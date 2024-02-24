Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3396
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Guten Tag zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Beispielzeitreihe eine neue synthetische Zeitreihe zu erzeugen?
Hilfe, wer hat es angetroffen)
Guten Tag zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Beispielzeitreihe eine neue synthetische Zeitreihe zu erzeugen?
Hilfe, falls jemand darauf gestoßen ist)
Guten Tag zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Beispielzeitreihe eine neue synthetische Zeitreihe zu erzeugen?
Hilfe, wer hat es angetroffen)
wenn es einen Nachfahren gibt, ist Ihre synthetische Zeitreihe eine normale Kopie davon
Sie sollten zunächst über die Bedeutung des Ereignisses nachdenken und es auf den Punkt bringen
und du wirst immer noch eine Funktion erhalten, die die Originalserie kopiert.Es gibt kein neues Fahrrad hier, 100%.
Sieht nach leckerem Zeug aus - Google hat kozul mit der Kalibrierung verlinkt
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
Was für ein Sodbuster
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
Im Allgemeinen ist es kein schlechter Text, der viele Dinge klärt und ordnet, obwohl es einige theoretische Probleme gibt.
Imho ist aus praktischer Sicht die Aufgabe, echte assoziative Verbindungen von scheinbaren (stabilen und instabilen) zu trennen, für uns relevanter.
Alles in allem kein schlechter Text, der vieles klärt und ordnet, auch wenn es einige theoretische Probleme gibt.
Imho ist aus praktischer Sicht die Aufgabe, echte assoziative Verbindungen von scheinbaren zu trennen (stabile von instabilen), für uns relevanter.
Es sieht immer mehr danach aus, dass er gar kein Manager ist, sondern nur Studenten unterrichtet :) Er nimmt heiße MO-Themen und präsentiert sie als die neuesten Errungenschaften im Handel