ONNX ist für die Übertragung von Modellen konzipiert, nicht für die Arbeitnehmer auf dem Markt (dies ist ein schöner Bonus). Auch angekündigt, einen Wettbewerb, wenn Sie in den Wettbewerb zu beteiligen, um ihre Talente nicht in Worten zu zeigen, sondern in der Tat so zu sprechen. Es ist also notwendig, dass viele Leute daran teilnehmen, denn wer soll sonst mitmachen.

Nach den Wettbewerben gibt es in der Regel eine Menge nützlicher aktueller Informationen, wie z.B. über den Cagle. Was, wo und warum, was funktioniert und was nicht.
 

Guten Tag zusammen!

Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Beispielzeitreihe eine neue synthetische Zeitreihe zu erzeugen?

Hilfe, wer hat es angetroffen)

 
Welche Merkmale sollten übereinstimmen?
 
wenn es einen Nachfahren gibt, ist Ihre synthetische Zeitreihe eine normale Kopie davon

Sie sollten zunächst über die Bedeutung des Ereignisses nachdenken und es auf den Punkt bringen

und du wirst immer noch eine Funktion erhalten, die die Originalserie kopiert.

Es gibt kein neues Fahrrad hier, 100%.
Sieht nach leckerem Zeug aus - Google hat kozul mit der Kalibrierung verlinkt

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

Im Allgemeinen ist es kein schlechter Text, der viele Dinge klärt und ordnet, obwohl es einige theoretische Probleme gibt.

Imho ist aus praktischer Sicht die Aufgabe, echte assoziative Verbindungen von scheinbaren (stabilen und instabilen) zu trennen, für uns relevanter.

Es scheint mehr und mehr, dass er gar kein Manager ist, sondern nur Studenten unterrichtet :) Nimmt heiße MO-Themen und präsentiert sie als die neuesten Entwicklungen im Handel
 
Irgendwo wurde behauptet, dass er (für eine sehr kurze Zeit) Manager eines coolen Fonds war, nur damit der Fonds einige seiner Patente legal nutzen konnte - eine Art Akquisitionsmethode. Die Frage nach dem konkreten Nutzen eines solchen Erwerbs (cooler Algorithmus oder PR) wurde dort nicht diskutiert.
