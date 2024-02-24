Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2447

Neuer Kommentar
 
elibrarius:

Welche Art von Pilzen essen Sie?

Jeder Impuls in einer großen Menge erzeugt Wellenphänomene. Die Modulation ist anwendbar.
 
mytarmailS:

Es wird nicht funktionieren.

Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, könnte es funktionieren.

 
Rorschach:

Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, könnte es funktionieren.

Zum Beispiel
 

Sehen Sie sich diesen Eintrag an. Es werden durchaus realistische Argumente vorgebracht!


 
mytarmailS #:
Zum Beispiel

Fourier/Wavelet


Meine Methode

Wenn ich besser "sehe" als andere, kann ich dann etwas finden?

 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet


Meine Methode

Wenn ich besser "sehe" als andere, kann ich dann etwas finden?

Das glaube ich nicht, denn für gute Erträge muss man die Zukunft sehen, oder zumindest deren Wahrscheinlichkeit mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Andernfalls nützt auch ein Super-Glättungs-Olgaritm wenig :-(.
 
Rorschach #:

Fourier/Wavelet

Meine Methode

Wenn ich besser "sehe" als andere, kann ich dann etwas finden?

Nein. Ganz gleich, wie man die Spektren "betrachtet", es gibt keine Wiederholbarkeit in den nachfolgenden Kursbewegungen nach dem aktuellen Muster, weder spektral noch anderweitig. Wir sollten also entweder das Muster verkomplizieren, z.B. um seine Größe zu erhöhen und dem "Fluch der Dimensionalität" zu begegnen (siehe Wiki), oder das Problem der Invarianz der TF lösen, d.h. in der Lage sein, die Daten so zu transformieren, dass wir dasselbe Muster sowohl an Wochentagen als auch in Minuten erhalten... das Ach-Ach-Signal könnte hier übrigens nützlich sein...
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, die ich alle auf einmal nutze
 
Die Volumenclusteranalyse ist eine dieser Möglichkeiten. Die Daten auf M1 und D1 sind die gleichen, oder besser gesagt, die gleichen Muster. Und das macht diese Analyse vorteilhaft....
 

Um nach Mustern zu suchen, müssen Sie zunächst zumindest die grundlegendsten Möglichkeiten der Datenumwandlung beherrschen...

Das Gehirn macht es ohne nachzudenken, aber der Algorithmus muss es tun

================

Erstens, ein Muster, aber wie viele Freiheitsgrade, ich habe noch nicht einmal den Trend entfernt, ihn gedreht etc.....

Verstehen Sie jetzt, wie dumm es ist, die letzten n Werte an AMO zu übermitteln und auf ein Wunder zu warten?

Obwohl ich das tue, bereue ich es, denn es ist der einfachste Weg, und man muss nicht nachdenken, und das Ergebnis ist vorhersehbar...

[Gelöscht]  
Mihail Marchukajtes #:

Sehen Sie sich diesen Eintrag an. Es werden ziemlich realistische Argumente vorgebracht!


Geschieden. "Kuchenverkäufer" - schauen Sie ab 19:30 Uhr zu - das ist es, was er selbst meint.

Nun, der Unsinn namens "effizienter Markt" - er weiß überhaupt nicht, worum es dabei geht. Er versteht nicht, dass dieser Trugschluss (die Theorie des "effizienten Marktes") selbst ein Instrument der Bestechung ist. Er hat es nicht verstanden.

1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399
Neuer Kommentar