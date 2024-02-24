Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2340
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Irgendetwas kommt uns in die Quere.
Es gibt kein Verständnis dafür, was getan werden muss. Und das Netz, selbst das intelligenteste, ist in sich selbst dumm, es kann nicht verstehen. Und wenn das Verständnis da ist, wird das Netz nicht mehr gebraucht. Ein Paradoxon der Natur :)
Es gibt kein Verständnis dafür, was getan werden muss. Und das Netz, selbst das schlaueste, ist selbst dumm, es kann nicht erraten. Und wenn das Verständnis auftaucht, wird das Netz nicht mehr benötigt. Paradox der Natur :)
Wenn man aufhört, wie ein Papagei das Gleiche zu wiederholen, und anfängt, etwas zu tun, kann man aufhören, wie ein Exemplar eines Sackgassen-Zweigs der Evolution auszusehen
Wer kennt sich mit Prozessoroperationen aus?
Ich habe eine schnelle Sortierfunktion vom Typ double in float umgewandelt. Habe gerade den Datentyp geändert.
Es scheint, dass es mit 4 Bytes 2-mal schneller sein sollte als mit 8 Bytes. Bei der Messung beträgt der Gewinn jedoch nur 5-10 %.
Die wichtigsten Operationen sind das Vergleichen von Zahlen und das Mischen von Zahlen im Speicher.
Das Umschreiben sollte schneller gehen, da es 4 Bytes statt 8 Bytes zum Umschreiben benötigt. Oder verbringt der Prozessor die gleiche Zeit damit?
Der Vergleich ist wahrscheinlich nicht beschleunigt, weil alle Daten, die wir haben, 5 Dezimalstellen haben, während die Vergleichsoperation wahrscheinlich Bit für Bit abläuft, wenn sie Bit 1 erreicht, wo eine Zahl größer als eine andere ist, beendet sie die Suche nach Zahlenbits. D.h. sowohl bei Double als auch bei Float wird die Bitsuche nach 10-20 Bits auf demselben Bit beendet.
Lese ich das richtig? Oder gibt es andere Erklärungen?
Nein, natürlich nicht. Die Funktionen Vergleichen, Addieren, Subtrahieren, Schreiben, Lesen, Kopieren selbst sind lang und keineswegs linear abhängig vom Datentyp.
Und wenn Sie aufhören, wie ein Papagei das Gleiche zu wiederholen, und anfangen, etwas zu tun, können Sie aufhören, wie ein Exemplar eines Sackgassen-Zweigs der Evolution auszusehen
Das muss die Evolution entscheiden. Haben Sie überhaupt eine Freundin? Oder gibt es keine Lamba? :))))
Das muss die Evolution entscheiden. Haben Sie überhaupt eine Freundin? Oder gibt es keine Lamba? :))))
Ich biete dir nur einen Ausweg, Troll. Du kannst die Wand einfach hochziehen, Paradoxon der Natur.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
fällt ungefähr gleich aus (fünf Minuten). Das Modell bricht +- zur gleichen Zeit zusammen. Zug für die letzten zwei Monate.
Ihr Algorithmus zieht Muster auf seltsame Art und Weise heraus
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
fällt ungefähr gleich aus (fünf Minuten). Das Modell bricht +- zur gleichen Zeit zusammen. Zug letzte 2 Monate.
Können Sie Abflusspunkte in den Daten finden?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
fällt ungefähr gleich aus (fünf Minuten). Das Modell bricht +- zur gleichen Zeit zusammen. Zug für die letzten zwei Monate.
Lustig, wie Ihr Algorithmus Muster erstellt.
Wenn ich mit 9 Sätzen trainiere, wie Sie es tun, "zieht" es etwas länger.
Können Sie die Entwässerungspunkte in die Daten übernehmen?
wahrscheinlich
wahrscheinlich
Sie sind ziemlich offensichtlich. Das Traurige ist, dass nicht klar ist, was man braucht, um zu verstehen, wie sich die Abflusszustände vom Normalzustand unterscheiden. ich würde sie umgehen. In Bezug auf einen Filter. )