Generische Klassenbibliothek - Bugs, Beschreibung, Fragen, Nutzungsmöglichkeiten und Vorschläge - Seite 35
Das ist fast unmöglich, und wenn man auf einen stößt, ist der Zugang trotzdem sehr effektiv.
Kollisionen auf jedem Effizienzniveau sind schlecht. Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das im Hinterkopf behalten.
Hashmaps sind per Definition nicht kollisionsfrei.
Frage zu Kollisionen. Ist es möglich, in einem solchen Fall eine Kollision zu verursachen?
Wenn 27.000 Datensätze produziert worden sind.
Es kommt immer wieder zu Kollisionen, vor allem wenn die Sammlung wächst (Größenänderung). Da der Hash zusätzlich auf die Gangnummer gekürzt wird und es immer nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gibt (im Idealfall gleich eins).
Schlussfolgerungen:
1. Für die Karte ist nicht die kryptografische Stabilität der Hash-Funktion wichtig, sondern ihre Geschwindigkeit. Die Hash-Funktion muss nur eine gute Zufälligkeit bieten und das war's.
2. Eine Größenänderung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Es ist die Größenänderung, die den Hauptabfall verursacht, nicht die Kollisionen der Hash-Funktion. Wenn möglich, sollten Sie die Sammlung immer mit einer vorgegebenen Anzahl von Elementen initialisieren. Auch wenn Sie sie nicht genau kennen, geben Sie eine ungefähre Zahl an - das wird dem Algorithmus sehr helfen.
3. Kollisionen sind ein regelmäßiger Verdichtungsmechanismus. Durch Kollisionen ist es möglich, drei Datensätze mit den IDs 159, 4'569'209, 29'459'876 in einem Array der Länge 3 zu speichern, anstatt der Länge 30 000 000, selbst wenn die letzten beiden Werte beide in den Gang mit Index 2 fallen.
Bitte zeigen Sie das an einem Beispiel.
Ich verwende bisher nur diese.
Wenn Sie eine CHashMap-Sammlung erstellen, verwenden Sie einen der Konstruktoren, der den Parameter capacity akzeptiert. In meinem Artikel über CDicionary finden Sie Einzelheiten zur Leistung bei der Größenänderung. Es gibt einen vollständigen Überblick über diesen Algorithmus.
Ich habe ein sehr ungewöhnliches Verhalten in CHashMap gefunden.
Es scheint so, als ob ein Schlüssel hinzugefügt wird, aber es kann nichts daraus gelesen werden. Sobald ich jedoch den Schlüssel wieder hinzufüge, wird er lesbar!
Ist das ein BAG?
Wenn Sie den Preis1,75141 im Beispiel durch einen anderen ersetzen, funktioniert er korrekt.
Es war höllisch schwierig, dieses Verhalten in einem riesigen Code ohne Debugging zu erkennen und ein solch prägnantes Beispiel zu erstellen.
In dem obigen Beispiel habe ich versucht, die Kapazität über den Konstruktor festzulegen. Ab einem bestimmten Kapazitätswert beginnt das Beispiel korrekt zu funktionieren.
Aber ich glaube, das ist ein Zufall.
Korrigiert, wird in der heutigen Version enthalten sein.
Ich danke Ihnen! Ich sehe die Bearbeitung.
Ja, es gibt eine Störung nach der anderen. Ich würde dringend davon abraten, Generika zu verwenden.