fehlern.
Daher eröffnen sie nun unvorsichtigerweise Handelsgeschäfte und gehen an schlechten Positionen ein, nur weil sie Angst haben, etwas zu verpassen (FOMO – Fear Of Missing Out) und aus Rache handeln, was schließlich zu weiteren Fehlern und schließlich zum Verlust von Geld führt, und all dies wird durch mangelndes Vertrauen, Selbstzweifel und die Stimme in ihrem Hinterkopf verursacht, die ihnen negative Vorstellungen einflüstert.
Dieser Indikator zielt nun darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem er als Stimme fungiert, die auf Ihrem Chart sichtbar ist und Ihnen bestätigt, dass Sie tatsächlich richtig liegen und den Handel ohne Zweifel ausführen sollten. Er kann auch als Ausstiegswarnung verwendet werden, um Umkehrungen und Konsolidierungen zu vermeiden.
Autor: Eugene Mmene