Bibliotheken: MultiTester - Seite 55
GetPixel scheint eine andere G-Farbe zurückzugeben.
Test Kommentar1
😁
Test Verärgerung
Funktioniert das obige Skript auf Ihrem Computer nicht? Ich habe es auf zwei Computern überprüft - alles funktioniert einwandfrei.
Wenn der Pfad zum Prüfer angegeben wird, sollte dann nicht auch der Name des Prüfers angegeben werden? Momentan wird TesterSymbolName angezeigt.
Forum über Handel, automatisierte Handelssysteme und das Testen von Handelsstrategien.
Bibliotheken: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
Was sind das für Farben?
Wenn sich der Mauszeiger über einer Schaltfläche befindet, wird deren Hintergrundfarbe leicht abgedunkelt.
Sie können diese Farbe ignorieren, da es unwahrscheinlich ist, dass sich der Mauszeiger genau auf der Schaltfläche befindet, wenn der MultiTester läuft.
TesterSymbolName - das im Tester ausgewählte Symbol.
Danke, aktualisiert.