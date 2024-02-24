Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 640
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ganz im Ernst: Machen Sie bitte keinen Aufstand, Mikhail. Der Moment ist entscheidend. Wenn diese Idee, aus welchen Gründen auch immer (sei es wegen mangelnden Könnens oder völliger Dummheit vor den neuen Möglichkeiten), nicht funktioniert, dann wird die nächste sehr, sehr bald auf die Gemeinschaft der Händler zukommen. Da bin ich mir sicher.
Hier sind die sieben von me!!!! Und markieren Sie diesen Tag in Ihrem Kalender mit einem Rotstift, denn an diesem Tag habe ich R heruntergeladen und werde es nach und nach weitergeben...
Auf Sensei, ein Giveaway von den Jungs))) h2o.automl.
Das Klappern ist durchschnittlich, aber alles ist auf Automatik...
http://playground.tensorflow.org
Visualisierung des NS-Lernens, scheint nur zum Spaß oder als Unterrichtsbeispiel zu dienen
etwas, das ihr offensichtlich Schwierigkeiten bereitet, die Spirale zu klassifizieren :)
Und eine solche Architektur kann bereits
es ist genau wie bei Poincaré - wenn der Merkmalsraum inkohärent ist, braucht man mindestens 2 Ebenen, es gab bereits eine Frage dazu von elibrarius
Und diese Architektur kann bereits
Verringern Sie außerdem die Lerngeschwindigkeit, wenn das Netz zu vibrieren beginnt.
Ich habe letzten Sommer mit diesem Ding gespielt. Sehr visuelle Sache).
Maxim, wie sieht es mit der Merkmalsauswahl aus? Ja-Stimmen.
Verlangsamen Sie außerdem die Lerngeschwindigkeit, wenn das Netz zu vibrieren beginnt.
Letzten Sommer habe ich mit diesem Ding gespielt. Sehr anschauliche Sache).
Ja, wenn Sie die Sinuskurven setzen, kann es mit 1 Schicht sein.
EMVC tut nicht das, was ich wollte, es tut nicht das, wonach es beim flüchtigen Lesen der Beschreibung aussieht.
EMVC nimmt eine Tabelle mit Prädiktoren und Zielen (nur Klassen, Regression ist nicht erlaubt) und berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob jedes Trainingsbeispiel wirklich zu einer bestimmten Klasse gehört. Es ist möglich, die Zeilen in der Trainingstabelle zu finden, die der Mehrheit der Trainingsbeispiele widersprechen (Ausreißer, Fehler) und diese zu entfernen, um das Modell beim Training nicht zu verwirren.
Ich sollte einen Satz von Prädiktoren finden, der die höchsten Wahrscheinlichkeitsschätzungen ergibt, aber die gefundenen Sätze von Prädiktoren waren nicht zufriedenstellend. Ich werde damit nicht experimentieren, es gibt bessere Instrumente für die Auswahl von Prädiktoren. Ich kann die Cross-Entropie-Schätzung nicht sehen, das Paket verwendet sie irgendwie intern, gibt diese Antwort aber nicht an den Benutzer zurück.
Es gibt jedoch ein interessantes Werkzeug, um Trainingsbeispiele statt Prädiktoren herauszufiltern.
EMVC tut nicht das, was ich wollte, es tut nicht das, wonach es beim flüchtigen Lesen der Beschreibung aussieht.
EMVC nimmt eine Tabelle mit Prädiktoren und Zielen (nur Klassen, Regression ist nicht erlaubt) und berechnet die Wahrscheinlichkeit, ob jedes Trainingsbeispiel wirklich zu einer bestimmten Klasse gehört. Es ist möglich, die Zeilen in der Trainingstabelle zu finden, die der Mehrheit der Trainingsbeispiele widersprechen (Ausreißer, Fehler) und diese zu entfernen, um das Modell beim Training nicht zu verwirren.
Ich sollte einen Satz von Prädiktoren finden, der die höchsten Wahrscheinlichkeitsschätzungen ergibt, aber die gefundenen Sätze von Prädiktoren waren nicht zufriedenstellend. Ich werde damit nicht experimentieren, es gibt bessere Instrumente für die Auswahl von Prädiktoren. Ich kann die Cross-Entropie-Schätzung nicht sehen, das Paket verwendet sie irgendwie intern, gibt diese Antwort aber nicht an den Benutzer zurück.
Aber zumindest haben wir ein interessantes Werkzeug, um Trainingsbeispiele statt Prädiktoren herauszufiltern.
Das ist sehr bedauerlich.
Wieder einmal haben Sie bewiesen, dass es keine Wunder gibt und man alles von Grund auf neu erfinden muss.
So können Sie Zeilen in der Trainingstabelle finden, die den meisten anderen Trainingsbeispielen widersprechen (Spikes, Fehler), und diese entfernen, um das Modell beim Training nicht zu verwirren.
Spielt das bei Forex-Daten, bei denen Regelmäßigkeiten schwer zu finden sind, wirklich eine Rolle? Ich denke, wir können mit diesem Programm die Hälfte der Beispiele aussieben. Und Ausreißer können mit einfacheren Methoden gesucht werden: nicht löschen, sondern z.B. mit einem zulässigen Maximum gleichsetzen.