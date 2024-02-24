Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3362
Nein, dieses Problem hatte ich noch nicht.Wenn er eine Zeit lang im Leerlauf ist, schaltet sich der Rechenkern definitiv ab.
Ja, ich habe es bereits gelesen.
Wie lange können Laptops Colab laufen lassen? kommunikation
Colab priorisiert interaktive Berechnungen. Die Laufzeit läuft ab, wenn Sie untätig bleiben.
In der kostenlosen Version von Colab können Laptops maximal 12 Stunden laufen, je nach Verfügbarkeit und Ihrem Nutzungsverhalten. Colab Pro, Pro+ und Pay As You Go bieten eine höhere Verfügbarkeit von Rechenressourcen, abhängig von der Bilanz Ihrer Recheneinheiten.
Im Allgemeinen können Laptops bis zu 12 Stunden oder weniger laufen, je nach Verfügbarkeit und Ihrem Nutzungsverhalten. Sie können davon ausgehen, dass die Serverseite nicht mehr funktioniert, wenn Sie die verfügbaren Recheneinheiten in den Tarifen Pro, Pro+ oder Pay As You Go erschöpfen.
Colab Pro+ unterstützt die kontinuierliche Codeausführung für bis zu 24 Stunden, wenn Sie über genügend Recheneinheiten verfügen. Ausfallzeiten gelten nur, wenn die Codeausführung abbricht.
Sie können alle Laufzeitbeschränkungen und Ausfallzeiten vollständig aufheben, indem Sie eine dedizierte virtuelle Maschine auf dem GCP-Marktplatz erwerben .
Zum Thema OOS-Deutungen.
Auf der rechten Seite ist OOS ausgezeichnet, auf der linken Seite - sehr schlecht. Wie eine solche "Robustheit" zu bewerten ist, ist unklar. 6K nicht überlappende Positionen.
Was meinen Sie mit "sich nicht überschneidenden Positionen"?
Das ist einfach nur Zufall. Es ist auch zufällig, ein Ergebnis zu haben, bei dem das Ergebnis vor der Probe dasselbe ist wie das Ergebnis nach der Probe in diesem Fall und umgekehrt.
Was meinen Sie mit "sich nicht überschneidenden Positionen"?
Zu jedem Zeitpunkt ist die Anzahl der Positionen nicht größer als eine.
Zu jedem Zeitpunkt gibt es nicht mehr als eine Stelle.
1) ist es notwendig, eine solche Sklaverei schlecht zu bewerten.
In der Tat, auf dem Diagramm sehen wir deutlich drei verschiedene Zustände des Systems, während wir einen sehen sollten.
Ich sehe keine TC-Zustände. Es handelt sich lediglich um ein Backtest-Gleichgewichtsdiagramm des besten Satzes nach der Optimierung.
Fünf Stück.
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
So kann man alles erklären. Es gibt natürlich nichts Konkretes zu sagen. Ich selbst denke, es ist eine Anpassung. Denn der Beginn des "Drifts" nach links deckt sich sehr gut mit dem Startpunkt der Probe. In einer solchen Situation kann OOS natürlich erklärt werden.
Dies ist auch EURUSD. Die OOS auf der rechten Seite sind die letzten vier Monate des Jahres 2023. Optimierung - der Rest des Jahres 2023.
Ich sehe keine TC-Zustände. Es handelt sich lediglich um ein Backtest-Balance-Diagramm des besten Sets nach der Optimierung.
In der Tat gibt es drei Zustände: normaler Handel, sehr gut und einfach gut.
Fünf Stück.
Sind die Werte konstant oder dynamisch?