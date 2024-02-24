Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 597
Imho, natürlich, aber hier jede Seite dieses Threads, müssen Sie mit dem Slogan von SanSanych beginnen - "Müll rein, Müll raus. Und all Ihre kognitiven und kreativen Talente sollten in erster Linie darauf ausgerichtet sein, den Müll am Eingang zu reduzieren, und erst dann versuchen, Ihre Computerhardware extrem zu belasten.
Sind Sie auch ein Schnitzeljäger, der nach essbaren Dingen sucht?
Erstellung eines nicht-dynamischen Klassifizierungsschemas, das leicht zu implementieren ist
Vielleicht fehlt etwas? Irgendwelche Ideen? :)
die Anzahl der Neuronen kann erhöht werden, so dass es jetzt 2 Neuronen in der versteckten Schicht gibt
2) Sind die Gewichte des Neurons selbst verfügbar?
3) Als Mittel können Sie die Ableitung des Schlusskurses oder des schnellen MA der Aufträge 1-4 nehmen. Oder Inkremente.
4) Ich würde die Größe der versteckten Schicht gleich der Eingabe setzen.
Sie werden nur Ihre Zeit verschwenden. Bei den realen Daten wird es nicht funktionieren.
Zum Beispiel: Eine falsche Antwort der NS, und es wird alle nachfolgenden beeinflussen.
Dies ist kein Slogan von SanSanych. Googeln Sie es zumindest.
Das ist sicher - es ist ein Schild am Gebäude der Statistik.
Nicht nur. Es gibt viele andere Orte, an denen dieses Zeichen hängt).
Ich bleibe sozusagen beim Thema.
Aber in der Statistik ist es eine Frage des Prinzips.
Und es dreht sich alles um die Korrelation, denn sie ist eines der grundlegenden Konzepte und das gemeinste, und das alles, weil die Korrelation IMMER einen Wert hat und keinen Wert "kein Wert = NA". Wenn man an das Mittelalter zurückdenkt, wurden mehrere hundert Jahre damit verbracht, Zusammenhänge zu finden, wo es im Prinzip keine geben konnte.
Als ich anfing, R zu lernen, war ich erstaunt, wie viel mit genau dieser NA gemacht wurde.