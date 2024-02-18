Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 106
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es funktioniert nicht, weil die globale Variable mit MT5 Tester emuliert wird. Sie verwenden auch TimeCurrent ().
Entschuldigung, verwechselt mit MT4. Funktioniert in MT4, aber nicht in MT5.
Anmeldung
HH Gibt es eine einfachere Möglichkeit, die Ortszeit des PCs im Tester zu ermitteln?
Auf diese Weise ist es nicht rationell, Sie müssen nur einmal die Echtzeit ermitteln und dann die Differenz über GetTickCount oder GetMicrosecondCount berechnen
Sie müssen die Echtzeit nur einmal abrufen und dann GetTickCount oder GetMicrosecondCount verwenden, um die Differenz zu berechnen.
Ja, ich stimme zu.
Und der Code?
Sie müssen die Echtzeit nur einmal abrufen und dann GetTickCount oder GetMicrosecondCount verwenden, um die Differenz zu berechnen.
Die Zeitdichte im Prüfgerät ist ganz anders. Es wird nicht funktionieren.
Und der Code?
Aktualisiert.
Aktualisiert.
GetTickCount sollte in der Lage sein, den Überlauf zu berücksichtigen
Wenn ein UINT von einem anderen UINT subtrahiert wird, ist das Ergebnis immer korrekt, auch wenn es einen Überlauf gibt.
Abbildung
Protokoll
Wenn Sie einen anderen UINT von UINT subtrahieren, wird das Ergebnis immer korrekt sein, auch im Falle eines Überlaufs.
Wahrscheinlich war es so gemeint, dass ein Durchlauf länger als ~50 Tage dauern kann (dann durchläuft GetTickCount einen vollen Zyklus). Aber das ist außerhalb des Bereichs der Praxis.