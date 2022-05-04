Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 115
Nein, warum die Privatsphäre. Alle Informationen sind für die Bürger bestimmt.
Regcodes:
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 543050
RegCode: 3340471817
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 442420
RegCode: 2065403403
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 142042
RegCode: 2635829014
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 640150
RegCode: 68915037
-----------------------------------
Konto: 2599118
Magie: 642952
RegCode: 2182843955
-----------------------------------
Sie schulden mir ein kostenloses Signal.
642952 - will das nicht. Die anderen scheinen zu passen...
der Rest scheint in Ordnung zu sein:
Jedenfalls sind dies die Meldungen - TF-wir haben nach der Installation von exp nicht gewechselt:
642952 - will das nicht. Die anderen scheinen gut zu passen...
Betreiben Sie sie auch im wirklichen Leben?
Ich habe dort die Einschränkung, dass der Build zumindest ein wenig auf der Demo laufen muss.
Starten Sie ihn neu. Es sollte jetzt funktionieren.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Haben Sie den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Optimierungsparameter und der Dauer des stabilen TS-Betriebs analysiert?
Nein.
Erstens ist es schwierig zu definieren, was ein "Parameter" ist. Nehmen wir an, die EMA-Periode ist eindeutig ein Parameter. Wie sieht es mit dem Zeitrahmen und der Frist aus?
Zweitens, wenn es zu viele Parameter gibt, erhalten wir einen TS, der in der Geschichte perfekt funktioniert, aber im wirklichen Leben nicht.
Es gibt also höchstwahrscheinlich einen optimalen Wert für die Anzahl der Parameter. Ich habe gelesen, dass diese Zahl 3 ist. Um genau zu sein, ist es 2,8... (Basis der natürlichen Logarithmen).
Betreiben Sie sie auch im wirklichen Leben?
Ich habe dort die Einschränkung, dass der Build zumindest ein wenig auf der Demo laufen muss.
Starten Sie ihn neu. Es sollte jetzt funktionieren.
Meine Schätzungen lauten in etwa wie folgt.
Die Anzahl der Parameter soll zwei betragen:
1.yema Zeitraum von 10 bis 100 in 10er-Schritten;
2. boolesche - verwenden Sie die Einschränkung so-und-so oder nicht.
In diesem Fall ist die Anzahl der Parametervarianten N = 10*10*2 = 200.
Je höher die Zahl N ist, desto wahrscheinlicher ist die Übereinstimmung.
Wir haben zwei Handelssysteme mit ungefähr der gleichen Anzahl von Trades optimiert, eines mit N = 200, das andere mit N = 1000. Die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist höher und daher wird sie auf der vorderen Seite - dem zweiten System - weniger stabil sein.
Außerdem müssen wir die Bereiche der Parameter schätzen, bei denen das System im Backtest positive Ergebnisse liefert.
Zum Beispiel zwei Systeme mit demselben N. Einer der Backtests ergab 50% positive Ergebnisse, der andere 30%, daher ist der erste stabiler.
Das Experiment ist gescheitert. Ich habe eine Nachricht von einem Signals-Moderator erhalten:
2019.06.10 21:00