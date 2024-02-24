Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3014
https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines
Die Person schafft es nicht, eine Umgebung/Cluster zu erstellen, um alle dieselben spezifischen Bibliotheken auszuführen, wie ich es verstehe.
Warum also ist dieser Verweis eine Antwort auf die Aussage über die Nicht-Universalität?
Ich gebe auf,
Sie sollten freundlicher und konstruktiver sein :)
Wenn Sie behaupten, dass jeder Code zur Ausführung auf einen anderen Computer übertragen werden kann, der nicht geclustert ist, dann zeigen Sie es an einem konkreten Beispiel - meinem Code.
Dann werde ich froh und dankbar sein.
Das ist der Weg, um freundlicher und konstruktiver zu sein :)
100$
Großartig, aber mit kleinen Änderungen am aktuellen Code, den ich oben beschrieben habe.
Sollte ich einen freiberuflichen Job öffnen?
Keine Änderungen.
Warum?
Über die Blätter, hier ist ausgegraben eine alte EA, auf Daten von 2014 bis 2019 gekrönt. Kann etwas in 2020 verworfen haben (kann mich nicht erinnern), so getestet auf 2021 + Monat 2022.
Hier ist die Situation auf den Gewinn von jedem Blatt. Der Durchschnittswert ist -14 Rubel. 48% zeigt ein positives Ergebnis.
Grafik des besten Blattes im Jahr 2021
Unten ist die Bilanz der Blätter in der Reihenfolge ihrer Zugabe.
Sie können offensichtliche Trends erkennen, was höchstwahrscheinlich auf einen Fehler bei der Auswahl des Wurzelprädiktors bei der Erstellung des Baums hinweist.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es 100000 Generationen der Genetik gibt, und jede Generation baut/verändert den Baum. Dann entferne ich den Wurzelprädiktor aus der Stichprobe und wiederhole den Vorgang. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich etwa 100 solcher Zyklen durchgeführt. Es ist nicht möglich, auf die Schnelle festzustellen, aus welchem Trainingszyklus die Trends hervorgegangen sind, aber diese Information kann zu einem späteren Zeitpunkt eingeholt werden - zum Nachdenken.
Jetzt sah ich, dass ich 4 weitere Blätter im Code als Filter zu jedem Signalblatt hatte :) Also habe ich sie ausgeschaltet und jetzt wiederhole ich die Charts.
Hier ist die Situation auf den Gewinn von jedem Blatt. Der Durchschnittswert ist +34 Rubel. 50% zeigt ein positives Ergebnis.
Die besten von Gewinn
Und die Bilanz aller Blätter
Die Situation sieht hier besser aus, obwohl es auch Tendenzen gibt, und der Grund dafür ist wahrscheinlich bereits erwähnt.
Es stellt sich heraus, dass die Blätter für die Filterung nicht sehr hochwertig ausgewählt wurden.
Wie ein Blatt Holz funktioniert manchmal besser als Holz?
bereit tc bei Minimum