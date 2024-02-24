Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2383
danke
Prüfung von M5-Angeboten aus 10 Jahren ... Sie sollten das Terminal vor ihnen verstecken, bevor sie das Familienbudget belasten.
Vital, brauchen Sie Hilfe?)
Nein, das letzte Mal habe ich 2015 optimiert. Damals hatte ich wenig Erfahrung und war mir des Selbstbetrugs nicht besonders bewusst. Und all dies war auf mt4, jetzt ist es lustig, dass ich in mt4 optimiert.
Ich habe einen Weg gefunden, solche Regeln zu generieren, die sowohl im Tray als auch im Test funktionieren, nämlich MLEEP....
mein Broker, mein Tablett und mein Test
IHR Makler IHRE Daten und Prüfung in 9 Jahren besteht !!!
Gral gefunden!!!!!!!
Das Lustige ist, dass ich morgen aus dem Forum verschwunden sein werde, etwa einen Monat, sehr unglücklich (ich möchte teilen, aber keine Zeit, wenn ich schreiben kann, was zu tun ist und wie es zu tun ...
Für einen komfortablen Handel, müssen Sie 200-400 dieser Regeln(oder pattyrene, wenn Sie wollen) machen
Um das Ausmaß zu verstehen, kann mein schwacher Laptop 5-8 Regeln pro Tag verarbeiten
Können Sie das Terminal nicht herunterladen?
Come back) brauchen die Regeln mehr Multiplikatoren. Obwohl es Ihnen den richtigen Weg zeigt, um zu beginnen)
Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber ich bin sicher, dass sie Recht haben).
Verschiedene Menschen haben im Allgemeinen immer eine Menge persönlicher ungelöster Probleme, die sie nicht unbedingt teilen müssen.)
Der 4er hat sich schon lange nicht mehr entwickelt, das sollten Sie wissen.