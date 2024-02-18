Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 68
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Analyse der Testergebnisse und Optimierung im MetaTrader 5 Strategie-Tester
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Indikator
Expert Advisor
Schnelle Implementierung eines Multisymbols OnTick
Kann ich sie anstelle einer Zeitschaltuhr verwenden? Schauen wir mal
Ja, OnInit abonniert Symbole aus einem Array
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Init() und DeInit() Ausführungsreihenfolge
Slawa, 2017.04.14 10:21Dienste werden OnTick(string symbol) haben. Aber die Ticks eines bestimmten Symbols müssen abonniert werden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Analyse der Testergebnisse und Optimierung im MetaTrader 5 Strategie-Tester
fxsaber, 2018.01.29 15:24Die Geschwindigkeit der Optimierung hängt von der Reihenfolge der Durchläufe ab. Wenn zuerst Einzelbuchstaben-Durchläufe und dann Durchläufe mit mehreren Symbolen erfolgen, ist die Ausführungszeit kürzer als bei der umgekehrten Reihenfolge der Optimierungsdurchläufe.
ZS Wahrscheinlich könnten 90 % der Kosten für die Cloud durch normales Schreiben von Code eingespart werden. Aber das ist das Letzte, woran die Autoren denken.
Schnelle Implementierung von Multisymbol OnTick
Cool!!!
Das funktioniert auch ohne die lang ersehnten Dienste.
Herzlichen Dank!
Aber egal, wie sehr ich mich in MQL4 bemühte, es funktionierte nicht. Der iCustom-Indikator simuliert die Nutzermeldungen für etwa 10 Millisekunden nach der letzten iCustom-Anfrage und bleibt danach "stumm".
auf MQL4, egal wie sehr ich es versuchte, es funktionierte nicht. Der iCustom-Indikator simuliert die Nutzermeldungen für etwa 10 Millisekunden nach der letzten iCustom-Anfrage und bleibt danach "stumm".
In MT4 wird die Lebensdauer der Indikator-"Griffe" vom Terminal selbst gesteuert. Daher ist diese Lösung nicht geeignet.
Diese Methode wurde vor mehr als sieben Jahren beschrieben.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Experten-Ratgeber: VR---ZVER v.2
fxsaber, 2018.02.06 11:29
Schnelle Implementierung von Multisymbol OnTick