Mihail Marchukajtes:


Ganz im Ernst: Machen Sie bitte keinen Aufstand, Mikhail. Der Moment ist entscheidend. Wenn diese Idee, aus welchen Gründen auch immer (sei es wegen mangelnden Könnens oder völliger Dummheit vor den neuen Möglichkeiten), nicht funktioniert, dann wird die nächste sehr, sehr bald auf die Gemeinschaft der Händler zukommen. Da bin ich mir sicher.

 
Mihail Marchukajtes:

Hier sind die sieben von me!!!! Und markieren Sie diesen Tag in Ihrem Kalender mit einem Rotstift, denn an diesem Tag habe ich R heruntergeladen und werde es nach und nach weitergeben...

Auf Sensei, ein Giveaway von den Jungs))) h2o.automl.

Das Klappern ist durchschnittlich, aber alles ist auf Automatik...

 
Eidechse_:
Der alte Fa stand in einem Obstgarten. Ein Orangenbaum breitete sich vor ihm aus. Die Vögel flogen chaotisch umher.
Die Vögel wollten nicht auf dem Orangenbaum landen, und er dachte, die Früchte seien giftig. Er würde einen Schritt zur Seite machen und sehen
der Apfelbaum hinter dem Orangenbaum, wo auf den Früchten und ein paar oder noch mehr der Vögel chaotisch herumfliegen
würde sich sicherlich hinsetzen... Aber er blieb einfach an einer Stelle stehen... Hungrig, erschöpft, deprimiert...
 Am Ende des sechsten Jahres hatte Hu Jou den Eindruck, dass er das Wesen der Jagdkunst durchschaut hatte. Denn nicht die Beute, sondern der Begriff selbst war für ihn zentral geworden... (с)
	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
http://playground.tensorflow.org
 
Visualisierung des NS-Lernens, scheint nur zum Spaß oder als Unterrichtsbeispiel zu dienen
 
etwas, das ihr offensichtlich Schwierigkeiten bereitet, die Spirale zu klassifizieren :)
 


	          


		          




  

      

        Tensorflow — Neural Network Playground
      


    

      Tensorflow — Neural Network Playground

      
  • Daniel Smilkov and Shan Carter
  • playground.tensorflow.org


      

        It’s a technique for building a computer program that learns from data. It is based very loosely on how we think the human brain works. First, a collection of software “neurons” are created and connected together, allowing them to send messages to each other. Next, the network is asked to solve a problem, which it attempts to do over and over...

      

    


    

  





		          



	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
Und eine solche Architektur kann bereits
 
es ist genau wie bei Poincaré - wenn der Merkmalsraum inkohärent ist, braucht man mindestens 2 Ebenen, es gab bereits eine Frage dazu von elibrarius
 


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Maxim Dmitrievsky:
 
Und diese Architektur kann bereits
 

 Maxim, was ist mit der Merkmalsauswahl? Ja-Stimmen.
 Verringern Sie außerdem die Lerngeschwindigkeit, wenn das Netz zu vibrieren beginnt.

 Ich habe letzten Sommer mit diesem Ding gespielt. Sehr visuelle Sache).
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
Ja, wenn Sie die Sinuskurven setzen, kann es mit 1 Schicht sein.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
EMVC tut nicht das, was ich wollte, es tut nicht das, wonach es beim flüchtigen Lesen der Beschreibung aussieht.
 
EMVC nimmt eine Tabelle mit Prädiktoren und Zielen (nur Klassen, Regression ist nicht erlaubt) und berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob jedes Trainingsbeispiel wirklich zu einer bestimmten Klasse gehört. Es ist möglich, die Zeilen in der Trainingstabelle zu finden, die der Mehrheit der Trainingsbeispiele widersprechen (Ausreißer, Fehler) und diese zu entfernen, um das Modell beim Training nicht zu verwirren.
 
Ich sollte einen Satz von Prädiktoren finden, der die höchsten Wahrscheinlichkeitsschätzungen ergibt, aber die gefundenen Sätze von Prädiktoren waren nicht zufriedenstellend. Ich werde damit nicht experimentieren, es gibt bessere Instrumente für die Auswahl von Prädiktoren. Ich kann die Cross-Entropie-Schätzung nicht sehen, das Paket verwendet sie irgendwie intern, gibt diese Antwort aber nicht an den Benutzer zurück.
 
Es gibt jedoch ein interessantes Werkzeug, um Trainingsbeispiele statt Prädiktoren herauszufiltern.
 

 
library(EMVC)
data(iris)


trainTable <- iris #таблица  на которой в дальнейшем будет обучаться какая-то модель
PREDICTOR_COLUMNS_SEQ <- 1:4 #номера  колонок с предикторами
TARGET_COLUMN_ID <- 5 #номер  колонки с таргетом

EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 #минимально  допустимая вероятность принадлежности к классу посчитанная через emcv. От 0 до 1.

emvcData <- t(as.matrix(trainTable[,PREDICTOR_COLUMNS_SEQ]))
emvcAnnotations <- as.numeric(trainTable[,TARGET_COLUMN_ID])
emvcAnnotationsUnique <- unique(emvcAnnotations)
emvcAnnotationsMatrix <- matrix(0, ncol=ncol(emvcData), nrow = length(emvcAnnotationsUnique))
for(i in 1:length(emvcAnnotationsUnique)){
  emvcAnnotationsMatrix[i, emvcAnnotations == emvcAnnotationsUnique[i]] <- 1
}

set.seed(0)
emvcResult <- EMVC(data = emvcData,
                   annotations = emvcAnnotationsMatrix,
                   #  bootstrap.iter = 20,
                   k.range = 2
                   #  clust.method = "kmeans",
                   #  kmeans.nstart = 1,
                   #  kmeans.iter.max = 10,
                   #  hclust.method = "average",
                   #  hclust.cor.method = "spearman"
)

badSamples <- c()
for(i in 1:ncol(emvcResult)){
  if(max(emvcResult[,i])<EMVC_MIN_TRUST){
    badSamples <- c(badSamples, i)
  }
}
cat("Indexes of bad train samples:", badSamples,"\n") #Это  номера строк в обучающей табличке которые повышают кросс-энтропию данных. Они противоречат большинству других обучающих примеров, и возможно следует их удалить из обучающей таблички
trainTable <- trainTable[-badSamples,]



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Das ist sehr bedauerlich.
 
Wieder einmal haben Sie bewiesen, dass es keine Wunder gibt und man alles von Grund auf neu erfinden muss.

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Dr. Trader:
 So können Sie Zeilen in der Trainingstabelle finden, die den meisten anderen Trainingsbeispielen widersprechen (Spikes, Fehler), und diese entfernen, um das Modell beim Training nicht zu verwirren.
Spielt das bei Forex-Daten, bei denen Regelmäßigkeiten schwer zu finden sind, wirklich eine Rolle? Ich denke, wir können mit diesem Programm die Hälfte der Beispiele aussieben. Und Ausreißer können mit einfacheren Methoden gesucht werden: nicht löschen, sondern z.B. mit einem zulässigen Maximum gleichsetzen.

	          




		          
	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
