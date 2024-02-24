Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2447
Welche Art von Pilzen essen Sie?
Es wird nicht funktionieren.
Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, könnte es funktionieren.
Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, könnte es funktionieren.
Sehen Sie sich diesen Eintrag an. Es werden durchaus realistische Argumente vorgebracht!
Zum Beispiel
Fourier/Wavelet
Meine Methode
Wenn ich besser "sehe" als andere, kann ich dann etwas finden?
Um nach Mustern zu suchen, müssen Sie zunächst zumindest die grundlegendsten Möglichkeiten der Datenumwandlung beherrschen...
Das Gehirn macht es ohne nachzudenken, aber der Algorithmus muss es tun
Erstens, ein Muster, aber wie viele Freiheitsgrade, ich habe noch nicht einmal den Trend entfernt, ihn gedreht etc.....
Verstehen Sie jetzt, wie dumm es ist, die letzten n Werte an AMO zu übermitteln und auf ein Wunder zu warten?
Obwohl ich das tue, bereue ich es, denn es ist der einfachste Weg, und man muss nicht nachdenken, und das Ergebnis ist vorhersehbar...
Sehen Sie sich diesen Eintrag an. Es werden ziemlich realistische Argumente vorgebracht!
Geschieden. "Kuchenverkäufer" - schauen Sie ab 19:30 Uhr zu - das ist es, was er selbst meint.
Nun, der Unsinn namens "effizienter Markt" - er weiß überhaupt nicht, worum es dabei geht. Er versteht nicht, dass dieser Trugschluss (die Theorie des "effizienten Marktes") selbst ein Instrument der Bestechung ist. Er hat es nicht verstanden.