Bibliotheken: MultiTester

fxsaber #:
GetPixel scheint eine andere G-Farbe zurückzugeben.
Das ist es also nicht. Ich dachte, 0xD0 als Alpha-Komponente fügt (mischt) grün mit Hintergrundfarbe.
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
GetPixel scheint eine andere G-Farbe zu liefern.

Funktioniert das obige Skript auf Ihrem Computer nicht? Ich habe es auf zwei Computern überprüft - alles funktioniert einwandfrei.


 

Wenn der Pfad zum Prüfer angegeben wird, sollte dann nicht auch der Name des Prüfers angegeben werden? Momentan wird TesterSymbolName angezeigt.


 
hini #:

Funktioniert das obige Skript auf Ihrem Computer nicht? Ich habe es auf zwei Computern überprüft - alles funktioniert einwandfrei.

Was sind das für Farben?

hini, 2026.01.14 13:10

  // Prüfen Sie auf: Helles Thema grün (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Prüfung auf: Dunkles Thema grün (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Prüfen Sie auf: Lichtthema rot (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Prüfung auf: Dunkles Thema rot (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

Wenn der Pfad zum Prüfer angegeben wird, sollte dann nicht auch der Name des Prüfers angegeben werden? Momentan wird TesterSymbolName angezeigt.

TesterSymbolName ist das in Tester ausgewählte Symbol.
 
fxsaber #:
Was sind das für Farben?

Wenn sich der Mauszeiger über einer Schaltfläche befindet, wird deren Hintergrundfarbe leicht abgedunkelt.

Sie können diese Farbe ignorieren, da es unwahrscheinlich ist, dass sich der Mauszeiger genau auf der Schaltfläche befindet, wenn der MultiTester läuft.

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - das im Tester ausgewählte Symbol.
Ah, mein Fehler. Ich habe mir den Code angesehen und ihn in meiner Verwirrung mit TesterExpertName verwechselt.
 
hini #:

Wenn sich der Mauszeiger über einer Schaltfläche befindet, verdunkelt sich deren Hintergrundfarbe leicht.

Sie können diese Farbe ignorieren, da es unwahrscheinlich ist, dass sich der Mauszeiger zum Zeitpunkt der Ausführung von MultiTester auf der Schaltfläche befindet.

Danke, aktualisiert.
 
fxsaber #:
Danke, aktualisiert.
👍
